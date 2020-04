Die App Covidsafe soll Audschluss darüber geben, welche anderen Nutzer sich in den vergangenen drei Wochen mindestens 15 Minuten lang in der Nähe der infizierten Person aufhielten.

In Australien haben innerhalb von zwölf Stunden 1,13 Millionen Menschen eine App zur Eindämmung des Coronavirus heruntergeladen. Die Software Covidsafe soll es ermöglichen, die Kontakte von Sars-CoV-2-Infizierten zurück zu verfolgen. Laut der australischen Regierung müssen mindestens zwei Fünftel der knapp 26 Millionen Australier die App installieren, damit sie ihren Zweck erfüllt. Der ranghohe Gesundheitsbeamte Damian Murphy sagte am Montag, er sei "wirklich begeistert", dass so viele die App seit der Bereitstellung am Vorabend heruntergeladen haben.

Um bestehende Datenschutz-Bedenken gegen die App auszuräumen, wollen Regierungsmitglieder diese Woche noch ein Gesetzt durchs Parlament bringen, das verbietet, die gesammelten Daten für andere Zwecke als das Auffinden möglicher Infizierter zu nutzen. Der Quellcode der App soll innerhalb von zwei Wochen offengelegt werden. Die App basiert auf der Singapurer App TraceTogether.

Wenn bei Nutzern von Covidsafe das Virus diagnostiziert wird, können sie die Daten, die die App aufgezeichnet hat, verschlüsselt hochladen. In den Daten ist festgehalten, welche anderen Nutzer sich in den vergangenen drei Wochen mindestens 15 Minuten lang in der Nähe der infizierten Person aufhielten.

Die Regierung hofft, dass die App eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ermöglicht. In Australien sollen ab dieser Woche wieder Operationen vorgenommen werden, die nicht dringend sind, da die Zuversicht wächst, dass die Krankenhäuser nicht durch Covid-19-Fälle überlastet werden. Australien hat 6720 Infektionsfälle vermeldet.

Italien lockert Corona-Beschränkungen

Italien lockert vom 4. Mai an eine Reihe von Corona-Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte per Video-Pressekonferenz am Sonntagabend in Rom an. Den Gesamtplan zur schrittweisen Öffnung des Landes bezeichnet die Regierung als "Phase zwei".

Zuvor hatte Conte in einem Interview angekündigt, dass die Schulen im September wieder öffnen sollen. Zugleich lobte er, der Fernunterricht habe sich bewährt. Italien ist von der Covid-19-Krankheit hart getroffen. Es registrierte bis Sonntagabend mehr als 26 000 Corona-Tote.

New York meldet weniger als 400 Corona-Tote an einem Tag

Erstmals im April ist die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York auf unter 400 an einem Tag gesunken. Die am Sonntag gemeldete Zahl von 367 Opfern sei zwar "fürchterlich", sagte Gouverneur Andrew Cuomo. Aber es seien weniger als die Hälfte der fast 800 Toten, die zum Höhepunkt der Pandemie in New York an einem einzigen Tag auftraten. Auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sei gesunken, ebenso die der Menschen an Beatmungsgeräten.

Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, hofft indes, bis zum 1. Juni einen Fahrplan zum Wiederaufbau der Metropole zu haben. Bis zu einer vollen Sanierung der Stadt werde es etwa 20 Monate dauern, sagte er. Mit einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiederöffnung könne erst begonnen werden, wenn die Fallzahlen zwischen zehn und 14 Tage lang sinken würden.

Arbeiter auf dem Bau und in Fabriken, die einem geringen Risiko ausgesetzt sind, sollen dann Cuomo zufolge zu den Ersten gehören, die wieder an die Arbeit gehen dürfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf, dem Gaststätten- und Hotelgewerbe zählten dagegen zu den letzten. Die Entscheidung werde danach getroffen, wie essenziell Unternehmen sind und wie sicher ihr Betrieb ist. Nach der Öffnung einzelner Branchen solle jeweils eine zweiwöchige Frist verstreichen, bevor weitere geöffnet werden.

Johnson am Regierungssitz Downing Street eingetroffen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach seiner Covid-19-Erkrankung die Amtsgeschäfte wiederaufgenommen. Bereits am Sonntagabend traf der 55-Jährige mehreren Medienberichten zufolge am Regierungssitz Downing Street in London ein. Johnson hatte sich in den vergangenen Wochen auf seinem Landsitz Chequers außerhalb Londons von der Lungenkrankheit erholt. Er hatte deswegen eine Woche im Krankenhaus verbracht, drei Tage musste er sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Außenminister Dominic Raab hatte ihn in dieser Zeit vertreten.

