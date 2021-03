In Deutschland steigt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 65,6 (Vortag: 65,4), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele von 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird.

Laut RKI wurden in 9557 neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Außerdem werden 300 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt gibt es 2 492 079 Infizierte und 71 804 die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9762 Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle verzeichnet.

Stiko-Chef: Genug Impfstoff in wenigen Monaten

Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, erwartet nach im April ein deutlich höheres Impftempo in Deutschland. Er verstehe den Frust der Menschen über das Impfmanagement, sagte Mertens der Augsburger Allgemeinen. "Kern des Problems ist aber fraglos der bisher mangelnde Impfstoff. Ich gehe jedoch davon aus, dass im zweiten und dritten Quartal so viel zur Verfügung stehen wird, dass ihn die Zentren nicht mehr verimpfen können", sagte der Vorsitzende der am Robert-Koch-Institut angesiedelten Expertengruppe. US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, dass in seinem Land schon Ende Mai genug Impfstoff für alle erwachsenen US-Bürger zu Verfügung stehe.

Lockerungen für Geimpfte etwa mittels eines Impfpasses sind aus Mertens' Sicht nur schwer zu verhindern, auch wenn sich die Impfkommission, Politik und Ethikrat gegen eine Impfpflicht ausgesprochen hätten. Ärzte müssten sowieso jede Impfung dokumentieren. "Bei Dingen, die einer freien Vertragsgestaltung unterliegen, vom Konzertbesuch bis zu einer Reise, wäre der Staat schlecht beraten, wenn er sich einmischen würde", sagte Mertens der Zeitung. Er nannte aber einen entscheidenden Unterschied: "Elementare Dinge des Alltags müssen auch ohne Impfschutz möglich sein, die ÖPNV-Nutzung oder der Aufenthalt in einem Krankenhaus."

RKI-Chef Wieler sagte, in Deutschland hätten bislang etwa fünf Prozent der Bürger eine Erstimpfung bekommen, knappe drei Prozent hätten beide Impfungen erhalten. Besonders bei den Über-80-Jährigen gingen die Inzidenzen deutlich zurück. Die Zahl der Intensivpatienten und der Todesfälle gehe jedoch nur langsam zurück. Bei den Unter-80-Jährigen steigen die Inzidenzen Wieler zufolge aber seit etwa zwei Wochen wieder an. Das seien "Signale einer Trendumkehr", warnte Wieler.

Über die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutation sagte der RKI-Chef: "Es ist absehbar, dass B117 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird". Dann werde es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten. Die Variante sei in allen Altersgruppen ansteckender und tödlicher. Sie sei inzwischen bei mehr als 40 Prozent der positiven Tests in Deutschland entdeckt worden. Die zuerst in Südafrika entdeckte Variante sei in etwa einem Prozent entdeckt worden. Wieler forderte die Menschen auf: "Lassen Sie sich bitte impfen. Die Impfstoffe sind zugelassen, sie sind sicher und wirksam."

Neuer Lockdown zu Ostern?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schließt einen erneuten Lockdown zu Ostern nicht aus. "Wenn jetzt alle die neuen Möglichkeiten exzessiv ausreizen, werden die Infektionszahlen steigen und Einschränkungen notwendig sein", sagte Weil der Rheinischen Post. Es gebe einfach noch keine klare Zusage, ob Reisen zu Ostern möglich werde, so Weil einem Vorabbericht der Zeitung zufolge. "Es ist vorgesehen, dass wir bei der nächsten Bund-Länder-Runde am 22. März dazu Entscheidungen treffen", erklärte Weil, dieser Termin sei jedoch zu spät für die Menschen, die Pläne für einen Osterurlaub machen wollten. Weiterhin gab er an, neue Testkonzepte könnten zusätzliche Öffnungsmöglichkeiten schaffen.

Bundestagsabgeordnete von CDU, Grünen und FDP unterstützen Lockerungen für geimpfte Personen ähnlich wie für Menschen mit tagesaktuellen Schnelltests. Nach einem Bericht der NBR (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft), sollten auch geimpfte Personen Kinos, Theater oder Restaurants im Außenbereich besuchen dürfen. Diese Schritte sollten umgehend erfolgen, falls sich erste Studien aus Israel bestätigen sollten, wonach Geimpfte niemanden ansteckten, heißt es in der NBR.

Spahn: "Wir sind doch Logistikweltmeister"

Gesundheitsminister Spahn und Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), haben in der Bundespressekonferenz über den Stand der Corona-Lage in Deutschland informiert. Die Inzidenzzahlen würden stagnieren oder ansteigen, Virus-Varianten sich ausbreiten, sagte Spahn. Dass die Ministerpräsidentenkonferenz dennoch Lockerungen beschlossen hat, bezeichnete er als Ringen um die richtige Balance. Die Öffnungsmöglichkeiten gingen an die Grenze dessen, was unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes verantwortbar sei. Nach Monaten des Lockdowns sagte Spahn: "Keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar." Er halte aber die beschlossene Bremse für wichtig. "Wir öffnen, aber umsichtig."

