Als das Containerschiff Ever Given 2021 quer im Suezkanal lag und damit eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt blockierte, kostete das den Welthandel nach Schätzungen bis zu zehn Milliarden Dollar pro Woche. Kein Wunder also, dass die USA die internationale Marinemission zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden Operation "Prosperity Guardian" getauft haben, Wächter des Wohlstands.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte den neuen Einsatz am Dienstag in Manama an, der Hauptstadt von Bahrain. In dem Inselstaat ist das Hauptquartier der US-Marine für den Nahen Osten beheimatet sowie die Fünfte Flotte, zu deren Operationsgebiet der Persische Golf, das Arabische Meer und Teile des Indischen Ozeans ebenso gehören wie das Rote Meer, das als Zufahrt zum Suezkanal strategische Bedeutung hat. Denn hier verläuft der schnellste Seeweg zwischen Europa und Asien. Etwa zehn Prozent des Welthandels und 30 Prozent des Containerverkehrs weltweit gehen hier durch. Insgesamt etwa 40 Prozent des Handels zwischen Europa und Asien werden über diese Route abgewickelt.

Die Waffen dürfte Iran der jemenitischen Miliz geliefert haben

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen vor gut zwei Monaten attackiert die von Iran unterstützte Huthi-Miliz zivile Frachtschiffe im Roten Meer, auch Kriegsschiffe der USA soll sie von Jemen aus schon ins Visier genommen haben. In den vergangenen Wochen meldeten mehr als 20 Schiffe Zwischenfälle im Roten Meer, vor allem in der Nähe der Meerenge Bab el-Mandeb, wo die Küste Afrikas nur 29 Kilometer von der Arabischen Halbinsel entfernt ist.

Die Huthi greifen mit Drohnen, Marschflugkörper und zuletzt auch ballistischen Antischiffsraketen an, Waffen, die sie nach Einschätzung westlicher Geheimdienste großteils aus Iran erhalten haben. Sie haben mehrere Schiffe beschädigt, an Bord brachen Brände aus. Amerikanische, britische und französische Kriegsschiffe schossen Dutzende Flugkörper ab. Zudem kaperten die Huthi den Autofrachter Galaxy Leader und versuchten mit dem Einsatz von Schnellbooten, andere Schiffe ebenfalls in ihre Gewalt zu bringen.

Die fünf größten Container-Reedereien der Welt schicken ihre Schiffe derzeit nicht mehr durch das Rote Meer, ebenso stoppten der Ölkonzern BP und etliche Tankerbetreiber alle Energietransporte auf der Route. Die USA wollen nun "die breitestmögliche maritime Koalition" aufstellen, um die Schifffahrt in dem Seegebiet zu sichern, wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

Verteidigungsminister Austin hat nun die Beteiligung der Nato-Staaten Großbritannien, Kanada und Norwegen an der Mission bekannt gegeben, zudem haben sich Bahrain und die Seychellen angeschlossen. Auch Frankreich, Italien und die Niederlande sind dabei, Spanien, wenn es ein internationales Mandat gibt. Insgesamt haben die USA 40 Staaten angefragt, darunter auch Deutschland. Die amerikanische Botschaft in Berlin bestätigte, dass am Freitag auch US-Außenminister Tony Blinken mit seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock über das Thema gesprochen habe. Er habe die internationalen Bemühungen betont, die Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe zu stoppen und die Sicherheit der Schifffahrt aufrechtzuerhalten.

Die Bundesregierung will sich an dem Einsatz beteiligen, wie die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr. "Die Notwendigkeit, hier tätig zu werden, erkennen wir an und unterstützen den US-Ansatz", hieß es. Grundsätzlich gebe es "die Bereitschaft, sich hier auch zu beteiligen - jetzt müssen praktische und rechtliche Fragen geklärt werden". Praktisch wäre zu prüfen, was die Bundeswehr zu dem Einsatz beitragen kann, rechtlich ist nach Ansicht der Bundesregierung ein Mandat des Bundestags erforderlich.

Zwar hat die Marine die Korvette Oldenburg im Zuge der Nato-Unterstützungmission "Ägäis" und die deutlich größere Fregatte Baden-Württemberg als Teil der UN-Mission "Unifil" im Mittelmeer im Einsatz, allerdings werden beide Schiffe in ihrer derzeitigen Verwendung gebraucht und auch für eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsangehöriger aus Libanon vorgehalten.

Zudem haben sie nicht die Flugabwehrfähigkeiten an Bord, die bei Prosperity Guardian im Vordergrund stehen. Die Fregatte Hessen, die über solche Fähigkeiten verfügt, ist seit Juli als Flaggschiff eines Nato-Verbandes in der Ostsee unterwegs; der Einsatz war auf sechs Monate anberaumt. Die beiden anderen Schiffe desselben Typs sind in der Werft. Es dürfte also eher Monate als Wochen dauern, bis die Marine ein geeignetes Schiff in das Einsatzgebiet schicken könnte. Möglich wäre vorher bereits die Abordnung von Offizieren in den Stab der Operation, auch Unterstützungsmaßnahmen wie die Entsendung eines Einsatzgruppenversorgers sind denkbar. Marineflieger zu schicken, gilt wegen der Umstellung auf einen neuen Flugzeugtyp bei den Seefernaufklärern als nicht praktikabel.

Politisch gibt es bei allen drei Ampelparteien Unterstützung für die Beteiligung an der US-geführten Operation. "Deutschland ist die drittgrößte Exportnation der Welt", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der internationale Handel werde überwiegend über die Weltmeere abgewickelt, "insofern ist eine Blockade des Warenverkehrs für uns alle relevant, und jeder wird es zu spüren bekommen, wenn bestimmte Produkte oder Komponenten Europa nicht erreichen". Die Seewege und damit die zivile Seefahrt im Verbund zu schützen gemeinsam mit anderen Staaten in Europa oder der Nato, sei "von großer wirtschaftlicher Bedeutung und dient auch dem Schutz der Seeleute".

