Gesundheitsminister Spahn und Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), haben in der Bundespressekonferenz über den Stand der Corona-Lage in Deutschland informiert. Die Inzidenzzahlen würden stagnieren oder ansteigen, Virus-Varianten sich ausbreiten, sagte Spahn. Dass die Ministerpräsidentenkonferenz dennoch Lockerungen beschlossen hat, bezeichnete er als Ringen um die richtige Balance. Die Öffnungsmöglichkeiten gingen an die Grenze dessen, was unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes verantwortbar sei. Nach Monaten des Lockdowns sagte Spahn: "Keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar." Er halte aber die beschlossene Bremse für wichtig. "Wir öffnen, aber umsichtig."

Das hänge auch mit den Schnelltests zusammen, die von Montag an für alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche kostenlos seien. Die Kapazitäten dafür seien vorhanden. Hersteller hätten versichert, dass Millionen Tests auf Lager seien. Ab kommender Woche seien auch genug Selbst-Schnelltests verfügbar, hätten Hersteller versichert. Von April an sollen die Arztpraxen routinemäßig in die Impfungen einbezogen werden. Von den Lieferanten solle der Impfstoff über die Apotheken an die niedergelassenen Ärzte verteilt werden.

Bei der Bereitstellung von Tests erwarte er keine Probleme, sagte Spahn. "Wir sind doch Logistikweltmeister", so der CDU-Politiker. "Das wird sich schnell einspielen können." Der Bund habe im Übrigen derzeit mindestens 50 Millionen Schnelltests im Monat abgesichert, abgerufen würden zehn Millionen.

RKI-Chef Wieler sagte, in Deutschland hätten bislang etwa fünf Prozent der Bürger eine Erstimpfung bekommen, knappe drei Prozent hätten beide Impfungen erhalten. Besonders bei den Über-80-Jährigen gingen die Inzidenzen deutlich zurück. Die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle gehe jedoch nur langsam zurück. Bei den Unter-80-Jährigen steigen die Inzidenzen Wieler zufolge aber seit etwa zwei Wochen wieder an. Das seien "Signale einer Trendumkehr", warnte Wieler.

Über die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutation sagte der RKI-Chef: "Es ist absehbar, dass B117 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird". Dann werde es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten. Die Variante sei in allen Altersgruppen ansteckender und tödlicher. Sie sei inzwischen bei mehr als 40 Prozent der positiven Tests in Deutschland entdeckt worden. Die zuerst in Südafrika entdeckte Variante sei in etwa einem Prozent entdeckt worden. Wieler forderte die Menschen auf: "Lassen Sie sich bitte impfen. Die Impfstoffe sind zugelassen, sie sind sicher und wirksam."

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,99 (Vortag 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Steinmeier: Mehr als 71 000 Tote in Deutschland sind eine "verstörende Dimension"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erneut für ein öffentliches Gedenken an die Menschen ausgesprochen, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. Er halte es für sehr wichtig, "dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in der Zeit der Pandemie", sagte Steinmeier am Freitag bei einem Treffen mit Hinterbliebenen in Berlin. Das gelte auch für jene, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen, aber genauso einsam gestorben seien. Steinmeier wies darauf hin, dass am 18. April in Berlin eine Gedenkfeier mit der Staatsspitze und Hinterbliebenen stattfinden solle.

Er erinnerte an die mehr als 71 000 Menschen in Deutschland, die bislang an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Das sei eine "erschütternde, verstörende Dimension". "Hinter jeder einzelnen Zahl steht ein Schicksal, steht ein Mensch, der von uns gegangen ist", betonte der Bundespräsident. "Dahinter stehen unendliche Trauer und unendlicher Schmerz und ja, manchmal auch Bitterkeit."

"Es gibt Hoffnung, dass wir die Pandemie besiegen werden - dank der Impfstoffe, die uns jetzt zur Verfügung stehen", sagte Steinmeier. Aber noch immer stürben Tag für Tag Hunderte Menschen an einer Covid-19-Infektion. Bisher hätten die Hinterbliebenen meist im Stillen und individuell getrauert. "Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens und Abschiednehmens. Denn wir haben doch gespürt in dieser dunklen Zeit, wie verletzlich wir als Menschen sind und wie sehr wir als Gemeinschaft aufeinander angewiesen sind", sagte der Bundespräsident.

Noch im März sollen alle Kinder wieder zur Schule gehen

Trotz des rückläufigen Trends bei der Zahl der Covid-19-Patienten ist die Zahl freier Betten auf Intensivstationen in Deutschland seit Jahresbeginn ungefähr konstant geblieben. Operationen, die verschoben worden waren, würden derzeit wieder durchgeführt oder sogar verstärkt nachgeholt, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) der Deutschen Presse-Agentur. "Entsprechend liegen die Patienten nach großen Herz-OPs oder schweren Tumor-Resektionen derzeit wieder in größerer Zahl auf den Intensivstationen."

