Gorbatschow habe den Weg für ein freies Europa geebnet, sagt EU-Kommissionschefin von der Leyen. Der britische Premier Johnson sieht in dem ehemaligen sowjetischen Staatschef auch angesichts der Situation in der Ukraine "ein Vorbild für uns alle".

Michael Gorbatschow ist tot. Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef ist im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Weltweit reagieren Politiker mit Trauer auf die Nachricht. Eine Auswahl:

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete Gorbatschow als "einzigartigen Staatsmann", der den Lauf der Geschichte verändert habe. In einer Mitteilung heißt es: "Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden." Gorbatschow habe seine Aussage, dass Frieden nicht Einheit in Gleichartigkeit, sondern Einheit in Vielfalt sei, mit seiner Politik in die Praxis umgesetzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl. Er sei "in tiefer Trauer" und werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken. Gorbatschow hatte Putin in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefordert, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken.

Auch der britische Premierminister Boris Johnson würdigte das historische Erbe des gestorbenen russischen Friedensnobelpreisträgers. "Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte", schrieb Johnson auf Twitter, und verwies auf die politische Situation in Europa: "Zu einer Zeit von Putins Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle." Den Krieg in der Ukraine soll Gorbatschow, Sohn eines Russen und einer Ukrainerin, abgelehnt haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte die Bedeutung des ehemaligen sowjetischen Staatschefs für Europa heraus. "Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs", schrieb von der Leyen auf Twitter. Sie bezeichnete Gorbatschow als Führungspersönlichkeit, die zuverlässig und geachtet gewesen sei. "Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen."

Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken, schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auf Twitter. "Er leitete das Ende des kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird."

Ohne Gorbatschow "wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen", schrieb die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) auf Twitter. "Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht."