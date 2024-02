"Die Ampel muss weg": So sieht es aus, wenn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Nougat-Fabrik in Thüringen besucht.

Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Zu Füßen des Rennsteigs in Thüringen liegt Floh-Seligenthal. Es ist eine ruhige, fast verschlafene Gemeinde. Hinter dem Ortsteil Floh plätschert die Schmalkalde ins nahe gelegene Schmalkalden, und in aller Ruhe wird hier seit über hundert Jahren Nougat hergestellt, in der Firma Viba. Doch an diesem Donnerstag ist in Floh die Hölle los.