Krieg im Nahen Osten:Was wird aus dem Gazastreifen?

Der Tag danach - man müsste das eigentlich in Versalien schreiben nach drei Monaten eines erschütternden Kriegs im Nahen Osten: DER TAG DANACH. Er ist zur Formel geworden, die in keiner Debatte über den Gaza-Krieg mehr fehlen darf. Doch diese Formel hat keine klare Form. Jeder füllt in sie hinein, was an Konzepten, Wünschen, heimlichen oder unheimlichen Vorstellungen für eine nahöstliche Nachkriegsordnung durch den politischen Orbit schwirrt. Kurzum, die Debatte über "den Tag danach" wird fast genauso erbittert geführt wie die auf unabsehbare Zeit andauernden Gefechte um den Gazastreifen .

Israel und seine engsten Verbündeten im Westen finden sich dabei auf zwei verschiedenen Seiten wieder. Die USA und die Europäer favorisieren eine Friedenslösung, die den Gazastreifen nach dem Ende des Hamas-Regimes unter die Kontrolle einer - vage formuliert - "reformierten Palästinensischen Autonomiebehörde" stellt. Es wäre die Rückkehr der als gemäßigt, aber auch als korrupt geltenden Kräfte der Fatah von Präsident Mahmud Abbas, die in einem Putsch 2007 von der Hamas aus Gaza vertrieben wurden und seither nur noch das Westjordanland regieren. Die beiden Palästinensergebiete wären damit wieder vereint - eine wichtige Grundlage dafür, dass anschließend wieder Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung aufgenommen werden können.

Von dieser Zweistaatenlösung will in Israel allerdings derzeit kaum einer noch etwas hören, schon gar nicht in der rechts-religiösen Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu. Welche Lösung er stattdessen anstrebt, hat Netanjahu bislang beharrlich verweigert zu sagen. Nur zwei Pfeiler hat er eingerammt: Erstens lehnt er eine Rückkehr der Autonomiebehörde strikt ab. Zweitens pocht er auf eine israelische Sicherheitskontrolle über Gaza nach dem Krieg. Alles andere bleibt offen oder widersprüchlich.

Damit öffnet sich ein weites Feld für unheilvolle Debatten, die in Israel dominiert werden von populistischen Schwätzern und rechtsextremen Ideologen. Zu den Schwätzern gehören Minister wie Amichai Elijahu, der den Einsatz von Atombomben in Gaza als Option bezeichnet hat. Die Ideologen werden angeführt von Finanzminister Bezalel Smotrich und von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für Nationale Sicherheit. Diese beiden - und dazu noch einige andere aus Netanjahus Likud-Partei - propagieren lautstark eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen, für die ein zynischer Euphemismus gefunden wurde: eine "freiwillige Abwanderung" als "humanitäre Lösung".

Einige Debattenbeiträge zur Zukunft der Menschen im Gazastreifen wirken bizarr

Ben-Gvir verkündete in dieser Woche, der Krieg sei eine Gelegenheit, die "Umsiedlung der Bewohner" zu fördern. Smotrich tut sich mit Rechenbeispielen hervor, nach denen am Ende noch 200 000 der bislang 2,2 Millionen Bewohner in Gaza verbleiben könnten. Wenn Israel richtig vorgehe, werde es eine Abwanderung der Palästinenser geben - "und wir werden im Gazastreifen leben". Bizarr anmutende Debatten laufen bereits darüber, Hunderttausende Palästinenser als Gastarbeiter nach Saudi-Arabien, nach Europa oder gar in den Kongo abzudrängen.

Deutlich wie nie sind solche Planspiele in den vergangenen Tagen von Israels Verbündeten verurteilt worden. Die Regierung in Washington forderte das Ende solcher "aufrührerischen und unverantwortlichen Rhetorik". In Brüssel wurde darauf verwiesen, dass "Zwangsumsiedlungen als schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts verboten" sind. Berlin wies die Äußerungen "auf das Allerschärfste" zurück und betonte, es dürfe keine Vertreibung von Palästinensern und auch keine territoriale Verkleinerung des Gazastreifens geben.

Netanjahu, der seine rechtsextremen Partner eigentlich zur Ordnung rufen müsste, schweigt zu alledem. Seine Macht hängt von den Extremisten in der Regierung ab. Gleichwohl steigt der Druck auf ihn. Von außen, weil in der nächsten Wochen US-Außenminister Antony Blinken nach Israel reisen will und Antworten auf die Frage nach dem Tag danach erwartet. Von innen, weil die Armeeführung auf eine klare Exit-Strategie dringt, um den Krieg in Gaza nicht im Blindflug weiterführen zu müssen.

Netanjahu aber spielt weiter auf Zeit. Vor einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend sind nur ein paar Bruchstücke der eigentlich erforderlichen Gesamtlösung durchgesickert: die geplante Einrichtung einer Pufferzone oder eine Übertragung von Verwaltungsaufgaben in Teilen des Gazastreifens an "örtliche Clans". Das ist weit entfernt vom großen Wurf, den der Westen anstrebt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert nun bereits, dass die internationale Gemeinschaft eine Lösung für den Tag danach "von außen auferlegen" müsse.