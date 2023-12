Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die offizielle Prüfung des Falls läuft also. Damit droht Gerda Hofmann, je nach Ausgang des Verfahrens, ein Verweis, eine Geldbuße, die Kürzung ihrer Dienstbezüge oder eine andere dienstrechtliche Sanktion. Das jedoch ist auch alles, was klar ist, mehr als eine Woche nach Ausstrahlung der Dokumentation Milliardenspiel: Die geheime Welt der Superreichen im ZDF. In dem Film war der Eindruck erweckt worden, die Referatsleiterin aus dem Bundesfinanzministerium habe bei der Konferenz einer Rechtsanwaltskanzlei Steuerspartipps für Superreiche gegeben. Ob das tatsächlich so war, ob Hofmann bei der Veranstaltung der auf aggressive Steuergestaltung spezialisierten Kanzlei gar Dienstgeheimnisse verraten hat, ist allerdings nach wie vor völlig offen.