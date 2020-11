Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika.

Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1,25 Millionen, wie am Sonntag aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging.

Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130 000 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahlen der Universität Johns Hopkins werden regelmäßiger aktualisiert und liegen daher oft etwas höher als amtliche Daten. Den US-Experten zufolge wurden bis Sonntag weltweit knapp 50,1 Millionen bestätigte Infektionen gemeldet. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge waren es 49,6 Millionen Infektionen sowie 1,25 Millionen Todesfälle.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es mit 9,9 Millionen in den USA. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern gibt es mit mehr als 237 000 Toten auch die höchste Zahl der Todesopfer. Auf Platz zwei und drei hinsichtlich der meisten bestätigten Infektionen folgten Indien (8,5 Millionen) und Brasilien (5,6 Millionen). Die beiden bevölkerungsreichen Länder haben auch nach den USA die meisten Toten zu beklagen - 162 000 in Brasilien und 126 000 in Indien.

EU-Länder verschärfen die Corona-Maßnahmen

Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen haben mehrere europäische Länder ihre Schutzmaßnahmen gegen das Virus zum Teil drastisch verschärft.

In Griechenland gilt seit Samstag ein dreiwöchiger Lockdown für das ganze Land mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Alle Läden außer Supermärkten, Apotheken und anderen lebenswichtigen Geschäften mussten schließen. Von 21.00 bis 5.00 Uhr gilt zudem eine nächtliche Ausgangssperre. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss die Behörden per SMS informieren. Überall gilt Maskenpflicht.

Auch in Polen sind seit Samstag weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft. Kinos, Theater und Museen sind erneut geschlossen - ebenso wie Geschäfte in Einkaufszentren, mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken. Alle Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Auflagen sollen bis zum 29. November gelten.

Dänemark erlässt aus Sorge vor einer Ausbreitung einer bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus weitreichende Beschränkungen in der Region Nordjütland. In einigen Kommunen mussten Lokale schließen.

Die Slowakei setzt indes ihre landesweiten Massentests fort. Nach dem Plan der Regierung in Bratislava soll ein großer Teil der 5,5 Millionen Einwohner an diesem Wochenende ein zweites Mal einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Dazu aufgerufen sind alle Bewohner zwischen 10 und 65 Jahren. Nur jene Landesteile, die in der ersten Runde sehr wenige Infektionen aufwiesen, müssen nicht mehr mitmachen. Die Teilnahme an der beispiellosen Aktion in der Slowakei ist zwar freiwillig. Ab Montag fallen aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, unter eine rigorose Ausgangssperre. Nicht einmal der Weg zur Arbeit ist ihnen erlaubt.

Litauen geht für zunächst drei Wochen in einen Teil-Lockdown. Gastronomische Betriebe dürfen bis zum 29. November nur noch außer Haus verkaufen, Freizeit-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportstätten müssen weitestgehend dichtmachen und Veranstaltungen und Versammlungen an öffentlichen Orten sind untersagt. Die Regierung in Lettland ruft bereits zum zweiten Mal den Notstand aus, diesmal vom 9. November bis 6. Dezember. Gastronomische Betriebe dürfen damit von Montag an nur noch außer Haus verkaufen, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sportstätten müssen ihre Türen weitgehend schließen und Veranstaltungen und Versammlungen an öffentlichen Orten sind untersagt.

In Italien gilt für vier Regionen seit Freitag ein Teil-Lockdown: Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien. Landesweit wurden weitere Beschränkungen eingeführt, darunter eine nächtliche Ausgangssperre. Für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt sind Ausnahmen erlaubt. Museen, höhere Schulen und Universitäten sind geschlossen. Die Verschärfungen hatten in den vergangenen Tagen heftige Proteste ausgelöst. Als Reaktion darauf kündigte die Regierung in Rom neue Hilfsmaßnahmen für betroffene Unternehmen und Arbeitnehmer an. In der Nacht zum Samstag verabschiedete das Kabinett ein Hilfspaket, das der Nachrichtenagentur Ansa zufolge einen Umfang von rund 2,5 Milliarden Euro hat. Ende Oktober hatte die Regierung bereits Hilfsmaßnahmen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro bewilligt.

USA melden dritten Tag in Folge Höchstwert bei Neuinfektionen

Die USA verzeichnen mit mindestens 129 606 Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge einen Rekordwert. Die Gesamtzahl der Ansteckungen stieg auf 9,78 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion mit Covid-19 erhöhte sich um mindestens 1219 auf 236 250. Wie rasant sich das Virus landesweit ausbreitet, zeigt, dass allein 20 der 50 Bundesstaaten einen neuen Höchstwert meldeten. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

Auch im Weißen Haus gibt es seit Freitag offenbar einen neuen Erkrankungsfall: Ranghohen Regierungsvertretern zufolge ist Stabschef Mark Meadows mit dem Coronavirus infiziert. Meadows war im Wahlkampf-Endspurt mit Präsident Trump durch das Land gereist. Öffentlich wurde er zuletzt in der Nacht zu Mittwoch ohne Maske gesehen, als Trump fälschlicherweise den Wahlsieg für sich beanspruchte, obwohl die Stimmenauszählung noch lief. Der Präsident war selbst vor mehr als einem Monat an Covid-19 erkrankt.

Großbritannien verbietet Einreisen aus Dänemark

Großbritannien verbietet ab sofort Besuchern aus Dänemark die Einreise. Hintergrund seien Ausbrüche des Coronavirus auf Nerzfarmen, twittert Verkehrsminister Grant Shapps. Ausgenommen seien Frachtunternehmen. Am Donnerstag hatte Großbritannien noch angekündigt, dass alle Reisende aus Dänemark für 14 Tage in Quarantäne müssten. Nach weiteren Informationen aus Dänemark hätte aber schnell gehandelt werden müssen, schreibt Shapps.

Das Einreiseverbot solle nach einer Woche überprüft werden. In Dänemark war bei Nerzen eine mutierte Form des Coronavirus entdeckt worden. Landesweit müssen die Tiere nun alle gekeult werden. Dänemark ist in Europa der größte Produzent und Exporteur von Nerzfällen.