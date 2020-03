US-Präsident Donald Trump befürchtet, dass die Coronavirus-Krise in den USA 100 000 Menschen das Leben kosten könnte. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch die getroffenen Eindämmungsmaßnahmen auf 100 000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte Trump am Sonntagabend. Das sei dennoch eine "furchtbare Zahl". Trump verwies auf eine am 16. März veröffentlichte Studie des Imperial College in London, die von 2,2 Millionen in den USA ausgeht - allerdings ohne Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Der Präsident begründete damit die Verlängerung der Schutzmaßnahmen seiner Regierung.

Trump kündigte zudem die Verlängerung der Richtlinien zur sozialen Distanzierung bis zum 30. April an. Eine erste Frist wäre an diesem Dienstag abgelaufen. Trump hatte kürzlich noch den Willen geäußert, zum Ostersonntag am 12. April in den Normalbetrieb zurückzukehren. Am Sonntag sagte er: "Wir können erwarten, dass wir bis zum 1. Juni auf dem Weg der Besserung sein werden."

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Ärztin Deborah Birx von der Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus sagte, Vorhersagen gingen trotz der Eindämmungsmaßnahmen von 80 000 bis 160 000 Toten in den USA aus, potenziell sogar von mehr als 200 000 Toten. "In diesem Modell wird vollständig davon ausgegangen, dass wir weiterhin exakt das tun, was wir tun." Sie fügte hinzu: "Wir hoffen, dass diese Modelle nicht ganz richtig sind. Dass wir es besser machen können als diese Vorhersagen sind."

Trump wirft zudem Krankenhäusern vor, Beatmungsgeräte zu horten. "Wir haben einige Mitarbeiter im Gesundheitswesen, einige Krankenhäuser, die Geräte, einschließlich Beatmungsgeräte, bunkern", sagt Trump im Weißen Haus. "Sie müssen diese Beatmungsgeräte freigeben - vor allem Krankenhäuser, die sie nie benutzen werden." Trump, dessen Kritiker ihm vorwerfen, er versuche, die Schuld über seinen Umgang mit der Krise abzuwälzen, nennt keine Beweise, um seinen Vorwurf zu untermauern. Unklar bleibt auch, auf welche medizinischen Einrichtungen er sich bezieht.

New York City geht die medizinische Ausrüstung aus

Die Millionenmetropole New York an der Ostküste hat sich zum Zentrum der Pandemie in den USA entwickelt. Bürgermeister Bill de Blasio schlägt angesichts knapp werdender medizinischer Ausrüstung Alarm. Er könnte den reibungslosen Betrieb der Krankenhäuser nur für eine Woche garantieren, sagte er dem TV-Sender CNN am Sonntag. Dabei gehe es nicht nur um Masken, Schutzkleidung und dringend benötigte Beatmungsgeräte, sondern auch um medizinisches Personal. Die Ärzte und Pfleger könnten im jetzigen Tempo nicht über Wochen weiterarbeiten und bräuchten Unterstützung. "Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten", sagte de Blasio.

Beschränkungen in Großbritannien könnten sechs Monate andauern

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus könnten im Vereinigten Königreich sechs Monate andauern. Das sagte Jenny Harries, Stellvertreterin des wichtigsten Beraters der Regierung in Gesundheitsfragen in England (Deputy Chief Medical Officer for England), am Sonntag bei der täglichen Pressekonferenz in Downing Street. Das Land werde möglicherweise nicht vor Herbst zurück zum üblichen Leben finden.

Das bedeute nicht, dass das Land sich sechs Monate in einem kompletten Lockdown befinden werde. Doch Maßnahmen der sozialen Distanzierung könnten nur graduell aufgehoben werden, wenn man eine zweite Ausbruchswelle verhindern wolle.

Regierungschef Boris Johnson hatte seine Landsleute bereits am Samstag auf schwere Zeiten eingestimmt. In einem von der Downing Street veröffentlichten Schreiben richtet sich Johnson, der selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde, an die Briten: "Es ist wichtig für mich, offen und ehrlich mit Ihnen zu reden - wir wissen, dass die Lage sich verschlechtert, bevor sie besser wird." Die Regierung treffe die richtigen Vorbereitungen und je stärker diese Regeln befolgt würden, desto weniger Leben würden verloren und desto eher könne man in ein normales Leben zurückkehren. Johnson schloss aber auch eine weitere Verschärfung der Maßnahmen nicht aus.

Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 stieg am Sonntag nach Angaben der Johns-Hopkins-University in Großbritannien auf mehr als 1230, die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei mehr als 19 700. Außer Johnson haben sich auch Gesundheitsminister Matt Hancock und Thronfolger Prinz Charles mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Montag hatte der Premierminister nach langem Zögern eine Ausgangssperre verhängt.

