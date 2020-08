Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich auf einer Pressekonferenz von 11 Uhr an zu den gestiegenen Infektionszahlen und zur nationalen Teststrategie äußern.

RKI: Mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 1045 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 213 067 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 6.8., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt nach RKI-Angaben bei 9175. Bis Donnerstagmorgen hatten 195 200 Menschen die Infektion nach Schätzungen des Instituts überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach demnach mit Datenstand 5.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 0,9 (Vortag: 1,02). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Stand 5.8., 0.00 Uhr, bei 0,97 (Vortag: 0,99). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Virologe Drosten empfiehlt Cluster-Verfolgung für zweite Welle

Der Berliner Virologe Christian Drosten empfiehlt für den Herbst eine neue Strategie im Umgang mit der Corona-Epidemie. Eine zweite Welle werde eine ganz andere Dynamik haben als die erste, das Virus werde sich gleichmäßiger verteilen, über soziale Schichten, Alterskohorten und Regionen hinweg, schreibt Drosten in einem Gastbeitrag für die Zeit. Eine Verfolgung aller Infektionsketten sei in den Gesundheitsämtern dann womöglich kaum mehr zu leisten. Daher sollten diese sich dann auf sogenannte Cluster konzentrieren, also Fälle, in denen es zu Mehrfachinfektionen gekommen sei. Japan sei es gelungen, die erste Welle mit dieser Methode ohne einen Lockdown zu beherrschen.

Er plädiere dafür, im Fall einer Überlastung nur oder vor allem dann "mit behördlichen Maßnahmen auf einen positiven Test zu reagieren, wenn er von einem möglichen Clustermitglied stammt". Bei einer schnellen Isolierung der möglicherweise Infektiösen aus solchen Clustern - nicht erst der nachgewiesen Infizierten - reiche eine Isolierung von fünf Tagen. "Nehmen die Neuinfektionen plötzlich stark zu, brauchen wir einen pragmatischen Weg zum Stopp des Clusterwachstums: ohne Lockdown, dafür mit Restrisiko", schreibt Drosten.

Außerdem empfiehlt der Virologe von der Berliner Charité konsequentes Maskentragen - "und zwar auch auf der Nase, nicht nur darunter" -, die Suche nach technischen und pragmatischen Lösungen für einen hinreichenden Luftaustausch und Überlegungen zum Einsatz der "sicherlich im nächsten Jahr verfügbaren Impfstoffe". "Selbst wenn sie keinen vollständigen Schutz böten, würden sie die Verbreitung des Virus deutlich verlangsamen und die Krankheit weniger schwer verlaufen lassen. Das sollten wir nicht zerreden."

Für den Schulalltag dringt Drosten darauf, Klassen voneinander getrennt zu halten, "um geschlossene epidemiologische Einheiten zu erhalten". Und noch einen praktischen Tipp gibt der Experte: "Jeder Bürger sollte in diesem Winter ein Kontakt-Tagebuch führen."

Auch Brandenburg führt Maskenpflicht an Schulen ein

In Brandenburg müssen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft künftig Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz gelte für Flure, Gänge, Treppenhäuser und Aulen sowie beim Anstehen in der Mensa, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in Potsdam mit.

Im Unterricht und auf dem Schulhof sollen keine Masken notwendig sein. Darauf habe sie sich mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verständigt. Das Kabinett werde die Regelung, die Teil der neuen Corona-Verordnung sei, am kommenden Dienstag beschließen. Ähnliche Regelungen hatte bereits zuvor das Nachbarbundesland Berlin beschlossen.

Gesundheitsministerin Nonnemacher zeigte sich besorgt, weil die Infektionszahlen in allen Bundesländern und weltweit wieder in unterschiedlichem Ausmaß spürbar zunähmen. "Zum Ende der Reisezeit besteht auch in Brandenburg die Gefahr, dass das Infektionsgeschehen angefacht wird. Angesichts dieser aktuellen Lage wollen wir den Schulstart im Regelbetrieb mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen flankieren."

Nach dem Ende der Sommerferien soll am 10. August in Brandenburg der reguläre Schulbetrieb trotz der Corona-Pandemie wiederaufgenommen werden.

Leopoldina empfiehlt Masken im Unterricht

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Schulen in Deutschland von der fünften Klasse an. Nach Einschätzung der Wissenschaftler sollten Masken auch im Unterricht getragen werden, wenn nicht ausreichend Abstand möglich sei. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme sprachen sich die Wissenschaftler dafür aus, "überall, wo dies umsetzbar ist", kleine feste Kontaktgruppen einzurichten.

Dass Schulen oder Kitas ganz geschlossen werden, müsse möglichst verhindert werden. Abstands- und Hygieneregeln seien ebenso wie häufiges Lüften wesentlich. Auch eine "systematische Teststrategie" wird empfohlen. Zudem müssten Präsenz- und Distanzunterricht stärker verzahnt werden. Zu Hause könnten Eltern die Ausbildung lediglich unterstützen. Dafür seien mehr digitale Möglichkeiten und eine gute kommunikative Begleitung wesentlich. Als Beispiele werden Sprechstunden und Coachings für Eltern genannt.

Mehrere Bundesländer haben bereits eine Maskenpflicht beschlossen. Diese gilt aber nicht für den Unterricht, sondern nur außerhalb des Klassenzimmers.

