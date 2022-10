Von Björn Finke, Brüssel

Gasimporteure in EU-Staaten sollen künftig einen Teil ihrer Bestellungen bündeln müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf legte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel vor. Dies soll den Mitgliedstaaten eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Förderländern verschaffen und verhindern, dass sich die Europäer gegenseitig überbieten. Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans sagte, die nächsten Winter würden "hart werden, aber das heutige Paket hilft dabei, europäische Familien warm und die Industrie am Laufen zu halten".

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden über die Vorschläge bei ihrem Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag diskutieren. Die Energieminister der Mitgliedsländer könnten das Gesetz noch im November verabschieden. Allerdings werden einige EU-Regierungen unzufrieden sein mit dem Paket der Behörde: Mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten hat gefordert, einen Preisdeckel für Gas einzuführen. Zu den Gegnern dieser Idee gehörten wiederum die deutsche und niederländische Regierung. Diese Kritiker befürchten, dass künstlich gesenkte Notierungen zu mehr Verbrauch und weniger Lieferungen von Förderländern führen.

Die Kommission verzichtet nun auf einen allgemeinen Preisdeckel. Sie will lediglich die Möglichkeit schaffen, eine bewegliche Obergrenze für höchstens drei Monate einzuziehen, wenn Preise an Europas Gashandelsplätzen extrem steigen oder schwanken. Der Regelung zufolge muss das Limit hoch genug gesetzt sein, damit der Verbrauch nicht steigt oder die Versorgungssicherheit leidet. Außerdem müssen die EU-Regierungen der Einführung gesondert zustimmen.

Uniper soll seinen Bedarf einer Plattform melden

Daneben widmet sich die Behörde dem Problem, dass der europäische Gaspreis-Index TTF nicht mehr richtig die Gegebenheiten des Marktes widerspiegelt. Viele langfristige Lieferverträge nehmen Bezug auf dieses Preisbarometer, doch das bildet in erster Linie die Lage bei Pipeline-Gas ab. Die Engpässe nach den Ausfällen russischer Lieferungen treiben den Index hoch, während sich EU-Staaten in Wirklichkeit immer stärker über Flüssigerdgas-Importe via Tankschiff versorgen. Bis Ende März will die Kommission daher einen eigenen Preis-Index für Flüssigerdgas-Einfuhren entwickeln lassen. Setzt der sich am Markt durch, würden Verbraucher weniger zahlen müssen, so die Hoffnung.

Auch die gemeinsame Gasbestellung soll die Preise senken. Die Kommission gründete bereits im April eine Einkaufsplattform, aber da ging es nicht voran. Deswegen macht die Behörde die Beteiligung jetzt verpflichtend. Jedes Mitgliedsland soll ein Nachfragevolumen über die Plattform laufen lassen, das mindestens 15 Prozent seines Gasspeicherbedarfs entspricht. Die Gasimporteure, in Deutschland etwa die verstaatlichte Firma Uniper, sollen ihre Wünsche der Plattform mitteilen. Diese holt Angebote für die Gesamtmenge ein. Am Ende dürfen jedoch die Importeure entscheiden, ob sie wirklich kaufen wollen oder ihnen die Offerte nicht behagt.