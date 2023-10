Wenn sich die Grüne Jugend ab Freitag für drei Tage in Leipzig zu ihrem Bundeskongress trifft, soll es nicht ohne Ausrufezeichen losgehen. "Solidarität grenzenlos!", mahnt die 16 000 Mitglieder zählende Jugendorganisation in der Anrede ihrer Einladung. Für die Mutterpartei und ihre Ampelkoalition gilt die allerdings offenbar nicht. "Nach zwei Jahren Ampelkoalition zeigt sich: Die Bundesregierung ist nicht dazu in der Lage, in Anbetracht von Klimakrise, Inflation und steigender Zustimmung für rechtsextreme Parteien, ausreichende Antworten zu finden", heißt es im Text weiter.

Die Grüne Jugend steht der Parteimutter schon traditionell kritisch gegenüber. Doch diesmal knirscht es besonders laut. Schon vor dem Treffen fordert die Grüne Jugend einen Kurswechsel. "Der Planet brennt, Menschen leben im reichen Deutschland in Armut. Wir erwarten von den Grünen mehr im Kampf gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit", sagt Co-Chefin Sarah-Lee Heinrich der Süddeutschen Zeitung.

Kritik an Zustimmung zur EU-Asylreform

Dass sich die Koalition noch immer nicht auf eine Entlastung der Bürger durch das Klimageld geeinigt habe, sei ein "schwerer Fehler", sagt Heinrich weiter. "Es darf nicht zum nächsten ausgehöhlten Ampelprojekt werden." Schon die harten Debatten um das Heizungsgesetz hätten schließlich gezeigt: "Ohne wirksame soziale Abfederung wird es keine Akzeptanz für klimapolitische Vorhaben geben." Die Bundesregierung müsse nun liefern. "Und die Grünen müssen den Druck erhöhen", fordert Heinrich.

Auch in der Asylpolitik herrscht zwischen Jugendorganisation und Mutterpartei nach monatelangen parteiinternen Diskussionen dicke Luft. "Ich halte die Zustimmung der Grünen zur EU-Asylreform für falsch", sagt Co-Chef Timon Dzienus. Sie bedeute "eine Verschlechterung der humanitären Lage an den EU-Außengrenzen". "Sie wird kein Problem lösen und schafft nur noch mehr Leid und Chaos", warnt Dzienus. "Menschen, die eigentlich Schutz brauchen, werden Stück für Stück entrechtet."

Nötig sei dagegen eine ausreichende Finanzierung für die Kommunen, um Unterbringung und Integration zu sichern. Beispielsweise durch ein Sondervermögen. Für Deutschland werde Migration in den nächsten Jahrzehnten durch Klimakatastrophe und Kriege zum politischen Alltag gehören. Sie lasse sich nicht per Knopfdruck steuern.

Wut in den eigenen Reihen

Die Führung der Grünen Jugend warnt die Partei eindringlich auch vor wachsendem Unmut in den eigenen Reihen. "Die Unzufriedenheit über den Kurs der Ampel an der Parteibasis aber auch bei Abgeordneten und Funktionären wächst", sagt Dzienus. "Junge Menschen in Deutschland sind wütend." Denn die Regierung spare an der Zukunft der jüngsten Generation.

Die Grüne Jugend gilt als wichtiges Stimmungsbarometer und Kaderschmiede. Sie ist unabhängig, verfügt aber über enge Drähte in die Partei und in die Klimabewegung. Führungskräfte der Jugendorganisation machen regelmäßig Karriere in der Mutterpartei. So war die aktuelle Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang vor ihrem Wechsel in die Bundesspitze von 2017 bis 2019 Chefin der Grünen Jugend.

Die Jugendorganisation will es bei ihrem Bundestreffen nun nicht bei Appellen belassen. Anträge des Bundesvorstands sehen Beschlüsse vor, die in der Partei für Unruhe sorgen dürften. So will sich die Grüne Jugend für mehr Umverteilung einsetzen. "Während die Superreichen immer reicher werden, können wir uns nicht mehr als Nudeln mit Pesto leisten", heißt es im Antrag der Grünen-Jugend-Spitze. "Wir können uns die Superreichen nicht mehr leisten! Wir fordern eine echte Millionärssteuer!" Zudem fordert die Grüne Jugend einen "bundesweiten Mietendeckel". Den sieht das grüne Wahlprogramm bislang nicht vor.

Beschließen will die Jugend als Ziel auch die Abschaffung der Schuldenbremse. Damit allerdings ist sie ganz auf Linie der Grünen. Sie sei eine Zukunftsbremse, heißt es in dem Antrag weiter, "und noch dazu ökonomisch vollkommen unvernünftig. Die Schuldenbremse gehört ersatzlos abgeschafft, stattdessen brauchen wir sofort massive Investitionen in eine klimagerechte Zukunft."

Es brauche nun eine Klimapolitik im Turbomodus

Am Wochenende wird der Bundeskongress auch eine neue Führung wählen. Bei der Grünen Jugend kann das Amt der Bundessprecher nicht länger als zwei Jahre ausgeübt werden. Als aussichtsreiches Duo stellen sich die Politikerinnen Svenja Appuhn und Katharina Stolla zur Wahl. Im Fall eines Erfolgs stünden erstmals seit zwölf Jahren wieder zwei Frauen an der Spitze des Parteinachwuchses. Appuhn und Stolla, beide 25, sitzen bereits im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Anders als in den meisten Parteijugend-Organisationen endet die aktive Mitgliedschaft bereits mit 28 statt mit 35 Jahren.

Weniger Gegenwind kann die Parteispitze auch von einem neuen Führungsduo aber wohl nicht erwarten. Appuhn und Stolla kündigten bereits an, weiter auf Distanz zur Ampelregierung gehen zu wollen. Die Koalition von Grünen, SPD und FDP biete der jungen Generation keine Perspektive. Es brauche nun eine Klimapolitik im Turbomodus.

Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, will die Grüne Jugend im kommenden Jahr zudem auf die Straße gehen und gemeinsam mit der Klimabewegung, Gewerkschaften und Sozialverbänden Proteste organisieren.