Das hänge auch mit den Schnelltests zusammen, die von Montag an für alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche kostenlos seien. Die Kapazitäten dafür seien vorhanden. Hersteller hätten versichert, dass Millionen Tests auf Lager seien. Ab kommender Woche seien auch genug Selbst-Schnelltests verfügbar, hätten Hersteller versichert. Von April an sollen die Arztpraxen routinemäßig in die Impfungen einbezogen werden. Von den Lieferanten solle der Impfstoff über die Apotheken an die niedergelassenen Ärzte verteilt werden.

Bei der Bereitstellung von Tests erwarte er keine Probleme, sagte Spahn. "Wir sind doch Logistikweltmeister", so der CDU-Politiker. "Das wird sich schnell einspielen können." Der Bund habe im Übrigen derzeit mindestens 50 Millionen Schnelltests im Monat abgesichert, abgerufen würden zehn Millionen.

Kanzleramtsminister Helge Braun appelliert an die Unternehmen flächendeckend Corona-Schnelltests anzubieten. "Wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter testen, sind wir in der Pandemiebekämpfung einen großen Schritt vorangekommen", sagte Helge Braun der Funke Mediengruppe. Große Unternehmen hätten schon eine professionelle Infrastruktur für Tests aufgebaut, kleinere Betriebe müssten nun nachziehen. Diese sollten die Tests "auf dem normalen Einkaufsmarkt" besorgen "und ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen", gab der CDU-Politiker an. Im Hinblick auf die Aufgaben der Länder sagte der Kanzleramtsminister, sie müssten die Schnelltests bestellen, deren Kosten der Bund übernehme. "Der Bund bezahlt, aber er schafft nicht die Infrastruktur".

Steinmeier: Mehr als 71 000 Tote in Deutschland sind eine "verstörende Dimension"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erneut für ein öffentliches Gedenken an die Menschen ausgesprochen, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. Er halte es für sehr wichtig, "dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in der Zeit der Pandemie", sagte Steinmeier am Freitag bei einem Treffen mit Hinterbliebenen in Berlin. Das gelte auch für jene, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen, aber genauso einsam gestorben seien. Steinmeier wies darauf hin, dass am 18. April in Berlin eine Gedenkfeier mit der Staatsspitze und Hinterbliebenen stattfinden solle.

Er erinnerte an die mehr als 71 000 Menschen in Deutschland, die bislang an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Das sei eine "erschütternde, verstörende Dimension". "Hinter jeder einzelnen Zahl steht ein Schicksal, steht ein Mensch, der von uns gegangen ist", betonte der Bundespräsident. "Dahinter stehen unendliche Trauer und unendlicher Schmerz und ja, manchmal auch Bitterkeit."

"Es gibt Hoffnung, dass wir die Pandemie besiegen werden - dank der Impfstoffe, die uns jetzt zur Verfügung stehen", sagte Steinmeier. Aber noch immer stürben Tag für Tag Hunderte Menschen an einer Covid-19-Infektion. Bisher hätten die Hinterbliebenen meist im Stillen und individuell getrauert. "Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens und Abschiednehmens. Denn wir haben doch gespürt in dieser dunklen Zeit, wie verletzlich wir als Menschen sind und wie sehr wir als Gemeinschaft aufeinander angewiesen sind", sagte der Bundespräsident.

Noch im März sollen alle Kinder wieder zur Schule gehen

Trotz des rückläufigen Trends bei der Zahl der Covid-19-Patienten ist die Zahl freier Betten auf Intensivstationen in Deutschland seit Jahresbeginn ungefähr konstant geblieben. Operationen, die verschoben worden waren, würden derzeit wieder durchgeführt oder sogar verstärkt nachgeholt, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) der Deutschen Presse-Agentur. "Entsprechend liegen die Patienten nach großen Herz-OPs oder schweren Tumor-Resektionen derzeit wieder in größerer Zahl auf den Intensivstationen."

Ohnehin sei die Behandlung der Vielzahl von Covid-19-Patienten Ende Dezember, Anfang Januar nur möglich geworden, weil andere Patienten früher als üblich auf andere Stationen verlegt worden seien. Die Bettenauslastung auf den Intensivstationen sei "nach wie vor sehr stabil hoch", so die Sprecherin. Im Divi-Intensivregister sind rund 3700 freie Intensivbetten ausgewiesen (Stand Donnerstag). Rund 2800 Covid-19-Fälle sind noch in Behandlung. Das ist weniger als halb so viel wie zu Jahresbeginn, aber nur etwas weniger als während der Hochphase der ersten Welle im Frühjahr 2020.

Von März an sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, kündigt an, dass alle Schüler in Deutschland noch im März wieder zur Schule gehen sollen. "Auch wenn wir durch die Virusmutation eine veränderte Situation haben, können wir nicht noch mal mehrere Wochen warten. Dafür haben die Schulschließungen einen zu hohen sozialen Preis", sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Laut Ernst würden sich einige Bundesländer mit besonders niedrigen Inzidenzwerten wahrscheinlich sogar für Präsenzunterricht entscheiden. Ziel sei es, zusätzlich Schnelltests zur Verfügung zu stellen. "Das wollen wir in diesem Monat für die Lehrkräfte hinbekommen und dann möglichst schnell auch für die Schülerinnen und Schüler", so die Politikerin.