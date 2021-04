Eine medizinische Fachkraft nimmt einen Rachenabstrich für den Coronatest eines Jungen in Prayagraj in Indien.

In Indien wurden binnen eines Tages 314 835 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist der höchste Zuwachs, der bislang weltweit festgestellt wurde. Der vorherige Rekordwert kam aus den USA. Dort wurden im Januar an einem Tag 297 430 neue Fälle ausgewiesen.

Die Coronazahlen nehmen in Indien seit Wochen immer schneller zu. Grund dafür sind unter anderem wohl lange Massenveranstaltungen für anstehende Regionalwahlen und religiöse Feste, bei denen Menschen keine Masken tragen und keinen Abstand halten. Auch Virusmutationen dürften eine Rolle spielen.

In absoluten Zahlen ist das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land mit mehr als 15 Millionen erfassten Infektionen nach den USA am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Mehr als 180 000 Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus. In sozialen Netzwerken suchen Menschen verzweifelt nach Krankenhausbetten, medizinischem Sauerstoff, Arzneimitteln und Plasma von Genesenen. Aus mehreren Gebieten gibt es Berichte, wonach Krematorien überlastet sind. Gleichzeitig hatte Premier Narendra Modi am Dienstagabend die Bundesstaaten angewiesen, Lockdowns nur als letzte Option zu betrachten und stattdessen auf kleinräumige Eindämmung zu setzen.

Biden erreicht sein Impf-Ziel

US-Präsident Joe Biden hat sein zentrales Versprechen im Kampf gegen das Coronavirus eingelöst: In seinen ersten 100 Tagen im Amt wurden 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht. Das ginge aus den Zahlen hervor, die am Donnerstag veröffentlich würden, sagte Biden am Mittwoch in Washington. Er sei stolz auf seine Regierungsmannschaft, aber auch auf die Bevölkerung, die die Einhaltung seines Versprechens möglich gemacht habe, so der Demokrat weiter. "Dies ist eine amerikanische Leistung, ein kraftvolles Beispiel für Einheit und Entschlossenheit."

Biden war am 20. Januar ins Weiße Haus eingezogen. Ende April ist er 100 Tage im Amt. Zunächst hatte Biden als Ziel ausgerufen, dass in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden sollen. Dieses Ziel wurde nach knapp 60 Tagen erreicht. Daraufhin verdoppelte Biden das Ziel. Auch die Marke von 200 Millionen verabreichten Dosen wurde vorzeitig erreicht, nämlich nachdem der neue Präsident knapp 90 Tagen im Amt war.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind mehr als 26 Prozent der Gesamtbevölkerung in den USA voll geimpft. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen hat demnach mindestens eine Impfspritze bekommen. Unter den Älteren ab 65 Jahren sind es bereits 80 Prozent. Biden rief die Menschen dazu auf, nicht zu zögern, sondern sich impfen zu lassen. Die Regierung hätte viel getan, um dies einfach zu gestalten. 90 Prozent der Amerikaner lebten inzwischen im Umkreis von fünf Meilen (etwa acht Kilometer) von einer Impf-Stelle. Etwa 40 000 Apotheken im Land seien in die Impf-Kampagne eingebunden. Viele davon seien in Drogerien untergebracht. Biden appellierte, wer "Shampoo oder Zahnpasta" kaufen gehe, könne sich bei der Gelegenheit auch impfen lassen.

Der US-Präsident sagte jetzt beginne eine "neue Phase" im Kampf gegen das Virus. Seit Montag können alle Amerikaner ab 16 Jahren einen Impftermin vereinbaren. Auch Arbeitnehmer sollen verstärkt geimpft werden. Deshalb rief Biden alle Arbeitgeber im Land auf, ihre Angestellten für einen Impftermin bezahlt freizustellen. Auch sollten Firmen ihre Mitarbeiter weiterbezahlen, wenn sie sich wegen Nebenwirkungen einer Impfung schlecht fühlten und kurzzeitig zu Hause bleiben müssten. "Kein arbeitender Amerikaner sollte einen einzigen Dollar seines Gehaltsschecks verlieren, weil er seine patriotische Pflicht erfüllt, geimpft zu werden", sagte Biden. Für kleinere Betriebe mit weniger als 500 Mitarbeitern sind laut Weißem Haus Steuererleichterungen vorgesehen, um sie für etwaige Arbeitsausfälle im Zusammenhang mit der Impfung von Angestellten zu entschädigen.

Angesichts der Impf-Fortschritte im Land hatte der US-Präsident den Amerikanern in Aussicht gestellt, am Nationalfeiertag am 4. Juli wieder in kleinen Gruppen feiern zu können. "Wir sind weiter auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen", sagte er am Mittwoch. Der Kampf gegen das Virus komme gut voran, doch es gebe noch viel zu tun. Biden rief die Menschen auf, wachsam zu bleiben, weiterhin Masken zu tragen und andere Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Andernfalls könne das Virus wieder die Oberhand gewinnen.

