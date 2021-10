Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es derzeit wenig Dynamik. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstagmorgen mit 62,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,3 gelegen, vor einer Woche bei 63,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11 644 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 68 Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - hatte das RKI am Mittwoch mit 1,65 (Dienstag 1,68) angegeben. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. (07.10.21)

Spahn: "Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sind in Berlin gemeinsam vor die Öffentlichkeit getreten, um über den befürchteten Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und im Winter zu informieren. Im Zentrum stand das Thema Impfen. Ebenfalls mit dabei war dieses Mal der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens.

Das RKI hatte in seinem jüngsten Wochenbericht eine Zunahme bei den Corona-Zahlen vorhergesagt. Als Gründe nannte das RKI, dass es noch immer eine große Zahl ungeimpfter Menschen gebe und Kontakte in Innenräumen im Herbst zunähmen. Zudem fürchten Ärzte eine Grippewelle.

Gesundheitsminister Spahn sagte, man habe auch im vergangenen Jahr um diese Zeit einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen beobachten können. Der CDU-Politiker warnte, dass die in Deutschland erreichte Impfquote noch nicht für einen ganz sicheren Herbst und Winter reiche. Nur Impfungen könnten helfen, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang warb Spahn explizit für eine Grippeimpfung. Im vergangenen Herbst und Winter habe es nur sehr wenige Grippefälle in Deutschland gegeben. Das führe zu dem Paradox, dass deshalb in diesem Jahr eine geringere Grundimmunität in der Bevölkerung vorläge. Diese erhöhe das Risiko einer Grippewelle in diesem Jahr. Der Gesundheitsminister appellierte: "Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen. Das ist kein harmloses Fieber."

Dieses Jahr stünden 27 Millionen Dosen Grippeimpfstoff zur Verfügung. Damit sei genug Impfstoff für alle da, für die eine Impfung empfohlen sei, aber auch darüber hinaus für alle, die sich impfen lassen wollten. Besonders über 60-Jährigen, chronisch Kranken und Schwangeren, aber auch medizinischem Personal wird eine Grippeimpfung empfohlen.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warb für eine Grippeimpfung: "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser kommen wir durch diesen Herbst und Winter." Wieler betonte zudem, dass die Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin für die Eindämmung sowohl von Covid-19- als auch Grippe-Infektionen wichtig sei. Nur wenn sich viele Erwachsene impfen ließen, könnten Kinder geschützt werden, die gegen das Coronavirus nicht geimpft werden könnten. Eine Grippeimpfung ist für Kinder ab zwölf Jahren empfohlen. Derzeit gibt es bereits eine Häufung an Atemwegsinfekten bei Minderjährigen. Ärzte berichten davon, dass nun Infekte auftreten würden, die es wegen des teilweisen Lockdowns im vergangenen Winter und Frühjahr nicht gegeben habe.

Die Stiko hatte im September eine Empfehlung herausgegeben, nach der Impfungen gegen Corona und Grippe an einem Termin erfolgen können. Geraten wird zu einem Zeitpunkt ab Oktober. Ein anfänglich empfohlener zeitlicher Abstand von zwei Wochen zwischen der Corona- und der Grippeimpfung, sei nicht mehr nötig, sagte der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vom Dienstag sind 64,7 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Die dafür nötigen Impfdosen erhielten bislang mehr als 53,8 Millionen Menschen. Mindestens eine erste Impfung bekommen haben mittlerweile 68,2 Prozent aller Einwohner. (06.10.2021)

Höchststand an Neuinfektionen im australischen Victoria

Die Zahl der Corona-Infizierten im australischen Bundesstaat Victoria hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten am Dienstag 1763 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, und mehr als jemals in einem anderen australischen Bundesstaat oder Territorium verzeichnet worden waren.

Der Regionalpremier Daniel Andrews sieht einen klaren Zusammenhang zwischen der Impfung und der Wahrscheinlichkeit, aufgrund der Infektion im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Derzeit lägen mehr als 500 Einwohner Victorias in Verbindung mit Covid-19 in Krankenhäusern, davon etwa 100 auf der Intensivstation. 66 Prozent der Patienten seien nicht geimpft, 28 Prozent hätten eine Impfdosis erhalten und sechs Prozent seien vollständig geimpft. "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache", sagte Andrews.