Twitter löscht Corona-Nachrichten von brasilianischem Präsidenten Bolsonaro

Wegen Verstoßes gegen Regeln im Umgang mit Covid-19 sind zwei Nachrichten des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro von Twitter gelöscht worden. Die Botschaften hätten die Vorgaben verletzt, erklärte der Kurznachrichtendienst laut der Tageszeitung Folha de São Paulo. Bolsonaro hatte darin erneut den Nutzen von Quarantänemaßnahmen in Zweifel gezogen und sich darüber hinweggesetzt. Schon vorher hatte er die Corona-Pandemie als Hysterie und eine Erfindung der Medien bezeichnet, die nur die brasilianische Wirtschaft schwächen solle.

Bei den gelöschten Nachrichten handelte es sich um zwei Videos, die Bolsonaro zeigten, wie er eine Tour machte und sich mit Unterstützern traf. In einem am Sonntag veröffentlichten Video sagte Bolsonaro zu seinen Anhängern: "Das Virus ist hier, wir werden ihm begegnen müssen. Begegnet ihm wie Männer, nicht wie Jungs!" Dazu erklärte er: "Wir alle sterben irgendwann."

Damit setzte sich Bolsonaro über Maßgaben hinweg, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden. In der vergangenen Woche hatte Twitter bereits Tweets von Umweltminister Ricardo Salles und Präsidentensohn Flávio Bolsonaro gelöscht, die ein Ende der Einschränkungen forderten.

Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat sich in Brasilien zum politischen Machtkampf entwickelt: zwischen Bolsonaro und auf der anderen Seite dem vom Kongress unterstützten Gesundheitsministerium sowie den Gouverneuren der Bundesstaaten, die teilweise strenge Quarantänemaßnahmen erlassen haben. Der Kongress und das Oberste Gericht hatten zuletzt auch in Stellungnahmen das Verhalten des Präsidenten verurteilt, weil er die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums missachtete.

Zunahme der Neuinfektionen in Italien hat sich verlangsamt

In Italien ist die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten am Sonntag erneut deutlich gestiegen. Aber die Zunahme der Neuinfektionen hat sich weiter verlangsamt. Wie der Zivilschutz am Abend mitteilte, erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten um 756 auf 10 779. Dies ist der höchste Zahl weltweit.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg um 5217 auf jetzt 97 689. Der Tagesanstieg ist deutlich geringer als am Samstag (5974) und entspricht einer Zunahme um 5,6 Prozent. Vor einer Woche lagen die Zuwachsraten noch im zweistelligen Bereich. Die Zahl der Geheilten stieg um 646 auf 13 030.

Bürgerkriegsland Syrien meldet erstes Coronavirus-Opfer

Eine Woche nach Bekanntgabe der ersten Coronavirus-Infektion in Syrien hat das Bürgerkriegsland den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit gemeldet. Eine Frau sei unmittelbar nach Einlieferung ins Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Ein Test dort habe ergeben, dass sie sich mit Sars-CoV-2 infiziert habe. Wo genau sie starb oder wie alt sie war, teilte das Ministerium nicht mit.

Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sind Reisen zwischen syrischen Provinzen von Dienstag an und zunächst bis zum 16. April untersagt. Bildungseinrichtungen wurden bereits geschlossen und der öffentiche Verkehr innerhalb der Provinzen eingestellt. Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat bisher zehn Coronavirus-Fälle in den von ihr beherrschten Gebieten gemeldet. Syrien hatte am Sonntag als eines der letzten Länder der arabischen Welt seinen ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Experten fürchten, dass ein Ausbruch das Land hart treffen könnte. Unter den Hunderttausenden Vertriebenen in den verbliebenen Gebieten unter Kontrolle von Regierungsgegnern könnte ein Ausbruch verheerende Folgen haben.

Russland will von Montag an seine Grenzen schließen

In einer am Samstag veröffentlichten Anordnung der russischen Regierung heißt es, dies gelte für alle Grenzposten, Fahrzeuge sowie Fußgänger und auch die Seegrenzen.

In der Hauptstadt Moskau wurden am Samstag bereits alle Einkaufszentren, Restaurants und größeren Parks für mindestens eine Woche geschlossen. Vergleichbare Maßnahmen soll es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben haben. Von Montag an gilt in Moskau zudem eine Ausgangssperre. Die Wohnung dürfe nur unter bestimmten Umständen verlassen werden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntagabend mit. Darunter fallen demnach der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apotheke und zum nächstgelegenen Müllcontainer. Auch Haustiere dürften nur in einem kleinen Radius um die eigene Wohnung herum ausgeführt werden. Bislang gab es eine Ausgangssperre für Menschen im Alter von über 65 Jahren.

Im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit werden die Russen von Montag an zudem in einen siebentägigen Zwangsurlaub geschickt. Außerdem gibt es keine Flüge und Zugverbindungen mehr ins Ausland. Am Samstag wurden deshalb rund 600 in der Ukraine gestrandete Russen mit einem Sonderzug nach Moskau gebracht. Möglicherweise werden demnächst auch alle Flüge und Zugverbindungen im Inland ausgesetzt.