Niederlande wollen Corona-Vorschriften bald lockern

Die Niederlande wollen die Kontaktbeschränkungen kommende Woche trotz anhaltend hoher Infektionsraten lockern. Am 28. April sollen die seit drei Monaten gültigen nächtlichen Ausgangssperren aufgehoben werden, kündigt Ministerpräsident Mark Rutte an. Restaurants und Bars werde erlaubt, Gäste in den Außenbereichen zu bewirten.

EMA: Nutzen von Johnson-&-Johnson-Impfstoff überwiegt Risiken

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) bewertet den Nutzen des Coronavirus-Impfstoffs von Johnson & Johnson höher als die Risiken. Dabei gebe es eine mögliche Verbindung zu sehr seltenen Fällen von ungewöhnlichen Thrombosen, teilte die EMA mit. Ein entsprechender Warnhinweis solle beigefügt werden.

Es gebe zudem eine große Ähnlichkeit zu Fällen, die bei dem Impfstoff von Astra Zeneca aufgetreten seien, teilte die EMA weiter mit. Die US-Behörden hatten vor einer Woche nach dem Auftreten seltener Thrombosen zu einer vorübergehenden Aussetzung von Impfungen mit dem Mittel geraten. J&J hatte darauf die Auslieferung des Impfstoffs in die EU, die erst Anfang vergangener Woche begonnen hatte, verschoben. Jetzt soll die Markteinführung fortgesetzt werden. Die EMA war zuvor schon Berichten über Thrombosen nachgegangen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen begrüßt die Freigabe durch die EMA. "Das ist eine gute Nachricht für die Impfkampagnen in der ganzen EU", schrieb von der Leyen auf Twitter. Für diese gilt der Impfstoff von Johnson & Johnson als wichtig, da er im Gegensatz zu anderen Vakzinen nur einmal gespritzt werden muss. Die EU-Staaten erwarten allein bis Ende Juni 55 Millionen Impfdosen des Herstellers.

Argentinien startet Produktion von Corona-Impfstoff Sputnik V

Als erstes Land in Lateinamerika hat Argentinien mit der Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen. Der Pharmahersteller Laboratorios Richmond produziert nun zunächst eine erste Tranche, die dann zur Qualitätskontrolle zum Gamaleja-Institut in Moskau geschickt wird, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Juni wird die Produktion im großen Stil anlaufen. Der in Argentinien hergestellte Impfstoff soll später in andere lateinamerikanische Länder exportiert werden.

In Argentinien wird auch das Vakzin des Herstellers Astra Zeneca produziert, das zur Abfüllung nach Mexiko geschickt wird. In der Impfkampagne in Argentinien kommt aber vor allem Sputnik V zum Einsatz. Bislang haben 12,3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten, 1,8 Prozent sind bereits vollständig geimpft.

Das südamerikanische Land erlebte zuletzt einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Die Regierung verhängte daraufhin für große Teile des südamerikanischen Landes wieder strenge Ausgangsbeschränkungen. Im Großraum Buenos Aires gilt von 20 Uhr bis 6 Uhr eine Ausgangssperre. Alle sozialen, sportlichen, kulturellen und religiösen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind untersagt. Schulen und Kindergärten sollen bis Ende April schließen.

EU hilft Balkan mit 651 000 Impfdosen

Die Europäische Union hilft den sechs nicht zur EU gehörenden Ländern des Balkans mit 651 000 Impfdosen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dies sei ein erster Schritt, dem noch weitere folgen würden, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Österreich koordiniere die von Mai bis August laufende Aktion im Auftrag der EU. "Als Europäische Union signalisieren wir ganz klar, wir betreiben nicht nur Nabelschau, wir schauen über den Tellerrand und uns ist ganz klar, dass wir selber erst dann in Sicherheit sind, wenn unsere engsten Nachbarn es auch sind."

Die Dosen von Biontech/Pfizer seien von vorneherein für diese Art von Nachbarschaftshilfe reserviert worden. Die Hilfsaktion habe keinen Einfluss auf das Impftempo in der EU.

Die Impfstoffe würden nicht pro Kopf, sondern nach Notwendigkeit verteilt. So erhielten Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien, wo erst sehr wenige Menschen geimpft sind, fast 500 000 Dosen. Der Rest gehe an Kosovo, Montenegro und Serbien. Die Hilfe sei vor allem für das Gesundheits- und Pflegepersonal gedacht. Das letzte Wort aber hätten die Staaten selbst.

Serbien ist am wenigsten auf die Hilfe angewiesen. Das Balkanland verabreicht massiv auch russische und chinesische Vakzine und hat deshalb bereits 26 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft. Im Rahmen des Programms erhält es im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die eher kleine Menge von 36 000 Impfdosen von der EU.