An der Stellungnahme der Leopoldina wirkten 24 Professorinnen und Professoren mit, unter ihnen der Charité-Virologe Christian Drosten und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigte unterdessen die Maskenpflicht. "Mich nervt das Maske-Tragen auch manchmal, aber es ist doch im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir erlebt haben im März, April ein echt milderes Mittel", sagte der CDU-Politiker im "Morning Briefing"-Podcast des Publizisten Gabor Steingart. Es sei besser, mit Maske in bestimmten Situationen Dinge möglich zu machen, als sie irgendwann gar nicht mehr möglich machen zu können, sagte er mit Blick auf Restaurantbesuche oder Einkäufe.

Zum Freiheitsargument von Masken-Gegnern sagte Spahn: "Freiheit kommt nie unendlich und ohne die Freiheit der anderen. Und hier geht es ja darum, die anderen im Geschäft, in der U-Bahn, in der Gastronomie, deren Freiheit zu schützen, nämlich deren körperliche Unversehrtheit."

Die Frage, ob jemand krank werde, habe auch etwas mit Freiheit und Nichtfreiheit zu tun. Es gehe um eine Abwägung. "Und hier war die Entscheidung: Um die Freiheit der anderen zu schützen, gibt es an bestimmten Stellen Masken." Das Virus sei noch da, und da, wo man es ihm leicht mache, gehe es auf einmal wieder ganz schnell, sagte Spahn unter Verweis auf andere Länder mit hohen Infektionszahlen.

Mehrere Bundesländer planen Strafen für "Masken-Muffel"

Wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen will auch Schleswig-Holstein Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen einführen. "Wir finden die Idee gut", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Eine solche Regelung solle auch in Schleswig-Holstein festgelegt werden. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen planen ein entsprechendes Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

In Schleswig-Holstein hat sich die Landesregierung noch nicht auf eine Höhe des Bußgeldes verständigt. Die von Nordrhein-Westfalen geplanten 150 Euro seien eher die Obergrenze, hieß es. Das Land kündigte zudem an, die Corona-Schutzmaßnahmen vorerst nicht zu lockern. Die Situation in Schleswig-Holstein sei nicht besorgniserregend, sagte Günther. Er verwies aber auf zuletzt zweistellige Zahlen bei den täglichen Neuinfektionen. "Corona ist nicht weg." Jetzt sei nicht die Zeit für weitere Lockerungen.

Bußgeld wegen "Umtrunk-Affäre" für Hamburgs Innensenator

Hamburgs Innensenator Andy Grote muss wegen eines Verstoßes gegen Corona-Regeln im Zusammenhang mit einem Umtrunk 1000 Euro Bußgeld zahlen. Das teilte der SPD-Politiker selbst mit. Nach "erkennbar intensiver und sorgfältiger Prüfung des Sachverhalts durch die Bußgeldstelle" sei ihm nun der abschließende Bescheid zugegangen, schrieb er am Dienstag. Er habe das Bußgeld umgehend überwiesen. Grote entschuldigte sich: "Das Treffen war in jedem Fall ein schwerer Fehler, der mir aufrichtig leidtut", betonte er.

Grote zufolge hatte die Untersuchung durch die Behörden ergeben, dass er mit einem Empfang für 30 Freunde und Bekannte Anfang Juni eine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Er hatte dabei in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafencity auf seine Wiederernennung als Senator angestoßen. Die Bußgeldstelle sei zu dem Ergebnis gekommen, dass er "eine private Zusammenkunft veranstaltet" und damit gegen die damals geltende Corona-Eindämmungsverordnung verstoßen habe.

Die Opposition fordert wegen der sogenannten Umtrunk-Affäre seit Wochen Grotes Rücktritt. Die CDU erneuerte die Forderung am Dienstag. Grote habe die Hamburger über Wochen getäuscht und sei nicht bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Daher müssten "jetzt andere Konsequenzen gezogen werden", sagte der Innenexperte der Bürgerschaftsfraktion, Dennis Gladiator. Er forderte die unverzügliche Entlassung Grotes.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich zwar verärgert über das Verhalten seines Senators gezeigt, zugleich aber deutlich gemacht, dass er unabhängig vom Ausgang des Bußgeldverfahrens an ihm festhalten wolle.

Sexarbeit in Berlin bald wieder erlaubt

Nach monatelangem Verbot wegen der Corona-Pandemie wird Sexarbeit in Berlin schrittweise wieder erlaubt. Das entschied der Berliner Senat am Dienstag. Demnach dürfen sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr vom 8. August an wieder angeboten werden. Das betrifft etwa Domina-Studios. Vom 1. September an sollen dann unter strengen Hygieneauflagen auch sexuelle Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr wieder zulässig sein, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.

Im Hinblick auf die oft sehr prekäre Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern seien Lockerungen in dem Bereich "aus gesundheits-, aber auch aus frauenpolitischer Sicht" geboten, hieß es. Ansonsten besteht die "Gefahr, dass die Betroffenen aufgrund wirtschaftlicher Notlagen in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und im Verborgenen unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen ihrer Tätigkeit nachgehen".

Unter Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in Deutschland war zuletzt das Unverständnis über das Arbeitsverbot gewachsen, nachdem in vielen anderen, ähnlich körpernahen Branchen Beschränkungen wieder aufgehoben worden war.