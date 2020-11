Italien setzt im Kampf gegen die zweite Corona-Welle auf eine neue Strategie mit drei Risikozonen und weiteren Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger. Wie Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag in Rom angekündigte, müssen zudem alle Museen und Ausstellungen im Land schließen. Die Mitte-Links-Regierung plant für öffentliche Transportmittel eine Obergrenze, derzufolge nur die Hälfte der Plätze besetzt werden darf. Vorgesehen seien auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, kündigte Conte im Parlament an, ohne Uhrzeiten zu nennen.

In Rom wurde erwartet, dass das entsprechende Dekret bis Dienstag fertig werden dürfte. Conte nannte zunächst keine konkreten Orte, für die Spezialregeln gelten könnten. Bis zuletzt hatte es Tauziehen zwischen der Regierung und den Chefs der 20 Regionen gegeben. Im Vorfeld war von möglichen Lockdowns in Corona-Hotspots wie Mailand, Neapel und Genua sowie stark betroffenen Regionen wie der Lombardei die Rede gewesen.

Im Frühjahr hatte das Land einen langen, strengen Lockdown erlassen. Im Sommer waren die Zahlen dann eher niedrig gewesen. Nach einem erneuten Anstieg der Zahlen hatte die Regierung in Rom ihre Maßnahmen zum Corona-Schutz dann bereits im Oktobers mehrfach verschärft. Seit Längerem gilt eine Maskenpflicht auch im Freien. Am Montag gab es in Rom erneut Demonstrationen gegen die Maßnahmen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landlag am Montag offiziell bei 396 512. Damit hat sich der Wert in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Die Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden mit 22 253 angegeben. Allein seit Sonntag starben 233 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Neue Tageshöchstwerte in Frankreich und Spanien über 52 000

Frankreichs Gesundheitsministerium meldete am Montagabend 52 518 Neuinfektionen und damit so viele wie noch nie an einem Tag. Zudem wurden 416 weitere Todesfälle verzeichnet. Zum ersten Mal seit der ersten Welle Anfang Mai müssen mehr als 3700 Covid-Erkrankte auf Intensivstationen und mehr als 25 000 allgemein im Krankenhaus behandelt werden.

Auch Spanien meldet eine bisher unerreichte Zahl an Neuinfektionen mit 55 019 Ansteckungen während der letzten 24 Stunden. Die Zahl der Toten steigt nach den Daten des Gesundheitsministeriums um 379.

Zum Vergleich: In Deutschland lag am Montagmorgen die Zahl der neu bestätigten Fälle binnen 24 Stunden bei 12 097. Obwohl die nach den Wochenenden verkündeten Zahlen wegen verzögerter Meldungen aus den Gesundheitsämtern immer deutlich unter den Werten anderen Tagen liegen, wurden an keinem anderen Montag so viele neue Ansteckungen verzeichnet.

Gesundheitssystem in Österreich droht Überlastung

Ohne eine Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen steuert Österreich nach den Worten des Gesundheitsministers Rudolf Anschober auf eine baldige Überlastung des Gesundheitssystems zu. Mit einer kritischen Lage wäre dann in der zweiten Novemberhälfte zu rechnen, sagte Anschober am Montag in Wien.

Binnen einer Woche sei die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten um 78 Prozent gestiegen. Daher sei es notwendig, dass sich die Bevölkerung strikt an die neuen Maßnahmen im teilweisen Lockdown halte. Diesen Dienstag schließen die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot, landesweit ist das Verlassen der Wohnung zwischen 20 und 6 Uhr nur zu bestimmten Zwecken erlaubt.

Am Montag wurden laut Anschober in Österreich 4135 Neuinfektionen verzeichnet. Das sei zwar deutlich weniger als zuletzt, aber wohl der für das Wochenende typischen geringeren Anzahl der Meldungen geschuldet.

Die türkis-grüne Bundesregierung rechne in dieser Woche weiterhin mit stark steigenden Zahlen, sagte Anschober. Der Effekt des teilweisen Lockdowns werde sich erst in rund zwei Wochen zeigen.

Portugal auf dem Weg in den Ausnahmezustand

Portugals Ministerpräsident Antonio Costa will zur Eindämmung des Coronavirus den Ausnahmezustand ausrufen lassen. Er habe Präsident Marcelo Rebelo de Sousa darum gebeten, erklärte Costa am Montag.

Es wird erwartet, dass der Präsident der Bitte nachkommt und den Ausnahmezustand am Abend in einer Fernsehansprache ankündigt. Nach der Bestätigung durch das Parlament gilt dieser zunächst für 15 Tage, kann nach Ablauf aber unbegrenzt immer wieder für jeweils 15 Tage verlängert werden. Costa zufolge reichen die gut zwei Wochen nicht aus.

Pandemie breitet sich rasant auf Island aus

Zwei weitere Menschen sind auf Island an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das größte Krankenhaus des Landes, das Landspítali in der Hauptstadt Reykjavík, mit. Damit hat es auf der Nordatlantik-Insel seit Mitte Oktober fünf neue Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion gegeben, womit die Gesamttodeszahl seit Beginn der Pandemie auf 15 steigt.

Das Infektionsgeschehen war auf Island im Sommer fast zum Erliegen gekommen, monatelang hatte es keine Corona-Todesfälle mehr gegeben. Seit Mitte September hat sich die Lage auf der Insel mit ihren rund 360 000 Einwohnern aber wieder verschärft.

In den vergangenen beiden Wochen lag die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gerechnet höher als in Deutschland, aber weitaus niedriger als in den am stärksten in Europa betroffenen Ländern Belgien und Tschechien.

Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, hat die isländische Regierung neue Beschränkungen erlassen: Ab Samstag und bis vorläufig zum 17. November liegt die maximale Teilnehmerzahl für Versammlungen bei nur noch zehn, Sportveranstaltungen und Bühnenauftritte werden bis dahin allesamt untersagt.