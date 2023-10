Als Reaktion auf den Terrorangriff der radikalislamischen Palästinensermiliz Hamas auf Israel mit Hunderten Todesopfern stellt die Bundesregierung wie auch die EU gesamte Entwicklungshilfe für die Palästinensergebiete auf den Prüfstand. Derzeit habe man alle Zahlungen ausgesetzt, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag. Auch die EU friert sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst ein. Das kündigte der zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi an. Zudem mehren sich Forderungen, schärfer gegen Iran vorzugehen. Das Regime unterstützt die Hamas und hat die Angriffe bejubelt, eine direkte Beteiligung aber abgestritten.

Schulze sagte, die Bundesregierung wolle mit Israel besprechen, welche Entwicklungsprojekte es für die Palästinenser künftig noch geben soll, wie diese den Frieden in der Region unterstützen könnten. Dies sei ein Zeichen "unverbrüchlicher Solidarität mit Israel".

Bis zu 340 Millionen Euro kommen jährlich aus Deutschland

Bereits am Sonntag hatte die Ministerin auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung gesagt, man habe schon bisher "streng darauf geachtet, dass unsere Unterstützung für die Menschen in den palästinensischen Gebieten dem Frieden dient und nicht den Terroristen". Angesichts des Schocks über die Ereignisse wolle man aber "ganz sichergehen, dass wir da keinerlei Kanäle haben, aus denen was rausgehen kann", ergänzte sie nun. Wie lang dieser Prüfprozess dauern werde, lasse sich nicht sagen. Man werde das "gründlich und solide" machen.

Bisher hat Deutschland bis zu 340 Millionen Euro jährlich für die Menschen in den Palästinensergebieten ausgegeben. Der Großteil an aktuellen Zusagen, etwa 250 Millionen Euro, wird über Schulzes Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit abgewickelt. Es finanziert etwa Projekte zur Wasserversorgung, zur Abfallentsorgung, im Gesundheitssystem, für Ernährungssicherung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Eine direkte Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde gibt es demnach nicht.

Etwa 125 Millionen Euro gehen in bilaterale Projekte über die bundeseigene Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dazu kommt ein Betrag in ähnlicher Höhe für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, sowie nicht-staatliche Entwicklungszusammenarbeit.

Der Zentralrat der Juden fordert, die Entwicklungshilfe sofort einzustellen

Das Auswärtige Amt steuert 79 Millionen bei, davon 72 Millionen Euro für humanitäre Hilfe. Ein Großteil sei bereits an internationale Organisationen ausgezahlt, sagte ein Sprecher. Lebensnotwendige Hilfen wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln sollen auch fortgesetzt werden. Mit 42 Millionen Euro geht mehr als die Hälfte des Geldes für Nahrungsmittelhilfe im Gazastreifen an UNRWA, weitere 26,2 Millionen zahlt die Bundesregierung an das Welternährungsprogramm, den UN-Nothilfefonds und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Die Bundesregierung leistet humanitäre Hilfe nach den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts, das sich an der Bedürftigkeit orientiert. 6,3 Millionen Euro aus dem Budget des Auswärtigen Amtes sind zudem für Stabilisierungsprojekte vorgesehen, etwa zum Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen oder der Basisversorgung mit Wasser und Energie. Der Großteil wird wiederum von der GIZ abgewickelt. Diese Projekte werden nochmals geprüft.

FDP-Chef Christian Lindner forderte, sämtliche Zahlungen in die Palästinensergebiete, auch via EU und UN, zu überprüfen und einzufrieren; das FDP-Präsidium fasste einen entsprechenden Beschluss. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter mahnte eine strenge Prüfung an, um sicherzustellen, dass kein Geld abgezweigt werde. Bis dahin müssten die Zahlungen eingefroren werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, verlangte, die Entwicklungshilfe sofort einzustellen.

Die EU-Unterstützung könnte am Dienstag Thema werden

In Brüssel betonte die EU-Kommission, es sei sehr klar, dass die EU schon bisher weder direkt noch indirekt die Hamas oder andere Terrororganisationen finanziere. Allein aus dem EU-Haushalt waren für den Zeitraum 2021 bis 2024 etwa 1,18 Milliarden Euro vorgesehen. Die EU habe sehr strenge Regeln zur Überprüfung der Empfänger, betonte eine Sprecherin. Alle müssten versichern, dass diese weder direkt noch indirekt an Unternehmen, Organisationen oder Personen mit Verbindung zur Hamas gingen.

Die EU unterstützt jedoch die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der EU belief sich die Gesamtsumme im Jahr 2022 auf 296 Millionen Euro. Damit werden Entwicklungshilfe- und Infrastrukturprojekte finanziert, aber auch die Gehälter und Pensionen von Angestellten der Autonomiebehörde sowie Schulen und Krankenhäuser. Die Entscheidung über die EU-Hilfe liegt letztlich bei den Regierungen der 27 Mitgliedstaaten; sie könnte Thema werden bei der Dringlichkeitssitzung der Außenminister an diesem Dienstag.

Zugleich gibt es Forderungen, härter gegen das Regime in Iran vorzugehen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bekräftigten, die Revolutionsgarden müssten auf die Terrorliste der EU gesetzt werden. Das Auswärtige Amt sah dafür bislang, gestützt auf ein Rechtsgutachten des Auswärtigen Dienstes der EU, die hohen rechtlichen Anforderungen dafür als nicht erfüllt an. Der Europäische Gerichtshof hat derartige Listungen mehrmals kassiert.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sagte, es müsse darum gehen, "dass wir Iran noch weiter isolieren. Denn Iran ist ja an vielen militärischen Konflikten beteiligt". Roth warnte mit Blick auf das Atomabkommen, Iran als ernsthaften Gesprächspartner anzusehen. "Wir werden uns vermutlich von der Idee verabschieden müssen, dass auf dem Verhandlungsweg mit einem solchen Terrorregime irgendetwas zu erreichen sein wird", sagte er.