Von Nina von Hardenberg und Kathrin Müller-Lancé, München

Bei der Vorstellung der Öffnungsschritte traute sich Olaf Scholz noch nicht, das Wort "Freedom Day", Tag der Freiheit, in den Mund zu nehmen. Immerhin aber sprach er von einem "ganz besonderen Tag in der Pandemie". Bis zum 20. März wollen Bund und Länder in drei Stufen die meisten bisher geltenden Verbote und Corona-Schutzregeln aufheben oder lockern. Die neuen Freiheiten wecken Erinnerungen an den vergangenen Sommer, in dem auf einmal auch vieles wieder möglich war. Steht Deutschland diesmal wirklich kurz vor dem Freedom Day? Was sich im Vergleich zum Vorjahr ändert - und was nicht.