Bundestag und Bundesrat beschäftigen sich an diesem Montag in Sondersitzungen mit der geplanten, bis zum Jahresende begrenzten, Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent. Sie ist Teil des Konjunkturprogramms der Bundesregierung, das dazu beitragen soll, Konsum und Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln. Die herabgesetzte Mehrwertsteuer soll von 7 Prozent bis zum Jahresende auf 5 Prozent gesenkt werden. Die Sondersitzungen sind notwendig, damit die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli in Kraft treten kann.

Weitere im Konjunkturpaket vorgesehen Entlastungen sind ein Bonus von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, der steuerliche Verlustrücktrag, die Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen und die steuerliche Forschungszulage.

Am Vormittag will der Bundestag das sogenannte zweite Corona-Steuerhilfegesetz abschließend beraten und beschließen. Am Nachmittag will sich der Bundesrat damit befassen. Er will außerdem über den zweiten Nachtragshaushalt beraten, der zur Finanzierung des Konjunkturpaketes erforderlich ist. Dieser sieht eine Erhöhung der Neuverschuldung um weitere 62,5 Milliarden Euro, auf insgesamt etwa 218,5 Milliarden Euro vor. Damit nimmt der Bund so viele Schulden wie noch nie auf.

Kritik am geplanten Konjunkturpaket kommt von der Opposition. Die FDP sagt voraus, dass die Mehrwertsteuersenkung den in der Corona-Krise eingebrochenen Konsum nicht nachhaltig ankurbeln wird. Die Regierung setze hier auf das Prinzip Hoffnung, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Die 20 Milliarden Euro hätte man besser in eine dauerhafte Entlastung der Menschen und Unternehmen gesteckt, etwa durch die vollständige Abschaffung des Soli oder des sogenannten Mittelstandsbauchs."

Stattdessen werde ein Strohfeuer entzündet, das zum Jahreswechsel wie eine Steuererhöhung wirke, sagte Buschmann. "Der Konsum und die Begeisterung der Menschen werden sich stark in Grenzen halten. Auch die Händler profitieren nur bedingt, weil sie kurzfristig alle Preise neu auszeichnen und ihre Kassen umstellen müssen." Die Senkung der Mehrwertsteuer sei also vor allem ein teurer Bürokratieimpuls und werde nicht für den nötigen Neustart in Deutschland sorgen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz erwartet sich von der Senkung der Mehrwertsteuer dagegen eine steigende Konsumlaune. "Wir verbessern die Kaufkraft der Bürger", erläuterte der SPD-Politiker bei der ersten Beratung des Konjunkturpakets im Bundestag. Die Steuersenkung solle diejenigen, die Anschaffungen wegen der Krise aufschieben wollten, vom Gegenteil überzeugen. Dass dies gelingt, bezweifelte damals auch der Finanzexperte der Linken, Fabio de Masi. Er bezeichnete das Paket als "Wunderkerze, die schnell abfackelt".

Österreich nimmt Reisewarnung für NRW zurück

Österreich hat die nach dem schweren Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies ausgesprochene generelle Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Das bestätigte die für Tourismus zuständige österreichische Ministerin Elisabeth Köstinger am Sonntagabend in der Sendung "Bild live - Die richtigen Fragen".

Die für Tourismus zuständige österreichische Ministerin Elisabeth Köstinger sagte am Sonntagabend in der Sendung "Bild live - Die richtigen Fragen": "Mit heute 00.00 Uhr wird die allgemeine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aufgehoben, sie wird nurmehr für den Kreis Gütersloh gelten." Für Bewohner der Region um die Großschlachterei Tönnies gelte: Wer einen negativen Corona-Test vorweise, werde "seinen Urlaub in Österreich antreten können".

Beim Fleischfabrikanten Tönnies im Kreis Gütersloh hatten sich mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Behörden in NRW sahen am Wochenende zunächst keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus in größerem Umfang in der Bevölkerung verbreitet hat.

Grüne und Linke fordern längeren Schutz von Mietern vor Kündigung

Angesichts der Ende Juni auslaufenden Erleichterungen für Mieter, Verbraucher und Darlehensnehmer im Zuge der Corona-Krise fordern Grüne und Linke eine Verlängerung bis Ende September. "Die Krise ist nicht vorbei. Mieterinnen und Mieter brauchen jetzt die Sicherheit, ihre Wohnung nicht in den nächsten Monaten zu verlieren", sagte Caren Lay, stellvertretende Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion . Sie kündigte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an, in der kommenden Sitzungswoche einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einzubringen.

Bundesrat und Bundestag hatten im März mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, um die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Seit dem 1. April gelten demnach bei regelmäßigen Zahlungen für Grundbedürfnisse Erleichterungen. So sind Mieterinnen und Mieter vor Kündigungen geschützt, falls sie aufgrund der Krise in Zahlungsrückstand geraten. Bei Energie-, Wasser- oder Telefonrechnungen sowie Verbraucherdarlehen gelten ähnliche Regelungen. SPD-Justizministerin Christine Lambrecht will die Ende Juni auslaufenden Erleichterungen dem Bericht nach per Verordnung verlängern. Dagegen hätten jedoch nach Angaben aus Koalitionskreisen sämtliche Ministerien von CDU und CSU Einwände geltend gemacht.

Dresdner Fußballfans verstoßen gegen Abstandsregeln

Detailansicht öffnen Dynamos Spieler werden nach dem Spiel und dem Abstieg von Fans vor dem Stadion mit Pyrotechnik gefeiert. (Foto: dpa)

Während des Spiels von Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück haben Fans vor dem Stadion gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen. Bis zu 2000 Dresdner Fans hätten sich am Sonntag während der Partie in der 2. Bundesliga vor der Arena versammelt, teilte die Polizei mit. Dabei seien die Abstandsregeln zum Großteil nicht eingehalten worden.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet - wie viele, konnte die Polizei am Abend nicht präzisieren. Dynamo-Anhänger zündeten zudem zahlreiche Böller und Pyrotechnik vor dem Stadion. Rund 130 Polizeibeamte waren im Einsatz.