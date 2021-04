Der Pharmakonzern will bis Juni 50 Millionen Dosen mehr liefern als geplant. Auch mittelfristig will Brüssel eher auf mRNA-Präparate setzen.

Von Björn Finke, Brüssel

Der Mainzer Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer liefern in den Monaten von April bis Juni ein Viertel mehr Corona-Impfstoff an die EU, als bisher vereinbart war: 250 anstatt 200 Millionen Dosen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel verkündete. Damit sollen in den drei Monaten nun 410 Millionen Dosen von vier Unternehmen bei den Mitgliedstaaten eingehen. Biontech zieht dafür Lieferungen vor, die für das Jahresende geplant waren.

Die zusätzlichen Mittel könnten auch als Puffer dienen, falls die EU-Staaten die 55 Millionen Dosen vorerst doch nicht nutzen können, die Johnson & Johnson im zweiten Quartal bereitstellen will. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft gerade Berichte über Blutgerinnsel als Nebenwirkung; der Konzern hat die Auslieferung pausiert. "Daher ist es wichtig, schnell und vorausschauend zu handeln und Pläne anzupassen, wenn das möglich ist", sagte von der Leyen - zum Beispiel durch die schnellere Lieferung von Biontech.

Insgesamt hat sich die EU in ihren bestehenden Verträgen mit Biontech und Pfizer 600 Millionen Dosen gesichert. Zudem einigten sich das Duo und die Kommission jetzt auf einen Folgevertrag über bis zu 1,8 Milliarden Dosen für die Jahre bis 2023. Dies sei "ein weiterer wichtiger Schritt bei der Antwort der Kommission auf die Pandemie", sagte von der Leyen. Der Lenkungsausschuss - das Gremium, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten die EU-Impfbeschaffung überwachen - soll dem Abkommen in dieser oder der kommenden Woche zustimmen, wie es aus der Kommission heißt.

Auch Kinder könnten geimpft werden

Die ersten Dosen aus der neuen Vereinbarung sollen schon in der zweiten Jahreshälfte ankommen. Die Mittel sind für Auffrischimpfungen vorgesehen; die Unternehmen sollen sie für Mutanten des Coronavirus anpassen. Eventuell könnte der Impfstoff künftig auch Kindern gespritzt werden, die bislang bei den Impfkampagnen der Mitgliedstaaten außen vor bleiben. Der Vertrag sieht eine Order von 900 Millionen Dosen vor plus eine Option, die gleiche Menge noch einmal zu erhalten.

Bisher hat die Kommission Verträge mit sechs Herstellern vereinbart. Für den Folgevertrag war es der Behörde wichtig, dass die Unternehmen die komplette Produktion in Europa abwickeln können. Schließlich lagen die Verzögerungen und Lieferausfälle bei Astra Zeneca und Johnson & Johnson auch daran, dass Großbritannien, Indien und die USA Exporte erschwert haben. Zudem wollte Brüssel ein Vakzin, das mit der mRNA-Technologie arbeitet, da solche Impfstoffe nach Meinung der EU-Fachleute einfacher für Mutanten anzupassen sind. Wegen dieser beiden Voraussetzungen habe Biontech bei den Gesprächen "die Pole-Position" innegehabt, heißt es in der Kommission.

Zwar verwenden auch zwei andere Unternehmen, mit denen die Kommission Verträge abgeschlossen hat, den mRNA-Ansatz: der US-Konzern Moderna und das Tübinger Unternehmen Curevac. Doch Moderna hat bislang zu wenig Produktionskapazitäten in Europa, und das Mittel von Curevac ist noch nicht zugelassen. Von der Leyen schließt aber nicht aus, bei diesen und anderen Firmen später Bestellungen für die kommenden Jahre aufzugeben: Auf die Vereinbarung mit Biontech könnten "andere Verträge, mit anderen Unternehmen, folgen", sagte sie.