Was Scholz mit Macron zu besprechen hat

Von Björn Finke, Stefan Kornelius und Kathrin Müller-Lancé, Paris, München, Brüssel

Anfang Oktober sah es noch so gut aus, zumindest auf Twitter. Als Frankreichs Präsident zum Tag der Deutschen Einheit Berlin besuchte, postete sein Team ein Foto von Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), vereint vor dem Berliner Abendhimmel. "Die Welt braucht Zusammenhalt mehr denn je", stand auf Deutsch darunter. Drei Wochen später nun treffen sich Macron und Scholz wieder, diesmal in Paris. Und das mit dem Zusammenhalt funktioniert im Moment nicht so gut.