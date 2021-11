Von Paul-Anton Krüger und Mike Szymanski, Berlin

Es wird der erste Gesetzentwurf der Ampel-Partner, obwohl die sich noch tief in den Verhandlungen über eine mögliche Koalition befinden. Aber die täglichen Höchstwerte bei den Corona-Inzidenzen und das Auslaufen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" am 25. November lassen ihnen kaum eine Wahl: Schon an diesem Donnerstag soll der Bundestag über neue Leitplanken in der Pandemie-Bekämpfung beraten - mehr als 40 Seiten umfassen die Neuregelungen, die den Fraktionen zugeleitet wurden. Bereits am 18. November sollen die Abgeordneten die rechtlichen Änderungen an einer Reihe von Gesetzen verabschieden; tags darauf ist eine Sondersitzung des Bundesrates anberaumt.