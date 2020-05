EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat eine Milliarde Euro für die gemeinsame Entwicklung und Verteilung eines Corona-Impfstoffs, wirksamer Arzneien und Tests zugesagt. Mit der Ankündigung eröffnete von der Leyen am Montag eine internationale Geberkonferenz. Diese soll insgesamt 7,5 Milliarden Euro sammeln. Ziel ist, die Entwicklung von Impfstoffen und Arzneien zu beschleunigen und diese anschließend der gesamten Menschheit zu erschwinglichen Preisen zugänglich zu machen.

Die internationale Allianz werde einen Wendepunkt im Kampf gegen die Pandemie darstellen, denn die Weltgemeinschaft ziehe hier an einem Strang, sagte von der Leyen. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel stellte sich hinter die "Global Response" genannte Initiative. "Die Kosten des Nichtstuns wären weit größer, sowohl an Menschenleben als auch an Ressourcen", sagte Michel. "Dies sind dunkle Tage, aber es sind auch Tage, die unsere Menschlichkeit deutlich machen."

Deutschland kündigte an, 525 Millionen Euro für die internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten bereitzustellen. "Deutschland wird sich tatkräftig einbringen", sagte Kanzlerin Angela Merkel in der Videoschalte. Die Pandemie sei eine globale Herausforderung, die auch nur mit einer weltweiten Zusammenarbeit besiegt werden könne. Merkel kritisierte aber auch, dass in dieser Zeit nicht alle zu einer multilateralen Zusammenarbeit bereit seien. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: "Das 'Jeder-für-sich' wäre ein großer Fehler", sagte der Staatschef und versprach seinerseits 500 Millionen Euro.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte zu Beginn der Geberkonferenz deutlich, dass das vorgegebene Ziel wohl nicht ausreichen wird im Kampf gegen das Virus. Ihm zufolge wird die Entwicklung von Impfstoffen und wirksamen Arzneien und die anschließende weltweite Verteilung etwa 40 Milliarden Euro kosten. Nötig sei das größte öffentliche Gesundheitsprogramm der Geschichte, sagte Guterres. Er kündigte eine weitere Konferenz Ende Mai an, um die Anstrengungen am Laufen zu halten.

Mehr als 10 000 neue Fälle in Russland

In Russland ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden um 10 581 Fälle gestiegen. Mehr als die Hälfte der neuen Infektionen entfielen auf Moskau. Die Sorgen nehmen zu, dass die medizinischen Einrichtungen der Hauptstadt von Covid-19-Patientinnen und -Patienten überlastet werden könnten. Am Vortag hatte das Land einen Rekordwert an 10 633 neuen Fällen gemeldet. Am Freitag gab Russland 8000 neue Infizierte bekannt.

Die gestiegene Zahl der Fälle spiegele eine Ausweitung der Tests wider und deute nicht auf eine Verschärfung der Pandemie hin, sagte der russische Epidemiologe Alexander Ginzburg vom Gamaleja-Zentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie laut der Agentur Interfax. Insgesamt gibt es nunmehr in Russland 145 268 Infizierte, wie das Coronavirus-Krisenreaktionszentrum des Landes mitteilt. Es werden 76 neue Todesfälle durch Covid-19 gemeldet, die Gesamtzahl der Todesopfer in Russland steigt auf 1356.

Italien lockert Ausgangssperren

Von diesem Montag an dürfen 60 Millionen Italiener zum ersten Mal wieder Sport im Freien treiben und Spazierengehen. Italien lockert damit die seit fast zwei Monaten geltenden strengen Ausgangssperren. Auch Industrie und Bauwirtschaft fahren ihre Produktion wieder hoch. Die meisten Geschäfte bleiben aber immer noch geschlossen, Bars und Restaurants dürfen bis Juni ebenfalls nicht öffnen, aber einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche müssen weiterhin auf eine Öffnung warten: Museen und Kleinhandel sollen erst ab 18. Mai wieder öffnen dürfen. Friseure, Bars und Restaurants erst ab Juni. Schulen und Kitas bleiben bis September geschlossen.

