Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für einen längeren Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen. Im ARD-"Morgenmagazin" sagte Spahn, Menschen, die mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden, sollten erst nach sechs Wochen eine Zweitimpfung bekommen, der Impfstoff von Astra Zeneca solle erst nach zwölf Wochen zum zweiten Mal verimpft werden. Derzeit werden die Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer in der Regel nach drei, mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff nach neun Wochen vorgenommen. Damit könnten mehr Menschen schneller eine Erstimpfung bekommen. Spahn hat die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, ihre Empfehlungen anzupassen. Er hoffe auf eine Entscheidung binnen Tagen.

Zudem lägen ermutigende Daten zur Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Vakzins auch für Personen im Alter von über 65 Jahren vor. "Wenn wir die Über-65-Jährigen mit Astra Zeneca impfen könnten, würde das richtig Geschwindigkeit bringen." Im Hinblick auf die Forderungen, die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen, sagte der Bundesgesundheitsminister: "Wir haben jetzt fünf Prozent der Deutschen erstgeimpft. Aber klar: Es braucht mehr Tempo." Die Impfzentren sollen mit "prinzipiengeleiteten Pragmatismus" flexibler entschieden, wer geimpft werden kann, dabei aber weiterhin einer festen Einordnung in Impfgruppen folgen.

Mit Blick auf Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen trotz steigender Inzidenz sagte Spahn vor den Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag: "Wir werden ringen." Es gehe nun darum, "die Abwägung zu machen für die Gesellschaft zwischen bestmöglichem Schutz und gleichzeitig eben auch der Folgewirkungen, die das hat, und unser aller Bedürfnis nach Normalität".

Berichte: Bund und Länder wollen Öffnungen auch an 100er-Inzidenz knüpfen

Einem neuen Entwurf zufolge wollen Bund und Länder die Lockerung der Corona-Regeln an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 knüpfen. Wenn sich innerhalb von einer Woche mehr als 100 von 100 000 Einwohnern neu mit dem Virus infizieren, soll die für den 8. März vorgesehene Lockerung der Kontaktbeschränkungen wieder zurückgenommen werden müssen, zitieren Reuters und n-tv aus dem Entwurf. Dieser gebe den Diskussionsstand vom Mittwochmorgen wieder und präzisiere den zuvor durchgesickerten Lockerungsplan.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten sich an diesem Mittwoch von 14 Uhr an. Sie planen nach monatelangem Lockdown weitere Öffnungsschritte - allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer "Notbremse", wie aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde vom Montagabend hervorgeht. Bei dem Inzidenzwert von 100 handelt es sich also offenbar um die angekündigte "Notbremse". Darin werden zahlreiche Öffnungen vom 8. März an auch mit massenhaften Schnelltests verknüpft.

Grundsätzlich soll der Lockdown auch wegen der Gefahr durch die neuen Virusvarianten bis 28. März verlängert werden. Reuters berichtet allerdings, dass bei einer Inzidenz unter 100 sogar vor diesem Datum weiterreichende Lockerungen möglich sein sollen.

Vor Beratungen von Bund und Ländern: Drosten mahnt zur Vorsicht

Vor den Beratungen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie an diesem Mittwoch hat der Virologe Christian Drosten Verständnis für Wünsche nach Lockerungen gezeigt, aber zur Vorsicht gemahnt.

Der Anteil der ansteckenderen Variante B.1.1.7 wachse weiter, die wärmere Jahreszeit werde das Problem nicht beseitigen, und beim Impfen brauche es mehr Tempo, betonte der Experte für Coronaviren von der Charité im "Coronavirus-Update" bei NDR-Info vom Dienstag. Es sei "ein wirklich schwieriges Spiel, wenn man jetzt allzu schnell Lockerungen macht. Man läuft da einfach blauäugig in eine Situation rein."

Der Anteil der zuerst in Großbritannien entdeckten Mutante an den Infektionen in Deutschland ist nach Schätzung Drostens auf ungefähr die Hälfte angewachsen - und der Anteil werde weiter steigen, das sei unausweichlich, sagte er. In Großbritannien gebe es mittlerweile nur noch Reste anderer Varianten, B.1.1.7 dominiere vollkommen. Die Maßnahmen dort seien strenger im Vergleich zu Deutschland.

Hierzulande sei bei Lockerungen mit einem Anstieg der Neuinfektionen zu rechnen, erläuterte Drosten. "Aber es ist berechtigt, solche Maßnahmen zurückzunehmen", sagte er und verwies auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Überlegungen. Er verstehe die Wünsche nach Lockerungen vollkommen. Es gelte jedoch, genau zu prüfen, wo dies möglich ist. Modelle der Intensivmediziner-Fachgesellschaft Divi, wonach die Intensivstationen bei zu frühen Lockerungen bereits im Mai wieder stark belastet wären, hält Drosten für realistisch. Die Divi-Experten sprechen sich für einen Lockdown bis Anfang April aus.

Um beim Impfen schneller voranzukommen, plädierte Drosten für mehr Pragmatismus. Mit den Haus- und Betriebsärzten gebe es bewährte Strukturen, die auch genutzt werden sollten. Diese Ärzte wüssten auch, wer bevorzugt geimpft werden müsse.

Nach monatelangem Lockdown deuten sich in Deutschland weitere Öffnungsschritte an - allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer "Notbremse". Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor, der den Stand Montag 19.10 Uhr hat und dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. Verknüpft werden zahlreiche Öffnungen darin auch mit massenhaften Schnelltests. Grundsätzlich soll der Lockdown auch wegen der Gefahr durch die neuen Virusvarianten bis 28. März verlängert werden.

RKI meldet 9019 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen gemeldet - etwa 1000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 418 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8007 Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 64,0 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,4). Vor vier Wochen, am 3. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 82,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 460 030 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 03.03., 5.35 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 274 400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70 881.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Mützenich warnt vor "eigensinnigem Maßnahmendurcheinander"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Bundesländer aufgefordert, keine chaotischen Zustände bei den Schritten aus dem Corona-Lockdown entstehen zu lassen. "Ich halte es für angezeigt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz einen klaren, nachvollziehbaren Öffnungsplan entwickelt, der bundesweit die gleichen Schrittfolgen aufweist", sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur vor der Bund-Länder-Runde.

"Die verständliche Pandemie-Frustration darf nicht noch verstärkt werden durch eigensinniges Maßnahmendurcheinander." Mützenich betonte: "Ich werbe sehr dafür, dass die Suche nach einem Kompromiss nicht dazu führt, dass die Verständlichkeit und die Umsetzung vor Ort zusätzlich erschwert werden." Die Länderchefs wollen an diesem Mittwochnachmittag über Schritte aus dem Lockdown beraten.

Mittelständische Unternehmen schreiben Brandbrief an Merkel

Vor dem Bund-Länder-Treffen dringt der Mittelstand in einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einen Ausstieg aus dem Lockdown. "Für viele Mittelständler steht nichts weniger als die eigene Existenz auf dem Spiel", heißt es in dem Schreiben, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab berichten.

Zu den Unterzeichnern gehören der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), sowie Inhaber und Vorstandsvorsitzende von 20 großen Mittelstands-Unternehmen. Sie dringen auf einen Maßnahmenkatalog zur Entbürokratisierung der Corona-Hilfsprogramme, einen Ausstiegsplan und eine Post-Corona-Agenda. "Sonst droht uns ein Ausverkauf des deutschen Mittelstandes durch chinesische Direktinvestitionen", mahnen die Unternehmer.