Unmittelbar vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar deuten sich klare Lockerungen an. Noch immer mahnen alle zur Vorsicht und verweisen darauf, wie wichtig das Tragen von medizinischen Masken bleibt. Aber die strengen Regeln sollen langsam fallen, und zwar in drei Schritten.

Nach der Beschlussvorlage für das Treffen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, planen Bund und Länder, in einem ersten Schritt die familiären Zusammenkünfte für Genesene und Geimpfte zu erleichtern. Bislang lag die Obergrenze bei zehn Personen, sie soll auf 20, vielleicht sogar auf noch mehr Personen steigen. Kinder bis 14 Jahre sind von den Beschränkungen ohnehin ausgenommen. Für nicht Geimpfte sollen die Einschränkungen aber bis zum 19. März bestehen bleiben, weil sie weiter besonders gefährdet sind und ihnen bei einer Infektion auch schwerere Verläufe drohen. Außerdem sollen - wenn nicht bereits geschehen - die Beschränkungen beim Zugang zum Einzelhandel entfallen. Einkaufen dort soll dann wieder ohne Kontrollen möglich sein. Allerdings verbunden mit der Aufforderung, weiterhin medizinische Masken zu tragen.

In einem zweiten Schritt planen Bund und Länder, den Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und aktuell negativ Getestete vom 4. März 2022 an wieder ungehindert möglich zu machen. Auch Übernachtungen in Hotels sollen von da an wieder unter Maßgabe der 3-G-Regel möglich sein. Diskotheken und Club sollen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test möglich werden, hier also soll die 2-G-Plus-Regel greifen. Außerdem sehen die Pläne vor, dass überregionale Großveranstaltungen, also auch Sport-Events und Bundesligaspiele unter 2-G- oder 2-G-plus-Regel wieder erlaubt sein sollen, und zwar bis zu einer Auslastung von angepeilt 60 Prozent und maximal wohl 25 000 Zuschauern. Bei Veranstaltungen in Innenräumen dagegen soll eine Auslastung von 40 Prozent gelten, maximal sind allerdings 4000 Menschen zugelassen.

In einem dritten Schritt schließlich sollen vom 20. März an alle "tiefgreifenden Schutzmaßnahmen" entfallen. Das soll von da an auch für die verpflichtenden Home-Office-Regeln gelten. Gleichwohl können Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern eine Fortsetzung vereinbaren.

Mit diesen Schritten gibt es deutliche Erleichterungen für das öffentliche Leben. Gleichwohl appellieren Bund und Länder in dem Papier an die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein, niederschwellige Schutzmaßnahmen weiter fortzusetzen und sich insgesamt "verantwortungsvoll zu verhalten". (14.02.2022)

Debatte um Lockerungen nimmt Fahrt auf

Bereits seit Tagen fordern Politiker verschiedener Parteien Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Während es etwa für die FDP nicht schnell genug gehen kann, warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor einer zu schnellen Öffnung.

Bundesfinanzminister Christian Lindner etwa ist der Meinung, dass das Gesundheitswesen die Omikron-Welle gut bewältige, eine strukturelle Überlastung drohe nicht dadurch nicht. "Deshalb sind breitflächige Eingriffe in unsere Freiheit nicht mehr verhältnismäßig", sagt der FDP-Chef dem Handelsblatt. In den Bereichen Bildung, Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und in den Betrieben müsse man "einen spürbaren Schritt Richtung Normalität" gehen. Die 2G-Regeln sollten "sofort aufgehoben" und durch das Tragen von FFP2-Masken ersetzt werden. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollten entfallen. Draußen sollte es keine Personenbeschränkungen mehr geben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch eine stufenweise Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen. "Als erstes kann 2G im Handel bundesweit abgeschafft und in der Gastronomie von 2G plus auf 2G umgestellt werden. Zudem sollten bundesweit mehr Zuschauer in Sport und Kultur zugelassen werden. Söder forderte ein Ende der Kontaktbeschränkungen - bislang dürfen im privaten Rahmen maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur noch ein Haushalt mit zwei weiteren Menschen treffen. Anschließend brauche es einen Zeitplan, "wie und wann man von 2G auf 3G umstellen kann". Die Öffnung von Clubs und Diskotheken soll später folgen. Zugleich forderte er eine länger gültige gesetzliche Grundlage für Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln sowie eine Notfall-Strategie für mögliche neue Wellen.

Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) fordert ebenfalls einen Stufenplan. Zuerst sollten jene Maßnahmen gelockert werden, die mit hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden seien. So könne an die Stelle von 2G- und 2G-Plus-Regelungen eine flächendeckende Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen treten. Auch Begrenzungen von Besucherzahlen bei Veranstaltungen im Freien könnten in einer ersten Stufe gelockert werden. An Orten wie Clubs, wo viele Menschen in Innenräumen ohne Abstand und Masken zusammenkämen, blieben Test- und Impfnachweise nötig. In einem zweiten Schritt sollte aus Sicht des Ministeriums über die Homeoffice-Pflicht, die Testpflicht für Arbeitgeber und 3G-Pflichten am Arbeitsplatz gesprochen werden. Bei engen Kontakten könne hier eine FFP2-Maskenpflicht erhalten bleiben. In weiteren Schritten könne man Lockerungen von Teilnehmerbeschränkungen bei Veranstaltungen und bei Einreisebeschränkungen angehen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hingegen warnte vor zu schnellen Lockerungen. Wenn man nun so stark lockere, dass die Fallzahlen deutlich steigen, dann verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit. Lauterbach warnte vor Öffnungsschritten etwa wie in Israel. Dann käme man in Deutschland auf 400 bis 500 Tote am Tag statt der 100 bis 150 derzeit.

Auch Wissenschaftler warnen. Mit Blick auf die diskutierten 2G-Regelungen, die in manchen Ländern bereits gekippt wurden, sagte Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin der Deutschen Presse-Agentur: "Generell wäre eine jetzige Lockerung der 2G-Regeln riskant, weil wir immer noch nicht abschätzen können, wie sich das auf die Omikron-Verbreitung und damit zeitversetzt auf die Einweisung ungeimpfter Infizierter und Erkrankter in die Krankenhäuser auswirken würde." Zudem bleibe das Tragen von FFP2-Masken entscheidend, um die Omikron-Ausbreitung zu verlangsamen, so Ulrichs. (14.02.2022)

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 1460

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet etwa 76 470 neue Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind rund 18 800 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1460 von 1467 am Vortag. 42 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 119 977. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 12,42 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenzblog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (14.02.2022)

Expertenrat: Lockerungen unter bestimmten Bedingungen möglich

Der Expertenrat der Bundesregierung hält in den kommenden Wochen Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich, warnt aber vor einer zu frühen Zurücknahme. "Ein zu frühes Öffnen birgt die Gefahr eines erneuten Anstieges der Krankheitslast", heißt es in der am Sonntagabend veröffentlichten sechsten Stellungnahme des Expertengremiums. "Durch die Untervariante BA.2 muss mit einer gegenüber aktuellen Schätzungen für BA.1 verlängerten bzw. wieder ansteigenden Omikron-Welle gerechnet werden." Dennoch kommt der Expertenrat einstimmig zu dem Urteil, dass "trotz einiger Unsicherheiten (...) eine besonnene Rücknahme einzelner Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen möglich sein" wird.

Als Bedingungen für eine dauerhafte Rücknahme aller staatlich verordneten Infektionsschutzmaßnahmen werden das Erreichen "einer hohen Impfquote und parallel dem eigenverantwortlichen Handeln der BürgerInnen" genannt. Das von der Bundesregierung gesetzte Impfziel von 80 Prozent der Bevölkerung ist bisher nicht erreicht.

Der Expertenrat weist auf die Effektivität eines Schutzes durch Masken hin. "Die Möglichkeit zur Anwendung der Maskenpflicht, insbesondere in öffentlichen Räumen, sollte grundsätzlich beibehalten werden", heißt es. Sie könne bei hinreichend niedrigen Infektionszahlen "temporär" aufgehoben werden. Der Expertenrat weist darauf hin, dass im Rahmen etwaiger Öffnungsschritte Ungeimpfte und Ältere mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf verstärkt in das Infektionsgeschehen einbezogen werden.

Am Mittwoch beraten die Spitzen von Bund und Länder erneut über den weiteren Corona-Kurs. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Freitag erste Öffnungsschritte in Aussicht gestellt, die auch von einigen Ministerpräsidenten gefordert werden. (13.02.2022)

RKI rechnet fest mit neuer Infektionswelle im Herbst

Das Robert-Koch-Institut rechnet für den Herbst fest mit einer neuen Corona-Welle. Das geht aus einer internen Lageeinschätzung hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt und die in der vergangenen Woche im Corona-Krisenstab der Bundesregierung unter Leitung von Generalmajor Carsten Breuer erörtert wurde. Die Endemie sei noch nicht erreicht, man befinde sich in einer Übergangsphase, heißt es in der Einschätzung der RKI-Experten. Die nicht Geimpften und nicht Genesenen würden bei Öffnung der Gesellschaft nach und nach ebenfalls infiziert werden. Die Belastung der Intensivstationen werde in künftigen Wellen abhängen vom Anteil der immunnaiven Personen älter als 50, der Virulenz und Übertragbarkeit der zirkulierenden Variante, dem Schließen von Impflücken, der Verfügbarkeit und Wirksamkeit antiviraler Therapien sowie dem Verhalten der Bevölkerung. (13.02.2022)