Der Bundesstaat im Südosten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Erst am Montag hatte der australische Sender ABC berichtet, dass die Millionenstadt Melbourne eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie einen unrühmlichen Höchstwert erreicht habe: Die Regionalhauptstadt komme inzwischen auf zusammengezählt 246 Tage im Lockdown-Modus, hieß es. Damit habe sie dem bisherigen Rekordhalter Buenos Aires in Argentinien den Rang abgelaufen.

Australien mit seinen etwa 25 Millionen Einwohnern ist seit Beginn der Krise weitgehend abgeschottet von der Außenwelt. Wegen des Voranschreitens der Impfkampagne will die Regierung aber voraussichtlich im November erstmals wieder die internationalen Grenzen des Landes öffnen. Vollständig geimpfte Australier dürfen dann wieder ins Ausland reisen. Wann Touristen wieder nach Down Under einreisen können, ist aber noch unklar. (05.10.2021)

EMA empfiehlt Booster-Impfung für Immunschwache

Hunderttausende Menschen haben in Deutschland schon eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 erhalten - nun hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erstmals eine offizielle Empfehlung ausgesprochen. Eine zusätzliche Dosis der Covid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna könne Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis verabreicht werden, teilte die EMA mit.

Für Menschen mit einem normalen Immunsystem ab einem Alter von 18 Jahren könnte eine Auffrischungsimpfung mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis in Betracht gezogen werden. Für diese Gruppe habe ein Ausschuss der EMA Daten für den Biontech-Impfstoff Comirnaty ausgewertet, die einen Anstieg des Antikörperspiegels bei Personen zwischen 18 und 55 Jahren zeigten - bei einer Booster-Dosis etwa ein halbes Jahr nach der zweiten Dosis. Die Daten für eine Auffrischungsimpfung mit dem Moderna-Vakzin Spikevax werte die EMA noch aus.

Auf nationaler Ebene könnten die Gesundheitsbehörden unter Berücksichtigung der neuen Wirksamkeitsdaten offizielle Empfehlungen für die Verwendung von Auffrischungsdosen abgeben, erklärte die EMA. Sie wies darauf hin, dass die Sicherheitsdaten zu Booster-Impfungen noch begrenzt und das Risiko von entzündlichen Herzerkrankungen oder anderen sehr seltenen Nebenwirkungen nach einer Auffrischungsimpfung nicht bekannt seien. Dies müsse sorgfältig überwacht werden.

In Deutschland hat die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen, dass Personen mit Immundefizienz etwa sechs Monate nach der Covid-19-Grundimmunisierung eine zusätzliche Impfstoffdosis eines mRNA-Impfstoffs angeboten werden sollte. Personen mit schwerer Immundefizienz, etwa nach einer Organtransplantation oder Krebspatienten, könnte diese bereits nach vier Wochen angeboten werden. In Deutschland haben nach Daten des Robert-Koch-Instituts bereits mehr als 674 900 Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. (04.10.2021)

Krankenhäuser fordern klare Aussage zur Impfpflicht

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert eine Positionierung des Deutschen Ethikrates zum Thema Corona-Impfpflicht. Sie appellierte am Montag in Berlin an die Bundesregierung, den Ethikrat zu beauftragen, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu bewerten.

Die seit Wochen schwelende Debatte über eine Impfpflicht sei kontraproduktiv und werde die Impfbereitschaft sowohl in den betroffenen Berufsgruppen als auch in der allgemeinen Bevölkerung eher senken als fördern, befürchtet der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. Arbeitgeber und Beschäftigte würden mit dieser Frage alleingelassen. "Es liegt in der politischen Verantwortung der Regierung, hier durch den Ethikrat Leitplanken einziehen zu lassen", erklärte der Vertreter der Krankenhäuser in Deutschland.

