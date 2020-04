Die indonesische Regierung hat nun doch Reisen zum Fest des Fastenbrechens verboten. Der islamische Fastenmonat Ramadan endet um den 23. Mai mit dem Fest Eid al-Fitr. Vergangenes Jahr waren dazu etwa 15 Millionen Muslime aus der Hauptstadtregion Jakarta Richtung Heimat gefahren. Eine solche Reisewelle soll jetzt wegen der Ansteckungsgefahr verhindert werden.

Aus diesem Grund verbietet Indonesien nun den kompletten inländischen Flugverkehr. Das Verbot gilt vom 24. April bis 1. Juni und umfasst sowohl Linienflüge als auch Privatjets. Damit vollzieht Präsident Joko Widodo eine Kehrtwende. Zuerst hatte er mit Blick auf die Festlichkeiten noch gestattet, jedoch mit der Auflage, die Gläubigen müssten sich dann daheim isolieren. Danach sagte er, dass dieser Massenverkehr ganz untersagt werde. Islamgelehrte hatten zuvor erklärt, solche Reisen während einer Pandemie seien "haram", also verboten. Mit mehr als 260 Millionen Einwohnern ist der Inselstaat das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. In Indonesien gibt es bislang 7135 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 616 Menschen starben.

Trump setzt Green-Card-Vergabe für 60 Tage aus

US-Präsident Donald Trump hat eine Verfügung unterzeichnet, die im Zuge der Corona-Krise die Einwanderung in die USA erheblich erschwert. Die Anordnung werde "sicherstellen, dass arbeitslose Amerikaner die ersten in der Reihe sein werden, wenn unsere Wirtschaft wieder öffnet", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Viele US-Bürger haben durch die Auswirkungen der Pandemie ihre Arbeitsplätze verloren.

Die Aussetzung gilt im Wesentlichen für Migranten, die eine permanente Aufenthaltserlaubnis per Green Card ersuchen. Eine Green Card ist ein Ausweisdokument der USA, das eine Daueraufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der Regel für zehn Jahre umfasst. Es gibt verschiedene Wege, sie zu bekommen, etwa über einen Job oder per Verlosung. Etwa eine Million Menschen haben im vergangenen Jahr eine Green Card erhalten. Die Aussetzung der Green-Card-Vergabe gilt für 60 Tage, beinhaltet aber einige Ausnahmen. Dazu gehören Einwanderer, die sich bereits im Land befinden, diejenigen mit gültigen Einwanderervisa, Medizinerinnen und Medizinier sowie Pflegekräfte, außerdem die Ehepartner und unverheirateten Kinder von US-Bürgern. Zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigungen sind nicht von den Änderungen betroffen.

Im Bundesstaat New York sind zwei Hauskatzen infiziert

Erstmals haben die Behörden in den Vereinigten Staaten eine Covid-19-Erkrankung bei Haustieren nachgewiesen. Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) sind im Bundesstaat New York zwei Hauskatzen positiv auf das Virus getestet worden. Die Tiere hätten leichte Atemprobleme und würden wohl wieder gesund werden, teilte die Behörde mit.

Es wird angenommen, dass sie sich bei Menschen in ihren Haushalten oder in der Nachbarschaft infiziert haben. Experten vermuten, dass einige Tierarten sich bei Menschen mit dem Coronavirus anstecken, es aber nicht wieder auf Menschen übertragen können. Es gebe keine Beweise dafür, dass Haustiere eine Rolle bei der Verbreitung des Virus in den USA spielten, erklärte die Gesundheitsbehörde. Experten empfehlen Tierhaltern, die an Covid-19 erkrankt sind, Kontakt mit Haustieren möglichst zu vermeiden und einen Mundschutz zu tragen, wenn sie diese füttern.

Müller will Entwicklungsländern mit mehr als vier Milliarden Euro helfen

Entwicklungsminister Gerd Müller fordert weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Corona-Bekämpfung in der Dritten Welt. Das bisher geplante Sofortprogramm aus dem Entwicklungsetat für mehr als eine Milliarde Euro "wird alleine nicht reichen, um der weltweiten Krise zu begegnen", sagt der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Es gebe "einen weiteren Sofortbedarf von drei Milliarden Euro für Nothilfen zur Grundversorgung" insbesondere in Flüchtlingsregionen. Diese Mittel habe er für den Nachtragshaushalt 2020 angemeldet.

Die Pandemie entwickle sich zu einer globalen Gesundheits-, Ernährungs- und Wirtschaftskrise auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Europäischen Union, warnt Müller. "Wir müssen verhindern, dass erst Krankenhäuser und dann ganze Staaten zusammenbrechen. Die Folgen wären dramatisch: Hunger, Unruhen und am Ende unkontrollierbare Flüchtlingsbewegungen." Das Hilfskonzept aus dem Entwicklungsministerium, das den Zeitungen vorliegt, sieht Investitionen von jeweils 800 Millionen Euro in die Gesundheitsversorgung und die Ernährungssicherung in besonders armen Ländern vor. Die Bereitstellung von Schutzkleidung und von mobilen Handwaschanlagen gehört ebenso dazu wie Investitionen in die Wasserversorgung und die Verteilung von Lebensmitteln.