Ohnehin sei die Behandlung der Vielzahl von Covid-19-Patienten Ende Dezember, Anfang Januar nur möglich geworden, weil andere Patienten früher als üblich auf andere Stationen verlegt worden seien. Die Bettenauslastung auf den Intensivstationen sei "nach wie vor sehr stabil hoch", so die Sprecherin. Im Divi-Intensivregister sind rund 3700 freie Intensivbetten ausgewiesen (Stand Donnerstag). Rund 2800 Covid-19-Fälle sind noch in Behandlung. Das ist weniger als halb so viel wie zu Jahresbeginn, aber nur etwas weniger als während der Hochphase der ersten Welle im Frühjahr 2020.

Von März an sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, kündigt an, dass alle Schüler in Deutschland noch im März wieder zur Schule gehen sollen. "Auch wenn wir durch die Virusmutation eine veränderte Situation haben, können wir nicht noch mal mehrere Wochen warten. Dafür haben die Schulschließungen einen zu hohen sozialen Preis", sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Laut Ernst würden sich einige Bundesländer mit besonders niedrigen Inzidenzwerten wahrscheinlich sogar für Präsenzunterricht entscheiden. Ziel sei es, zusätzlich Schnelltests zur Verfügung zu stellen. "Das wollen wir in diesem Monat für die Lehrkräfte hinbekommen und dann möglichst schnell auch für die Schülerinnen und Schüler", so die Politikerin.

Impfkommission empfiehlt Astra-Zeneca-Vakzin nun auch für Ältere

Mit dem Corona-Impfstoff von Astra Zeneca können in Deutschland wohl schon bald auch ältere Menschen geimpft werden. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt das Vakzin nun auch für Menschen, die 65 Jahre oder älter sind.

Bislang ist der Impfstoff in Deutschland nur für Personen von 18 bis 64 Jahren zugelassen, obwohl ihn etwa die Europäische Arzneimittelbehörde auch für höhere Altersgruppen als geeignet einschätzt. Begründet wurde dies mit einer nicht ausreichenden Datenlage für die Wirkung bei Älteren. Neue Studiendaten belegten Gesundheitsminister Spahn zufolge zudem, dass das Vakzin bei einem Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung von zwölf Wochen noch wirksamer sei. Auch das empfehle die Stiko. "Beide Empfehlungen werden wir sehr zeitnah in der Verordnung umsetzen", erklärt Spahn.

Der Chef der Kommission, Thomas Mertens, hatte bereits vergangene Woche eine "neue, aktualisierte Empfehlung" angekündigt. Studienergebnissen aus Großbritannien zufolge, wo schon deutlich mehr mit Astra Zeneca geimpft wird, weist das Vakzin eine hohe Wirksamkeit auch in der älteren Bevölkerung auf.

Es wird damit gerechnet, dass nach der Empfehlung der Stiko zeitnah die Corona-Impfverordnung des Gesundheitsministeriums geändert wird und die Immunisierungen auch älterer Menschen mit Astra Zeneca schon sehr bald beginnen können.

Bund und Länder einigen sich: Schrittweise Öffnungen je nach Inzidenzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert, allerdings mit vielen Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage.

So können Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bei Einhaltung von Hygieneauflagen ab 8. März bundesweit wieder öffnen. Ebenfalls an diesem Datum soll es bei stabilen oder sinkenden Inzidenzen zwischen 50 und 100 möglich sein, durch Terminbuchungen im Einzelhandel wieder einkaufen zu können. Hier gilt eine Maximalregelung von einem Kunden pro 40 Quadratmetern. Auch einzeln gebuchte Besuche in Museen, Galerien, Zoos und botanischen Gärten werden wieder möglich sein. Bei Inzidenzen unter 50 öffnen die zuvor genannten Einrichtungen. An diesem Punkt kann auch der Einzelhandel öffnen.

14 Tage später, am 22. März, folgt bei stabilen Inzidenzen der nächste Öffnungsschritt. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 können bei Vorlage eines tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos besucht werden. Sport ist kontaktfrei indoor und mit Kontakt outdoor erlaubt. Bei einer Terminbuchung kann auch die Gastronomie im Freien besucht werden. Bei Inzidenzwerten unter 50 werden die zuvor genannten Möglichkeiten auch ohne Tests möglich.

Noch einmal 14 Tage später, frühestens also am 5. April wird in höheren Inzidenzbereichen kontaktfreier Sport innen und Kontaktsport außen auch ohne Test erlaubt. Bei Inzidenzen unter 50 werden Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Teilnehmern möglich.

Wichtige Elemente für weitere Öffnungen sollen Impfen und Testen sein. Vereinbart wurde, dass Ende März/Anfang April die haus- und fachärztlichen Praxen umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden, um diese zu beschleunigen. Kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger sollen voraussichtlich von nächster Woche an möglich werden. Der Bund will ab dann die Kosten dafür übernehmen. Pro Woche soll mindestens ein Schnelltest möglich sein, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt.