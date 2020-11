Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat die Amerikanerinnen und Amerikaner davor gewarnt, sich wegen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus in Sicherheit zu wiegen. "Die Nachricht über den Impfstoff sollte die Menschen nicht dazu veranlassen zu sagen, dass wir die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen nicht weiterführen müssen", sagte Fauci dem Sender CNN. An die Bevölkerung appellierte er: "Geben Sie nicht auf, wenn Sie wissen, dass Hilfe auf dem Weg ist." Er wisse um die Erschöpfungserscheinungen beim Thema Coronavirus. "Aber halten Sie durch, noch ein bisschen länger."

Fauci rief die US-Bürgerinnen und -Bürger dazu auf, Masken zu tragen, Abstand von anderen Menschen zu halten und sich die Hände zu waschen. Auch wenn ein Impfstoff zugelassen würde, würde dieser zunächst nach Prioritäten verteilt werden. So würden beispielsweise Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiteten, zuerst damit versorgt werden. Er rechne aber damit, dass jeder Amerikaner, der das wolle, in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres geimpft werden könne.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

In den USA mit ihren etwa 330 Millionen Einwohnern hatte die Zahl der Coronavirus-Infektionen am Montag die Marke von zehn Millionen überstiegen. Nach der Statistik der Johns-Hopkins-Universität liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit einer Woche bei mehr als 100 000. Mehr als 238 000 Menschen kamen bislang nach einer Infektion ums Leben.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat einen entschiedenen Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Er warnte am Montag allerdings auch: "Uns steht immer noch ein sehr dunkler Winter bevor." Der bei der Wahl am vergangenen Dienstag unterlegene US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach gesagt, das Virus werde irgendwann verschwinden.

Palästinensischer Chefunterhändler nach Corona-Erkrankung gestorben

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Saeb Erekat, ist tot. Dies teilte die Fatah-Partei mit. Der 65-Jährige war wegen schwerer Atemprobleme nach einer Corona-Erkrankung Mitte Oktober nach Jerusalem ins Krankenhaus gebracht worden. Seither hatten Ärzte um das Leben des ehemaligen Unterhändlers bei Friedensgesprächen gekämpft. Nach einer Verschlechterung seines Zustands war er in Vollnarkose versetzt und künstlich beatmet worden.

Nach Angaben der Ärzte war die Behandlung besonders schwierig, weil Erekats Immunsystem nach einer Lungentransplantation vor drei Jahren unterdrückt war. Dazu seien die Corona-Erkrankung sowie eine bakterielle Infektion gekommen. Erekat galt als enger Vertrauter von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Der promovierte Politikwissenschaftler war seit Mitte der 1990er Jahre Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel. Seit 2014 liegen die Gespräche brach.

Erekat hatte sich für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt und den israelischen Siedlungsausbau stets scharf als Hindernis für den Frieden kritisiert. Er hatte auch heftige Kritik an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und zwei Golfstaaten geübt, weil die Vereinbarungen ohne Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts getroffen worden waren. Dass zuletzt israelische Ärzte um sein Leben kämpften, löste in sozialen Medien viele hämische Kommentare aus. Erekat hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Ukrainischer Präsident Selenskij positiv getestet

Wolodimir Selenskij ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der ukrainische Präsident twittert am Montag, dass er während der Behandlung in Selbstisolation arbeiten werde. "Es gibt keine glücklichen Menschen, für die Covid-19 keine Gefahr darstellt", schreibt er. "Doch es geht mir gut." Seine Körpertemperatur betrage 37,5 Grad Celsius.

Der 42-Jährige ist seit vergangenem Jahr Präsident der Ukraine. Er war als Novize in die Politik eingestiegen und war als Schauspieler und Komiker bekannt geworden. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in der Ukraine stieg im Spätsommer rasant an. Die dürftig ausgestatteten Krankenhäuser des Landes stehen unter großem Druck. Die Ukraine vermeldete am Montag 8867 neue Infektionsfälle und 115 Tote innerhalb eines Tages.

USA: Mehr als zehn Millionen Coronavirus-Fälle

Die USA verzeichnen als erstes Land der Welt mehr als zehn Millionen Coronavirus-Fälle. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder neue Rekorde bei den täglichen Neuinfektionen gegeben - dabei gab es fast in der Hälfte aller Bundesstaaten neue Höchstwerte. Allein in den vergangenen zehn Tagen registrierten die Vereinigten Staaten etwa eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten bekannten Corona-Fall im Bundesstaat Washington vor knapp 300 Tagen. Mehr als 237 000 Amerikaner sind seither an Covid-19 gestorben.

Der designierte neue US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, die Bekämpfung der Pandemie ganz oben auf die Agenda zu setzen. Schon am Montag will der Demokrat ein Team aus Wissenschaftlern und Experten vorstellen, das einen Plan zur Eindämmung des Coronavirus ausarbeiten soll. Dem Team vorstehen sollen Vivek Murthy, der während der Präsidentschaft Barack Obamas als Surgeon General oberster US-Gesundheitsbeamter war, und David Kessler, ehemaliger Chef der Behörde für Nahrungsmittel und Medikamente, FDA. Die Personalien verkündete Bidens stellvertretende Wahlkampfmanagerin Kate Bedingfield im Interview mit dem Sender NBC. Der Plan soll umgesetzt werden, sobald Biden offiziell im Amt ist.

Zahl der weltweiten Corona-Infektionen übersteigt 50 Millionen

Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1,25 Millionen, wie am Sonntag aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging.

Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Wohl auch infolge des kühleren Wetters breitete sich die Pandemie zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. Den US-Experten zufolge wurden bis Sonntag weltweit knapp 50,1 Millionen bestätigte Infektionen gemeldet. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge waren es 49,6 Millionen Infektionen sowie 1,25 Millionen Todesfälle.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es in den USA, auf Platz zwei und drei folgen Indien und Brasilien. Die beiden bevölkerungsreichen Länder haben auch nach den USA die meisten Toten zu beklagen.