Seit dem 10. März galten in Italien strenge Ausgangsbeschränkungen. Nichtlebenswichtige Industriezweige mussten ihre Produktion einstellen. Anders als in Deutschland durften die Menschen nicht zum Spazieren vor die Tür.

Italien zählt zu den am härtesten von der Lungenkrankheit Covid-19 getroffenen Staaten, allerdings fiel die Zahl der gemeldeten Todesfälle am Sonntag mit 174 auf den niedrigsten Wert seit fast zwei Monaten. Insgesamt haben die Behörden 28 884 Todesfälle registriert sowie 210 717 Infizierte. Besonders viele Fälle gibt es in der industriestarken Lombardei und anderen nördlichen Regionen.

Mehr als 100 000 Corona-Fälle in Brasilien

In Brasilien haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 100 000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Sonntag (Ortszeit) bekanntgab, lag die Zahl der Corona-Infizierten bei 101 147. Mindestens 7025 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben. Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten zufolge liegt Brasilien in absoluten Zahlen damit auf Platz neun der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen.

Brasilien ist mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika. Am 26. Februar war in Brasilien erstmals in der Region ein Mensch positiv auf das Virus getestet worden. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und Misswirtschaft sind Krankenhäuser und Friedhöfe in verschiedenen Städten und Bundesstaaten inzwischen an ihre Grenzen geraten, das System ist kollabiert.

Präsident Jair Bolsonaro verharmlost das Coronavirus, hält nichts von Einschränkungen des öffentlichen Lebens und fordert eine Rückkehr zur Normalität. Im Streit über den Umgang mit dem Virus entließ er Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta, der eine strenge Linie vertreten hatte. Bolsonaro missachtet die Abstandsempfehlungen selbst immer wieder.

Auch Brasiliens Indigene sind von dem Virus bedroht. "Sie sind nicht vorbereitet auf die Krankheit der Weißen und seit mehr als 500 Jahren Opfer von Epidemien geworden", sagte der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado in einem Video, das er am Sonntag in Umlauf brachte. Darin ruft er die brasilianische Regierung zum Schutz der Indigenen gegen das Coronavirus und gegen Eindringlinge in indigene Gebiete auf. Salgado bekommt dabei prominente Unterstützung: Unter anderem Gisele Bündchen und Brad Pitt schließen sich seinen Forderungen an.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Französischer Gesundheitsminister stellt Sommer-Tourismus infrage

In der Corona-Krise wird in der französischen Regierung die Haupt-Feriensaison im Sommer angezweifelt. Gesundheitsminister Olivier Véran sagte der Zeitung Le Parisien, er wisse nicht, ob die Strände wieder öffnen könnten. Er würde sich persönlich kein Flugticket kaufen, antwortete er auf die Frage, ob die Franzosen in die Sommerferien fahren könnten. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land; im Sommer kommen auch viele Ausländer in beliebte Ferienregionen.

Das stark von der Krise betroffene Land will den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich um zwei Monate bis zum 24. Juli verlängern. Ein Gesetzesentwurf dazu soll von Montag an im Senat und dann in der Nationalversammlung beraten werden.

Frankreich will die strengen Ausgangsbeschränkungen vom 11. Mai an lockern. Allerdings soll das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht werden. Geschäfte sollen von diesem Termin an wieder öffnen können. Restaurants oder Cafés werden aber weiter geschlossen bleiben; auch Strände sind für Besucher und Sportler bis mindestens 1. Juni tabu.

Véran hatte am Samstag eine zweiwöchige Quarantäne für nach Frankreich kommende Menschen angekündigt, die keine Covid-19-Symptome haben. Das werde häufig Franzosen betreffen, die aus dem Ausland heimkehrten. Reisende, die aus der EU, dem Schengenraum oder Großbritannien kommen, seien von der Quarantäne-Maßnahme nicht betroffen, teilte das französische Konsulat in Großbritannien mit.