Johnson wandte sich an die Briten und mahnte zur Geduld. "Ich verstehe eure Ungeduld", sagte Johnson am Montag mit Blick auf Forderungen von Unternehmen und auch aus der eigenen Partei, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu lockern. Eine zweite Erkrankungswelle müsse aber verhindert werden. Großbritannien sehe sich nach wie vor mit der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Doch das Land werde daraus stärker denn je hervorgehen. Johnson dankte den Menschen für die Beachtung der Ausgangssperre. Er kündigte an, dass die Regierung in den kommenden Tagen Pläne für eine Lockerung der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung vorstellen werde.

Die relativ strikten Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien gelten seit dem 23. März und noch bis mindestens 7. Mai. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum noch verlassen. Erlaubt sind der Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente. Alle Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen. Sport ist nur einmal am Tag und nur mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Versammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten.

Die Regierung in London ist wegen ihrer Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie schwer in die Kritik geraten. Es fehlt an Schutzkleidung für das medizinische Personal. Auch von dem ausgegebenen Ziel, bis Ende April jeden Tag 100 000 Menschen zu testen, sind die Behörden noch weit entfernt.

Experten gehen inzwischen davon aus, dass das Land den Höhepunkt der Epidemie überschritten hat. Doch die täglich neu registrierten Sterbefälle sind noch immer erschreckend hoch. Am Samstag überstieg die Gesamtzahl der Toten erstmals 20 000. Nicht inbegriffen ist die Zahl von Opfern in Pflege- und Alteneinrichtungen, die Schätzungen zufolge in die Tausende gehen dürfte. Nach Italien, Spanien und Frankreich ist Großbritannien das vierte europäische Land mit mehr als 20 000 Todesfällen nach einer Erkrankung an Covid-19. In den USA sind mehr als 50 000 Opfer verzeichnet worden.

Trump stellt seine Pressekonferenzen infrage

US-Präsident Donald Trump stellt seine regelmäßigen Pressekonferenzen in der Corona-Krise offenbar auf den Prüfstand. Was hätten diese für einen Zweck, wenn die Medien "nichts als feindselige Fragen stellen und sich dann weigern, die Wahrheit oder Fakten genau zu berichten", schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter. "Sie haben Rekord-Einschaltquoten und das amerikanische Volk bekommt nichts als Fake News." Das sei den Aufwand nicht wert. Ob sein Tweet bedeutet, dass er künftig keine Pressekonferenzen mehr zur Corona-Krise halten möchte, war unklar. Am Samstag gab es kein solches Briefing. Auch für Sonntag war keines geplant.

Trump hat seit Mitte März fast täglich Pressekonferenzen abgehalten. Wegen verbaler Attacken auf Medienvertreter, umstrittener, teils falscher Aussagen und viel Eigenlob handelte sich Trump zunehmend Kritik für seine Auftritte ein. Am Donnerstag hatte Trump Forscher ermuntert, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen im Kampf gegen das Virus Desinfektionsmittel zu spritzen. Sein haarsträubender Vorschlag löste breites Entsetzen aus. Am Freitag versuchte Trump, seine Äußerungen einzufangen, und sagte, diese seien nur "Sarkasmus" gewesen.

Spaniens Ministerpräsident stellt Lockerungen in Aussicht

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat angesichts hoffnungsvoller Anzeichen bei der Bekämpfung der Corona-Krise und zunehmender Ungeduld vieler Menschen eine leichte Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt. Ab dem 2. Mai werde es wieder möglich sein, mit den Menschen aus demselben Haushalt das Haus zu verlassen, um Sport zu treiben oder spazieren zu gehen, "wenn die Entwicklung der Pandemie weiter günstig verläuft", sagte Sánchez am Samstagabend in einer Videobotschaft.

In Spanien gilt seit dem 15. März ein Notstandsgesetz, das gerade erst um weitere zwei Wochen verlängert wurde. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der persönlichen Freiheit sind viel strikter als in Deutschland. Erwachsene dürfen ihre oft vergleichsweise engen Wohnungen nur zum Supermarkt, zur Apotheke oder zur Arbeit verlassen - und, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Sport im Freien ist verboten. Kinder unter 14 Jahren durften seit sechs Wochen überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Das ändert sich jedoch, wenn Kinder ab diesem Sonntag wieder täglich für eine Stunde auf die Straße dürfen.

Am Sonntag gab es auch weitere hoffnungsvolle Hinweise auf eine leichte Abschwächung der Pandemie. So sind nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 288 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das sei die niedrigste Todeszahl für einen Tag seit mehr als einem Monat.