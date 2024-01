"Die Politik" - gemeint ist damit vor allem der Koalitionspartner von der FDP. Denn die Liberalen haben erhebliche Vorbehalte gegen das geplante EU-Lieferkettengesetz angemeldet, das auch bei den Zulieferern europäischer Unternehmen in aller Welt Sozial- und Umweltstandards durchsetzen soll. Der aktuelle Entwurf schaffe "unverhältnismäßige bürokratische Hürden und Rechtsunsicherheiten", erklärte das FDP-Präsidium Mitte Januar. So wie vorgeschlagen könne die Richtlinie nicht kommen.

Die Stimme der Bundesregierung könnte entscheidend sein

Dabei waren sich die Institutionen der EU, also Rat, Kommission und Parlament, eigentlich schon einig über den Entwurf der Richtlinie. Im Dezember fiel die Entscheidung im sogenannten Trilog-Verfahren. Dem Verhandlungsmandat hatte Deutschland Ende 2022 zugestimmt. Nach eingehendem Studium des Kleingedruckten aber haben Fachleute aus dem Bundesjustizministerium Vorbehalte angemeldet.

Nächste Woche Freitag soll der Ausschuss der Ständigen Vertreter ein letztes Mal abstimmen. Kann sich die Bundesregierung nicht einigen, müsste sich Deutschland enthalten. Da in etwa eine Zweidrittelmehrheit dafür stimmen muss, würde das wie ein Nein wirken. Wegen der Bedenken weiterer Mitgliedstaaten könnte die Stimme der Bundesregierung entscheidend sein.

Die Wirtschaftsverbände rebellieren

Die Verhandlungen über die Richtlinie laufen seit bald zwei Jahren. Sie soll Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Jahresumsatz verpflichten, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz-Standards sicherzustellen, und das auch bei ihren Zulieferern. Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern rechnen - oder mit Klagen, etwa von Gewerkschaften. Auch dies würde mit der neuen Richtlinie möglich, die teilweise über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgeht.

Dagegen rebellieren vor allem Wirtschaftsverbände. Die vier großen Verbände BDA, BDI, DIHK und ZDH haben ihre Kritik ganz oben vorgebracht. In einem Brief an Kanzler Olaf Scholz von Mitte Januar warnen sie, die geplante Richtlinie werde "Unternehmen mit erheblicher Rechtsunsicherheit, Bürokratie und unkalkulierbaren Risiken konfrontieren".

Auch das Wirtschaftsministerium lobt den EU-Kompromiss

Doch Entwicklungsministerin Schulze sieht mehr Vor- als Nachteile. Die Richtlinie bringe "endlich" gleiche Regeln für alle EU-Länder, sagt sie: "Viele deutsche Unternehmen warten und hoffen darauf." Schließlich müssten sich so auch ihre europäischen Mitbewerber um Lieferketten und Sorgfaltspflichten kümmern. In der SPD-Fraktion ist der Unmut über die FDP groß. Man habe sich in der Bundesregierung auf eine Verhandlungslinie verständigt und damit in Brüssel weitestgehend durchgesetzt, sagt Martin Rosemann, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. "Den FDP-Beschluss empfinde ich als sehr merkwürdig. Die Richtlinie bringt sogar Bürokratieentlastungen im Vergleich zum deutschen Gesetz", sagt Rosemann. Die Einwände der Unternehmensvertreter seien "in hohem Maße irrational." Er erwarte, dass die Bundesregierung dem Verhandlungsergebnis nun zustimmt.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium lobt den EU-Kompromiss: Der Entwurf für die Richtlinie berücksichtige die "Effizienzinteressen" der Unternehmen, "ohne das übergreifende Regulierungsziel infrage zu stellen".

In der Koalition wird in diesen Tagen emsig verhandelt, noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen. Das wird nicht einfach. Im aufziehenden Europa-Wahlkampf will die FDP mit ihrem Einsatz gegen überflüssige Bürokratie punkten, neue Auflagen durch das Lieferkettengesetz passen dazu schlecht. Justizminister Marco Buschmann (FDP) legt sich zwar bislang nicht auf ein Nein seines Hauses fest. Man rede noch, die Dinge seien im Fluss. Das Ministerium habe sich stets "für eine konstruktive Verhandlungsführung" eingesetzt, sagt eine Sprecherin. Buschmann habe "jedoch von Anfang an deutlich gemacht, dass er sich vor der abschließenden Meinungsfindung zum finalen Richtlinientext das Gesamtergebnis ansehen werde". Vor allem kleine und mittlere Unternehmen müssten von überbordenden Prüf- und Dokumentationspflichten geschützt werden, fordert der Liberale.

Nur ist es auch schon reichlich spät. Schon einmal, beim Verkaufsverbot für neue Verbrennermotoren von 2035 an, war die FDP in letzter Minute - und nach einer Einigung im Trilog - auf die Idee gekommen, die deutsche Haltung noch zu ändern. Diesmal kann sie sich aber immerhin auf frühzeitig geäußerte Bedenken berufen und auf Deutschlands Erklärung im Rat Mitte November, "Mittelstandsfreundlichkeit" werde "ein besonderer Gradmesser" für das Verhandlungsergebnis sein. Der deutschen Glaubwürdigkeit in Brüssel dürfte die Volte dennoch schaden.

Zumal eine Enthaltung des bevölkerungsreichsten EU-Mitglieds das gesamte Unterfangen zu Fall bringen könnte. "Die Bundesregierung darf das Lieferkettengesetz nicht auf den letzten Metern stoppen und sich damit ins Aus schießen", mahnt die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses. Am vergangenen Freitag musste sich Deutschland schon zu einem anderen Lieferkettengesetz enthalten - beim Verkaufsverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Außer der Bundesregierung stimmte nur Lettland nicht zu.