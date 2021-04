Eine Frau trauert um ihren Mann, der in einem Hospital in Neu-Delhi an Covid-19 gestorben ist.

Die Ansteckungszahlen in Indien steigen seit Wochen steil an. Zuerst war es Sorglosigkeit, nun scheint die gefährliche Mutante B.1.617 durch das riesige Land zu rasen. Was bedeutet das für den Rest der Welt?

Von David Pfeifer, Bangkok

314 835 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist die Zahl vom Mittwoch, auf die nicht nur Indien, sondern die Welt in den kommenden Tagen blicken wird. Es ist ein neuer, trauriger Rekord.

Das gilt auch für die 2104 Toten vom Dienstag. Diese Zahl lässt sich relativieren, angesichts der Ansteckungen ist sie immer noch verhältnismäßig gering und mit knapp 32 Millionen Ansteckungen insgesamt haben die USA doppelt so hohe Werte wie Indien mit 16 Millionen, dabei aber nur etwa ein Viertel der Einwohner.

Doch auch Deutschlands Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte am Montag: "In Indien bahnt sich Covid-Katastrophe an". Die Corona-Variante mit dem Namen B.1.617 setze sich "massiv durch", sogar gegen die Variante B.1.1.7, die wesentlich infektiöser ist als das Ur-Virus. Die B.1.1.7-Variante trägt zahlreiche Mutationen und wurde vor Weihnachten erstmals in England entdeckt. Seither hat sie sich rasant um den Erdball ausgebreitet.

Auch die neuere Mutante B.1.617 wurde inzwischen in vielen Ländern gesichtet, und sie trägt zwei besonders besorgniserregende Mutationen. Eine könnte dazu führen, dass der Erreger den menschlichen Immunschutz, beispielsweise durch eine Impfung oder eine frühere Infektion, unterläuft. Die zweite Mutation könnte dem Virus helfen, sich rascher auszubreiten.

Noch ist die Mutante B.1.617 nicht ausreichend untersucht, um diese Befürchtungen zu bestätigen, doch einige Regierungen haben aufgrund des rasanten Anstiegs bereits neue Restriktionen für Reisende aus Indien erlassen oder ihre Reisehinweise verschärft.

Gesundheitssystem vor dem Kollaps

Ist die B.1.617-Mutante wirklich infektiöser als andere Virus-Varianten, könnte dies ein Teil der Erklärung dafür sein, dass Indien sich nun quasi überrollt sieht von der zweiten Welle. Das Gesundheitssystem steht mit einer Million neuen Patienten in vier Tagen vor dem Kollaps. Es gibt nicht mehr genug Beatmungsgeräte. Dramen wie sie in Deutschland nur diskutiert werden, werden hier real. Auf sozialen Netzwerken liest man verzweifelte Suchanfragen nach Behandlungsmöglichkeiten, vor Krankenhäusern bilden sich Schlangen, Privat-Hospitale bunkern angeblich Beatmungsgeräte. Am Dienstag starben alleine 22 Patienten infolge eines undichten Sauerstofftanks. Die Krematorien arbeiten rund um die Uhr.

Dabei wurde noch im Oktober auf sämtlichen Netzwerken, in TV-Sendern und Zeitungen über das indische Covid-Wunder berichtet: Die Ansteckungszahlen waren von 100 000 auf 10 000 täglich gefallen, warum, weiß bis heute niemand genau. Die Regierung unter Narendra Modi verkaufte es als Sieg der eigenen Strategie. Nun wird genauer hingesehen: Es ist wohl eine fatale Mischung aus falschen politischen Entscheidungen, geschwächtem Gesundheitssystem - und Sorglosigkeit aufgrund der guten Entwicklung, die zu der jetzigen Misere geführt hat.

Massenveranstaltungen nach propagierter Sorglosigkeit

So konnte man in Indien nach der propagierten Sorglosigkeit wieder Massenansammlungen sehen. Volle Cricket-Stadien, aktuell die Kumbh Mela, das große Fest der Hindus, Wahlkampfveranstaltungen in fünf Staaten und Bauern-Proteste in Delhi, selten wurde dabei Mund-Nasen-Schutz getragen.

Rohit Chopra, Exil-Inder und Kommunikations-Professor an der Santa Clara University in Kalifornien, schrieb am Mittwoch in einem aufgebrachten Meinungsbeitrag für das indische Online-Magazin Scroll.in: "Praktisch jede Entscheidung, die Modi getroffen hat, seitdem er 2014 Premierminister wurde, war daran ausgerichtet, die Narrative zu kontrollieren und den richtigen Eindruck zu hinterlassen." Seine Anhänger hätten in den sozialen Netzwerken verbreitet, Modi habe die Lage unter Kontrolle gebracht, "ihm sei gelungen, woran Donald Trump, Boris Johnson und andere gescheitert seien". Nun liegen die USA und Großbritannien in ihren Impfkampagnen vorne, und wenn man Politik als internationalen Wettbewerb betrachtet, hat Narendra Modi nicht mehr nur ein Kommunikationsproblem.

Zwar wird im großen "Vaccine Rollout" in Indien seit Januar mit "Covishield" geimpft, der indischen Version des Impfstoffs von Astra Zeneca. Daneben wurde noch eine Eigenentwicklung durch die Notfall-Zulassung gepeitscht, und es gibt "Sputnik V". Doch mittlerweile herrscht eine Impf-Skepsis nah am Aberglauben. Hinzu kommen Trägheit beim Maskentragen und Beschränkungsermüdung - Symptome, die man auch aus Deutschland kennt. Nur ist Indien viel größer, was Fläche und Einwohnerzahl angeht, hat die schwierigere Infrastruktur und das schwächere Gesundheitssystem.

Der einzige Vorteil: die Bevölkerung ist im Schnitt nur knapp 27 Jahre alt. In Deutschland sind es etwa 45 Jahre. Das erklärt die im Verhältnis geringere Sterberate in Indien. Da aber der politische Wille derzeit in beiden Ländern nicht stark genug zu sein scheint, um das Virus mit einem kurzen, sehr harten Lockdown zu stoppen, wird es in den kommenden Wochen wohl weitere Horrorzahlen geben.