Der Ethikrat habe sich bereits 2019 differenziert zur Masern-Impfpflicht positioniert. Auf dieser Basis könne die Bewertung für eine Corona-Impfpflicht durch den Ethikrat "auch sehr kurzfristig erfolgen", sagte Gaß. (04.10.2021)

England lockert Testpflicht bei der Einreise

Bei der Einreise nach England gibt es für vollständig geimpfte Reisende seit Montag eine Hürde weniger. Anders als bislang ist für sie kein Schnelltest vor der Überquerung der Grenze mehr notwendig, wie aus den Einreiseregeln der britischen Regierung hervorgeht. Allerdings besteht weiterhin die Pflicht, über einen der offiziell zertifizierten Anbieter einen kostenpflichtigen PCR-Test zu buchen, der an Tag 2 nach der Einreise gemacht werden muss. Dieser kostet üblicherweise mindestens 50 Pfund (umgerechnet etwa 58 Euro).

Auch diese Vorgabe soll sich allerdings noch im Laufe des Oktobers ändern: Dann soll ein günstigerer Schnelltest nach der Einreise ausreichen. Kritiker bemängeln, damit verliere Großbritannien die Kontrolle über die Einschleppung gefährlicher Varianten, da Schnelltests nicht sequenziert werden können. Allerdings wird aktuell nur ein Bruchteil der Einreise-PCR-Tests entsprechend untersucht.

Für die meisten geimpften Einreisenden gilt keine Quarantäne-Pflicht mehr. Nur Menschen, die aus Ländern auf der sogenannten roten Liste ankommen, müssen in eine zehntägige, teure Hotel-Quarantäne gehen. Auf dieser Liste stehen derzeit viele afrikanische, südamerikanische und asiatische Staaten. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Politik und haben teilweise etwas schärfere Regeln. (04.10.2021)

Weitere Bundesländer lockern Maskenpflicht an Schulen

Das Saarland hat den Kurswechsel bereits vollzogen, Bayern und Berlin folgen: Auch dort müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht nun keine Maske mehr tragen. In Berlin ist die Pflicht zum Masketragen im Unterricht bis zur sechsten Klasse fortan aufgehoben, in Bayern müssen im Unterricht nun generell keine Masken mehr getragen werden.

Über die Aufhebung der Pflicht wird seit Tagen erbittert gestritten. Einige Ärztevertreter hatten eine generelle Fortsetzung der Maßnahme an Schulen als unangemessen bezeichnet. Andere, etwa Virologen, halten den Kurswechsel für verfrüht, weil in den Klassenräumen die Abstandsregeln nicht gelten, dort altersbedingt viele Ungeimpfte sitzen und die Zahl der Infektionen gerade unter jungen Menschen hoch ist. Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge gilt das besonders für Kinder ab dem Vorschulalter und Heranwachsende.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, die Maskenpflicht aufzuheben, sagte der Berliner Kinderarzt Jakob Maske, im Deutschlandfunk - er ist Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Kinder und Jugendliche hätten genug gelitten, zurückgesteckt und Rücksicht auf ältere Altersgruppen genommen. "Jetzt ist endlich wieder Zeit, normalen Unterricht zu machen, normal durch Mund und Nase atmen zu können, ohne dass hier eine Beschränkung durch die Maske da ist." Natürlich würden sich Viren dadurch wieder schneller verbreiten, sagte Maske. "Aber wir sind wenig besorgt, weil Kinder sehr, sehr, sehr selten wirklich schwer erkranken." Sie sollten aber weiter durch Impfungen des Schulpersonals und der Lehrer geschützt werden.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte Verständnis für das Ende der Maskenpflicht an Schulen, das im Saarland seit Freitag bereits gilt und in Baden-Württemberg und Sachsen erwogen wird. "Das Tragen von Masken beeinträchtigt einen normalen Unterricht und ist für die Schülerinnen und Schüler belastend", sagte sie der Rheinischen Post. "Allerdings muss bei einer Lockerung der Maskenpflicht weiter oder sogar vermehrt in den Schulen getestet werden", verlangte sie vor allem mit Blick auf die Zeit nach den Herbstferien. Denn dann könne es nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit durchaus sein, dass die Infektionszahlen wieder steigen. (04.10.2021)