Marisa Fornara, 63, Borgomerano, Piemont

Man lebt wie in einem Schwebezustand. Die Straßen sind leer, die Schulen zu, in die Geschäfte kommt geht man nur in kleinen Gruppen hinein. Mein Mann und ich verbringen die Zeit zu Hause beim Lesen, Fernsehschauen oder Kartenspielen. Spaziergänge sind möglich, man sollte allerdings volle Orte meiden. Wir wohnen in einer Kleinstadt in der Region Piemont und haben das Glück, dass in der Nähe viel Natur ist, so kann man wenigstens mit dem Hund kurz Gassi gehen. Mein Sohn wohnt in Mailand und wir wissen nicht, wann wir ihn wiedersehen. Meine Mutter wohnt fünf Minuten von uns entfernt. Sie ist 87 Jahre alt und gehört deshalb zur Risikogruppe. Wir besuchen sie nicht mehr, manchmal telefonieren wir, manchmal laufen wir vorbei und sie winkt uns vom Fenster aus zu. Ich weiß nicht, wie wir noch drei Wochen so leben können. Aber wir müssen durchhalten und hoffen, dass die Maßnahmen greifen werden. Und dass die Normalität zurückkehrt.

Protokoll: Francesca Polistina

Detailansicht öffnen Auch in Rom ist das öffentliche Leben seit einigen Tagen zum Erliegen gekommen. (Foto: dpa)

Daniela Conversano, 36, selbständige Architektin, Provinz Potenza

Bis gestern haben wir normal gearbeitet, aber ab sofort werde ich versuchen, von daheim aus zu arbeiten, das muss jetzt so sein. Als Selbstständige können uns ja entsprechend organisieren, aber das Problem sind die Fabriken: Bei Fiat in Melfi zum Beispiel, wenige Kilometer von hier, wo 5000 Menschen beschäftigt sind, wird regulär weitergemacht. Was die Ansteckungsgefahr betrifft, mache ich mir große Sorgen um meine Schwester, die bei uns einen kleinen Lebensmittelladen hat, und um meinen Schwager, der bei Fiat arbeitet. Auf ihre Kinder, deren Schulen geschlossen sind, passen jetzt die Großeltern auf. Sorgen bereitet uns auch, dass die Krankenhäuser nicht für eine solche Krise ausgestattet sind. Weil sich hier nichts Grundsätzliches geändert hat, seit die "rote Zone" für ganz Italien gilt, glaube ich, dass die Ansteckungen weitergehen. Insgesamt herrscht die totale Verwirrung.

Protokoll: Irene Helmes

Detailansicht öffnen Skiliftbetreiber Franz Holzknecht musste die Saison anderthalb Monate früher beenden. (Foto: privat)

Franz Holzknecht, Geschäftsführer des Skigebiets Schwemmalm, Südtirol

Eigentlich wollten wir unser Skigebiet offen halten, trotz der Empfehlung des Südtiroler Seilbahn- und Hotelverbandes. Doch mit der Notverordnung des italienischen Ministerpräsidenten müssen wir nun schließen. Wir wollten nicht wegen des Umsatzes weitermachen - wir hatten nur noch etwa ein Drittel der Gäste und im März arbeiten wir auch unter normalen Bedingungen höchstes kostendeckend. Es geht uns vor allem um die Arbeitsplätze bei den Liftbetrieben, in Skischulen und vor allem in den Hotels. Wir sind ein kleines Tal mit 3000 Einwohnern und wenigen Jobs, die meisten davon sind im Tourismus. Allein im Umfeld der Liftbetriebe sind nun 150 Menschen arbeitslos, anderthalb Monate vor dem eigentlichen Ende der Saison.

Alle Hotels sperren heute zu. Den Gästen, die gerade zu mir gekommen sind, um sich zu verabschieden, ist es sehr schwer gefallen, wegzufahren. Die meisten haben mir gesagt, sie hätten keine Angst vor einer Infektion hier bei uns und sie haben versprochen nächstes Jahr wieder herzukommen.

Protokoll: Hans Gasser

Emanuele Minuz, 40, Barbetreiber und Konzerte-Veranstalter aus Rom

Wir haben unser Lokal seit Montag geschlossen. Freiwillig, um Gäste und Angestellte zu schützen. Bis Samstag haben wir hier in Rom gar keine so großen Auswirkungen gespürt, und zu uns in die Bar kamen vielleicht 20 Prozent weniger Gäste. Ab Sonntag wurden es deutlich weniger. Bis dahin haben sich vor allem die Jüngeren verhalten, als ob nichts wäre, und sind ausgegangen wie immer. Gemerkt haben wir da vor allem, dass weniger Touristen da sind. Wir hatten zuerst entschieden, nur unsere Konzerte zu verschieben, die wir hier in der Bar veranstalten. Aber dann wurde klar: Der Respekt vor dem, was wir gerade erleben, erfordert es, ganz zu schließen, auf unbestimmte Zeit. Ich hatte auch keinen Spaß mehr bei der Arbeit - allein schon, weil die Gäste alle immer einen Meter Abstand zueinander halten mussten. Wie ich das mit dem Verdienstausfall mache? Die Regierung will Hilfen bereitstellen, das hat der zuständige Minister zumindest versprochen.

Protokoll: Elisa Britzelmeier