Brasiliens Gesundheitsminister will "Corona-Ausstiegsplan" vorlegen

Der neue brasilianische Gesundheitsminister Nelson Teich hat eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise angekündigt. Die Regierung werde innerhalb einer Woche eine entsprechende Richtlinie für die Städte und Bundesstaaten vorlegen. "Es ist unmöglich für ein Land, ein Jahr, eineinhalb Jahre zu überleben, wenn es stillsteht", sagte Teich. "Die soziale Distanzierung ist eine natürliche Maßnahme und logisch zu Beginn, aber sie kann nicht ohne einen Ausstiegsplan angewendet werden." Selbst wenn die Zahl der Corona-Infizierten in seinem Land 100 Mal höher wäre als vom Gesundheitsministerium bekanntgegeben, seien das nur zwei Prozent der Bevölkerung.

Auf die kritische Lage etwa in der Stadt Manaus im Amazonas-Gebiet ging Teich nicht ein. Dort ist das Gesundheitssystem bereits kollabiert und vor einem großen Hospital wurde ein Kühlcontainer zum Lagern von Leichen aufgestellt. Präsident Jair Bolsonaro hatte den Onkologen am vergangenen Donnerstag als Nachfolger von Luiz Henrique Mandetta ernannt. Dieser war im Streit über den richtigen Umgang mit dem Coronavirus entlassen worden.

Vier Tage Ausgangssperre in der Türkei

In mehr als 30 türkischen Städten und Provinzen, darunter in Istanbul und Ankara, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein weitgehendes Ausgangsverbot in Kraft getreten. Die Regierung hatte wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal Ausgangssperren über Wochenenden verhängt. Das jetzige Verbot umfasst vier Tage: Von Donnerstag, der in der Türkei ein nationaler Feiertag ist, über den Brückentag Freitag, an dem abends der Ramadan beginnt, bis Sonntag Abend.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Für die meisten Menschen, die jünger als 20 oder älter als 65 Jahre sind, sowie chronisch Kranke galten bereits zuvor Ausgehverbote. Am Donnerstag und Freitag sollen zumindest halbtags noch einige Einkaufsgelegenheiten geöffnet bleiben. Außerdem dürfen am Wochenende Kliniken, Apotheken, Bäckereien und andere als wichtig eingestufte Dienstleister arbeiten. Das Fastenbrechen im Ramadan wird zudem in großen Gruppen untersagt sein, wie das Innenministerium am Mittwoch verfügte. Außerdem dürfen die Trommler, die nachts um die Häuser ziehen, um die Gläubigen vor Sonnenaufgang aufzuwecken, keine Spenden an Haustüren einsammeln.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte am Mittwochabend, das Virus sei "unter Kontrolle". Es seien knapp 3100 neue Infektionen registriert worden - so wenig wie seit Anfang April nicht, am Tag zuvor seien es noch mehr als 4600 gewesen. Insgesamt wurden in der Türkei nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität bis zum Mitwochabend fast 99 000 Corona-Infektionen gemeldet, außerdem gab es beinahe 2400 Todesfälle.

Armee soll in Südafrika bei Pandemiebekämpfung helfen

Im Kampf gegen das Coronavirus ruft die südafrikanische Regierung Zehntausende Soldaten zu Hilfe. Aus einem vom Verteidigungsministerium bestätigten Schreiben ans Parlament geht hervor, dass bis Ende Juni 75 000 Soldaten aktiv werden sollen. Präsident Cyril Ramaphosa begründet das mit der Aufrechterhaltung der Ordnung und Grenzkontrollen. Zeitgleich verkündete er in einer TV-Rede an die Nation ein milliardenschweres Hilfspaket in Höhe von umgerechnet 25 Milliarden Euro - etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Südafrika sind bisher mehr als 3400 Fälle von Covid-19 bestätigt worden und mindestens 58 Menschen gestorben.

Israel setzt Handy-Überwachung für Quarantäne-Kontrolle aus

Ein Parlamentsausschuss in Israel stoppt die weitere Verwendung von Handy-Daten zur Überwachung von Quarantäne-Auflagen. "Der große Schaden für die Privatsphäre wiegt schwerer als der Nutzen", schreibt Ayelet Shaked vom Auswärtigen- und Verteidigungsausschuss auf Twitter. Die Regierung hat die Maßnahmen zunächst für einen Monat eingeführt. Für eine Verlängerung soll die Zustimmung des Parlaments nötig sein.