China wird von Geheimdienstallianz "Five Eyes" kritisiert - und kontert

In der Corona-Krise nimmt internationale Kritik an Chinas Umgang mit der Pandemie zu. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird Peking scharf für den Umgang mit der Epidemie gerügt. Das Dossier der "Five Eyes" genannten Geheimdienstallianz zwischen den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland fasst die Vorwürfe und Verdächtigungen zusammen, wie die australische Zeitung Saturday Telegraph (Daily Telegraph) am Wochenende berichtete. Demnach dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.

US-Außenminister Mike Pompeo erhob am Sonntag erneut schwere Anschuldigungen gegen Peking. Er sagte dem US-Sender ABC, dass es "signifikante" Belege dafür gebe, dass die Krise in jenem Labor in Wuhan ihren Anfang genommen habe. Auf Nachfrage sagte er, er dürfe sich zu Details nicht äußern. Pompeo beschuldigte China aber, bereits in der Vergangenheit Labore ohne die notwendigen Standards betrieben zu haben. Es sei nicht das erste Mal, dass die Welt wegen eines Fehlers in einem chinesischen Labor einem Virus ausgesetzt sei. Spekulationen über den Verdacht, dass das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan stammen könnte, hatte vergangene Woche auch US-Präsident Trump angefacht.

China reagierte umgehend auf die Anschuldigungen. "Die Trump-Regierung führt weiterhin einen beispiellosen Propagandakrieg, während sie versucht, die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu behindern", heißt es in einem Leitartikel der unter der Schirmherrschaft der Kommunistischen Partei stehenden Tageszeitung China Global Times. Pompeo habe keine Beweise dafür, dass das Virus seinen Ursprung in dem Labor in Wuhan habe.

Der Leiter des Labors, Yuan Zhiming, hatte die US-Vorwürfe bereits vor längerer Zeit zurückgewiesen. Wissenschaftler halten es für viel wahrscheinlicher, dass Sars-CoV-2 von Fledermäusen über ein anderes Tier und durch den Wildtierhandel auf den Menschen übertragen wurde, China hatte deswegen im März den Handel mit wilden Tieren verboten.

Tschechien erwägt Öffnung der Grenzen im Juli

Die tschechische Regierung erwägt, die Grenzen des Landes im Juli wieder zu öffnen. Die Gespräche darüber mit Österreich und der Slowakei seien weit fortgeschritten, die mit Polen allerdings kompliziert, sagte Außenminister Tomáš Petříček am Samstagabend laut Nachrichtenagentur ČTK. "Ich würde im Juli gerne die Grenzen zu Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei öffnen." Wenn sich die Situation bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie gut entwickele, könne die Grenzöffnung auch früher erfolgen.

Die tschechische Regierung hatte Mitte März ein Ausreiseverbot für die eigenen Bürger verhängt, dieses aber Ende April wieder aufgehoben. Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland müssen Tschechen nun einen Coronavirus-Test machen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Samstag hat Tschechien 7750 nachgewiesene Coronavirus-Fälle und 245 Todesopfer.

Spanien verzeichnet niedrigsten Zuwachs von Todesfällen seit Mitte März

Spanien verzeichnet den niedrigsten Zuwachs von an dem Coronavirus gestorbenen Menschen seit dem 18. März. Dem Gesundheitsministerium zufolge stieg die Zahl der Toten um 164 auf 25 264. Die Zahl der Infektionen legt um 884 auf 217 466 zu.

Die strenge Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie war am Samstag nach knapp sieben Wochen erstmals für Freizeitaktivitäten gelockert worden. Die Bürger des von der Krise besonders schwer betroffenen Landes dürfen wieder aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder im Freien etwas Sport zu treiben. Strandpromenaden wie der Paseo Marítimo (Passeig Marítim) in Barcelona füllten sich schon am frühen Samstagmorgen mit Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. In Madrid sah man vor allem auf den wichtigen Straßen wie der Gran Vía oder dem Paseo de la Castellana sehr viele Menschen.