Ähnlich bewerten dies der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid und die Grünen-Verteidgungspolitiker Sara Nanni. Der US-Anfrage begegne sie mit "großer Offenheit", sagte Nanni. Die Mission sei sowohl für die Exporte der deutschen Wirtschaft als auch für die EU insgesamt wichtig. Ihrer Ansicht nach wäre daher eine europäische Einbettung wünschenswert, etwa durch "eine Ausweitung des Mandats für die EU-Antipiraterie-Mission Atalanta". An ihr beteiligt sich die Bundeswehr derzeit nicht, sie hat aber noch ein EU-Mandat bis Ende 2024. Auch in der Bundesregierung wird dies in Erwägung gezogen. Ein entsprechendes Mandat für die Bundeswehr müsste das Bundesverteidigungsministerium federführend zusammen mit dem Auswärtigen Amt erarbeiten und dem Bundestag vorlegen.

Die Huthi haben indes gedroht, jedes Schiff, das Kurs auf Israel nehme, anzugreifen, solange keine humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelange. Allerdings attackieren sie mittlerweile auch Schiffe, die keinen Bezug zu Israel aufweisen. Das liege daran, dass die Huthi seit jeher in Allianzen denken, westliche Staaten würden oft in Abhängigkeit zu den USA gesehen, sagt Dawud Ansari, Jemen-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, im Gespräch mit der SZ. Oft sprechen Huthi-Verantwortliche in Schlagworten wie "Kolonialismus" und "Rassismus". Erst Anfang der Woche kritisierte Mohammed Ali al-Huthi, de facto der Präsident im Norden Jemens, auf der Plattform X das "beschämende Veto" der Amerikaner im UN-Sicherheitsrat. Er warf den USA mit ihrer Unterstützung für Israel die Beteiligung an Kriegsverbrechen in Gaza vor und spricht von einem "Völkermord".

Diese antiamerikanische, antiisraelische Haltung der Huthi ist Kern ihrer Identität. Seit dem US-Einmarsch 2003 in Irak hat sich die Miliz den Slogan "Tod Amerika, Tod Israel, verflucht seien die Juden, Sieg dem Islam" auf die Fahne geschrieben. Zwar wird die schiitische Miliz durch die Schutzmacht Iran aufgerüstet - das bedeutet allerdings nicht, dass die rund 200 000 Huthi-Kämpfer immer in deren Sinne oder unter ihrem Kommando handeln - anders als es die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon tut. Aus Beirut kam von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah - und damit indirekt auch aus Teheran - trotz donnernder Rhetorik keine Kriegserklärung. Deshalb könnte man davon ausgehen, dass Teheran die Aktionen der Huthi zwar aus ideologischer Sicht gutheißt, aber nicht unbedingt federführend absegnet.

Der gekaperte Frachter ist inzwischen eine Touristenattraktion

"Mit ihren Aktionen, die viele in der Region als Solidaritätsgeste zu den Menschen in Gaza anerkennen, geht es den Huthi darum, ihre Reputation als Widerstandsgruppe der Unterdrückten aufzubauen und zu pflegen", sagt Ansari. Seit den 1990ern inszeniert sich die schiitische Miliz entsprechend, erst gegen die jemenitische Zentralregierung in Sanaa, dann gegen die saudische Militärmacht. Seitdem die Huthi allerdings wieder mit den Saudis anbandeln, mit denen sie sich seit 2015 bekriegen, ist ihr Mandat und ihre Legitimität in der Bevölkerung schwächer geworden, sagt Ansari.

Die aufwendig inszenierten Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer werden hingegen sowohl in Jemen als auch in der Region größtenteils positiv aufgenommen. Der Tenor lautet: Die kleine schiitische Miliz im ärmsten Land auf der Arabischen Halbinsel übt im Gaza-Krieg mehr Druck auf die Weltgemeinschaft aus als die wohlhabenden arabischen Golfstaaten, die in ihren Augen weitgehend nichts tun. "Für die Huthi lohnen sich die Angriffe, sie machen Schlagzeilen und erleben einen Boost fürs Selbstbewusstsein", sagt Ansari. So ist der Ende November gekaperte Autotransporter Galaxy Leader mittlerweile eine Touristenattraktion in der Hafenstadt Hodeidah, an Bord können Influencer Selfies schießen, Shishas rauchen und berauschende Khat-Blätter kauen.

Eine weitere Eskalation mit den USA wollen allerdings auch die Huthi nicht, glaubt Ansari. "Bislang profitierte die militärisch relativ intelligente Miliz auch davon, dass sie als zu klein wahrgenommen wurde. Und diesmal profitieren sie davon, dass die USA einen Flächenbrand in der Region vermeiden will", sagt der Experte. Direkte Angriffe auf Jemen würden die Huthi nur stärken, der jahrelange Krieg mit Saudi-Arabien habe gezeigt, wie schwer sich das Land kontrollieren lasse.

Was passieren könnte, wäre eine erneute diplomatische Spaltung innerhalb der arabischen Golfstaaten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien könnten sich gemeinsam mit Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich und Italien an der US-geführten internationalen Allianz zum Schutz der Schifffahrtsrouten beteiligen. Das würden Staaten, die oft vermittelnd wirken, wie Oman, Katar und Kuwait, wahrscheinlich nicht unbedingt gutheißen.