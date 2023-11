Es ist am Freitag Viertel vor zwölf, als Nancy Faeser einen Anruf bekommt, der einiges für sie, aber auch für das Land verändert. Vom hessischen Ministerpräsidenten erfährt die Bundesinnenministerin, dass Boris Rhein die Grünen nach zehn Jahren Koalition vor die Tür setzen und lieber mit der SPD regieren will. Faeser, die bei der Landtagswahl mit nur 15 Prozent als Spitzenkandidatin das schlechteste SPD-Ergebnis in der hessischen Geschichte eingefahren hatte, wird plötzlich doch noch zur Gewinnerin. Und die Grünen, die so sicher waren, dass Rhein die Koalition mit ihnen fortsetzen würde, werden zum großen Wahlverlierer.

Bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden macht Rhein wenig später klar, dass es fast um Historisches geht. "Wir wollen den Versuch unternehmen, in Hessen zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer christlich-sozialen Koalition zusammenzuarbeiten", sagt der 51-Jährige. Nach fast 25 Jahren Opposition winkt den Sozialdemokraten in Hessen wieder Regierungsverantwortung. Dennoch sind beide Seiten bemüht, keine bundespolitischen Folgen anzudeuten. Nein, das sei kein Signal in Richtung neue große Koalition im Bund, beteuern Rhein und Faeser.

Auch in Berlin ist jedoch zu spüren: Vor allem für die Grünen hat sich das Blatt gewendet. Der Widerstand der Partei gegen einen Kurswechsel in der Migrationspolitik, der Ärger der Deutschen über die Heizungspolitik der Ampelkoalition haben die Partei in die Defensive gebracht. CDU-Chef Friedrich Merz nannte sie zuletzt den Hauptgegner in der Bundesregierung, wirft ihnen eine zu stark ideologiegetriebene Politik vor. Die Union entdeckt dagegen den Pragmatismus der SPD in der Klima- und Migrationspolitik neu. So handelte Rhein als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz zuletzt mit Kanzler Olaf Scholz einen Asylkompromiss aus.

Rhein machte am Freitag deutlich, wie sehr sich die Union von den Grünen entfernt hat. In einer Zeit der vielen Krisen stünden mit dem Ukraine-Krieg, der Migration und der Wirtschaftsflaute Themen im Mittelpunkt, für die man eine "Koalition aus der Mitte heraus" bilden müsse, sagte er. "Die Menschen sind bereit zu Veränderungen, aber sie wollen nicht bevormundet werden."

"Für mich nicht nachvollziehbar", sagt der Grüne Omid Nouripour

Wie knallhart die Grünen abserviert werden, hinterlässt Spuren. "Die Entscheidung der hessischen CDU, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen aufzugeben, ist für mich nicht nachvollziehbar", ärgert sich Grünen-Chef Omid Nouripour. "Das ist für uns ein Schock", sagt ein anderer führender Grünen-Politiker. Der hessische Landesverband gelte als sehr pragmatisch. Er sollte eigentlich zu einem der Vorbilder für eine mögliche schwarz-grüne Regierung in Berlin nach der Bundestagswahl 2025 werden. In der Opposition könnten sich diese Grünen schwertun, heißt es weiter.

Faeser kündigte in der SPD-Zentrale in Berlin an, sie werde den Gremien den Start von Koalitionsverhandlungen mit der CDU empfehlen. Bei den Fragen der Asyl- und Migrationspolitik sei zwischen CDU und SPD einiges leichter, auch im Bundesrat. Allerdings sind die Grünen dort weiter in zehn Landesregierungen vertreten. An den Mehrheitsverhältnissen ändert sich wenig.

Nancy Faeser bleibt in Berlin

Von weniger strengen Umweltvorschriften, die das Bauen hemmten, bis zu mehr Plätzen und Personal in Kitas sei man sich praktisch einig. Es gehe zudem auch um den Erhalt des Industriestandorts Hessen und Ziele wie mehr Personal für die Polizei. Auf die Frage, ob sie selbst in die geplante Regierung in Hessen gehe, sagt sie: "Das kann ich ausschließen." Sie bleibe Innenministerin in Berlin.

Im Kanzleramt sieht man die Entscheidung in Hessen mit Wohlwollen. Von einem Signal oder der Gefahr eines Koalitionsbruchs mit fliegendem Wechsel der SPD zur Union will man hier nichts wissen. Im Kanzleramt werden schon Wetten angeboten, dass der nächste Kanzler nach der Wahl 2025 wieder Olaf Scholz heißt - getragen von einer Ampelkoalition.

Aktuelle Umfragen deuten jedoch eher auf eine Juniorrolle der SPD in einer Koalition unter Führung eines Unionskanzlers hin. In der SPD heißt es, aktuell könne die Renaissance dieser Koalitionsvariante in Hessen aber auch helfen, um Grüne und FDP in der Ampelkoalition im Bund stärker zu disziplinieren.

Die SPD sei in wichtigen Fragen wie Migration und Innere Sicherheit näher an der Union "und auch an der gesellschaftlichen Realität" als die Grünen, sagt der stellvertretende hessische CDU-Chef Michael Brand der SZ. Und er sieht schon eine gewisse Symbolik in dem Wechsel: "Die mögliche Premiere einer christlich-sozialen Koalition von CDU und SPD in Hessen spiegelt auch den Wandel, der unser Land insgesamt in dieser durch Krisen geprägten Zeit erfasst hat."