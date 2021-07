Wegen der Delta-Variante steigen die Corona-Fallzahlen in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Für welche Gebiete gilt Quarantänepflicht, was ist bei der Einreise zu beachten und welche Regionen sollte man ganz vermeiden? Ein Überblick.

Von Cathrin Kahlweit, Brigitte Kramer, Oliver Meiler, Nadia Pantel, Kai Strittmatter und Tobias Zick

Sommer und Sonne, das bedeutete im vergangenen Jahr eine Zeit sinkender Inzidenzen, mit einem Wort: unbeschwerte Ferien. Nicht so in diesem Jahr. Wegen der grassierenden Delta-Variante macht sich das Virus überall deutlich bemerkbar. Wie sieht es in den Lieblings-Urlaubsländern der Deutschen aus? Wie sind dort die Regeln? Ein Überblick.