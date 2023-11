Olaf Scholz hat zuletzt mindestens blassrote Linien gezogen, wenn er mit seinen europäischen Partnern über Geld sprach. Frische Milliarden nach Brüssel zu überweisen, so wie die EU-Kommission es sich wünscht , würde schwierig. Für die Ukraine, die ohne Finanzhilfe von weiter westlich längst bankrott wäre und von 2024 an dringend frisches Geld braucht, will Deutschland zwar auf jeden Fall weiter zahlen. Aber der Rest - zusätzliche Mittel für die Migrationspolitik etwa oder für steigende Zinskosten des Corona-Wiederaufbaufonds? "Meine Überzeugung ist", sagte Scholz nach dem EU-Gipfel Ende Oktober, "dass die Möglichkeiten einer Umpriorisierung von Ausgabenprogrammen aus dem europäischen Haushalt noch nicht ausgeschöpft sind".

In Berlin hingegen hat die Ampelkoalition offensichtlich gewaltig überschätzt, wie weit sie bestehende Gelder im nationalen Haushalt verschieben darf. Nicht einmal drei Wochen nach dem Oktobergipfel machte das Bundesverfassungsgericht die Finanzpläne Berlins zunichte: Die einst als Corona-Kredit bewilligten 60 Milliarden Euro aus dem Haushalt 2021 hätten die Koalitionäre nicht einfach umwidmen dürfen. Die akute Ratlosigkeit der Bundesregierung strahlte bis nach Brüssel aus, wo die Haushaltsverhandlungen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Das ist jetzt noch schwieriger geworden als ohnehin schon - und unter den europäischen Partnern wächst die Befürchtung, dass nach dem Urteil jeder deutsche Verhandlungsspielraum dahin ist.

Olaf Scholz ist Wortführer der Nettozahler-Staaten

Schon im Juni war Deutschland nicht gerade begeistert, als die EU-Kommission erklärte, wie sie den EU-Haushalt umbauen will. Der heißt offiziell "Mehrjähriger Finanzrahmen" und gilt immer für sieben Jahre. Jetzt ist ungefähr Halbzeit, und nach Corona-Pandemie, Russlands Ukraine-Einmarsch und der Energiekrise ist dieser Rahmen nach Darstellung der Kommission zu klein. Als Paket schlug sie 50 Milliarden Euro für die Ukraine für 2024 bis 2027 vor, davon 17 Milliarden als Zuschüsse und den Rest als Darlehen. Hinzu kommen 50 weitere Milliarden Euro für andere Dinge wie die Herausforderungen der Migration, ein neues Vehikel für Zukunftsinvestitionen und steigende Gehälter in den EU-Institutionen.

Als Europas größte Volkswirtschaft zahlt Deutschland mit Abstand am meisten in den Haushalt ein, stets etwa ein Viertel, per Saldo fast 20 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Scholz ist damit zwangsläufig Wortführer einer Gruppe von Nettozahlers-Staaten, die wenig Lust darauf haben, den 2021 geplanten Finanzrahmen üppiger zu gestalten. Erstens sei es schwer zu erklären, wenn man zu Hause wegen steigender Zinsen oder eines Urteils des Verfassungsgerichts kürzen müsse, dann aber höheren EU-Beiträgen zustimme, argumentieren sie.

Zweitens sei es unsolidarisch, wenn nur die Nettozahler mehr Geld bereitstellten, die Mittel für Landwirtschaft und Strukturpolitik aber unangetastet blieben. Die beiden letzteren machen etwa zwei Drittel des gesamten Haushalts aus und kommen hauptsächlich den Nettoempfängern zugute.

Detailansicht öffnen Verweigert Berlin jede Erhöhung des EU-Haushalts? Im Dezember muss der Bundeskanzler antworten, hier beim Gipfel Ende Oktober. (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

Nun könnte Scholz' Nein noch lauter werden. "Es ist jetzt alles sehr unvorhersehbar", sagt ein europäischer Diplomat. In Brüsseler Diplomatenkreisen machen zwei Szenarien die Runde. Erstens: Deutschland verweigert sich jedweder Erhöhung des EU-Haushalts und stimmt nicht einmal dem frischen Geld für die Ukraine zu. Das wäre ein Albtraum für das Land und für die Union: In diesem Fall wäre es "sehr schwierig und politisch eigentlich nicht tragbar", die Unterstützung für Kiew aus dem existierenden EU-Budget zu finanzieren, sagt der Diplomat.

Spanien rechnet mögliche Umwidmungen und Einsparungen vor

Immerhin diese Sorge konnte Deutschlands EU-Botschafter Michael Clauß den Partnern am Donnerstag nehmen. Die Unterstützung der Ukraine sei nicht eine Priorität, sagte er nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, "sie ist eine Verpflichtung". Ähnlich klingt eine Sprecherin des Finanzministeriums, die schriftlich mitteilt: "Die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung der Ukraine steht nicht zur Disposition." Das ist eine eindeutige politische Aussage. Weniger klar ist dagegen, wie genau Berlin die gut vier Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine schultern will, von denen ein Viertel im Haushalt 2024 verbucht werden müsste.

Dennoch ist jetzt das zweite Szenario wahrscheinlich: Deutschland stimmt einer Aufstockung des EU-Etats zu, akzeptiert aber strikt nur den zusätzlichen Betrag, der für die Ukraine vorgesehen ist. Damit wäre zunächst allerdings nur Kiew geholfen, nicht anderen EU-Ländern wie etwa Italien, die sich zum Beispiel auch deutlich mehr Geld für den Kampf gegen illegale Migration wünschen. Die Vorstellung, die EU-Regierungen könnten nächstes Jahr in den Europawahlkampf gehen, nachdem sie nur für die Ukrainer finanzielle Hilfen beschlossen haben, und keine, die den eigenen Ländern zugutekommen, halten einige Diplomaten für illusorisch.

Vor der Sitzung am Donnerstag verschickte die spanische Ratspräsidentschaft ein Papier, in dem sie mögliche Umwidmungen und Einsparpotenziale vorrechnet. Das siebenseitige Dokument liegt der SZ vor. Es zeugt von dem Versuch, Geld zusammenzukratzen, ohne die Agrar- und Strukturfonds anzutasten. Auf bis zu 23,1 Milliarden Euro könnte die Kommission demnach kommen, wenn sie drastisch kürzt. Dem Lager der Nettozahler aber ist das dem Vernehmen nach weiterhin zu wenig - ihnen fehlt ein Gesamtüberblick inklusive aller Gelder.

Kopfzerbrechen bereitet auch Viktor Orbáns Rütteln an der Ukraine-Hilfe

Noch hält sich die Hoffnung, dass die Bundesregierung den Geldhahn nicht über Nacht zudreht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland plötzlich arm wird", sagt ein Diplomat. Vor dem Karlsruher Urteil konnte man die deutsche Haltung als harte Verhandlungsposition lesen, die es ermöglicht, im Sinne einer Einigung am Ende nachzugeben. Diese Verhandlungsposition dürfte jetzt zementiert sein, was harte Einschnitte im EU-Haushalt unausweichlich macht. Das Finanzministerium hat dazu bislang nicht viel zu sagen, außer, dass man die Folgen des Urteils prüfe.

So haben die Karlsruher Richter die Aussichten auf den EU-Gipfel in Brüssel Mitte Dezember zusätzlich verkompliziert. Diplomaten hatten sich ohnehin auf lange Nächte eingestellt, wegen der Diskussion um den Haushalt und wegen der zur Debatte stehenden Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Gegen beides macht Ungarns Regierungschef Viktor Orbán Stimmung, der Putin die Hand schüttelt, Militär- wie Finanzhilfen für die Ukraine ablehnt und von Beitrittsverhandlungen nichts wissen will.

Bislang war der Populist Orbán in der Öffentlichkeit stets schriller als im Saal mit den 26 anderen Staats- und Regierungschefs, wo er die Ukraine-Hilfen und die Sanktionspakete stets mittrug und sein Vetorecht nicht ausübte. Ein Brief Orbáns an Ratspräsident Charles Michel vom 16. November aber klingt so, als könnte das diesmal anders werden. Orbán verlangt darin eine "strategische Diskussion" über die Ukraine-Politik und zweifelt die Effektivität der Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen an. Michel wird am Montag nach Budapest fliegen, um die Wogen zu glätten.