Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 439,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 442,7 gelegen, vor einer Woche bei 446,7 (Vormonat: 169,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42 055 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 44 401 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 94 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 104 Todesfälle.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. (5.12.2021)

Unionsfraktionschef Brinkhaus: Schulschließungen dürfen kein Tabu sein

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen und will Schulschließungen in besonders betroffenen Regionen nicht ausschließen. "In Gebieten mit hohen Inzidenzen muss man auch über befristete Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nachdenken", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er befürchte, dass die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern nicht reichten, um die Welle zu brechen und die Infektionszahlen schnell nach unten zu drücken.

Schulschließungen seien erhebliche Belastungen für die Kinder, aber auch für die Eltern. "Natürlich muss es das Bestreben der Schulminister sein, mit Maskenpflicht, Tests und Lüftung die Schulen so lange wie möglich offenzuhalten", sagte Brinkhaus. "Es darf aber für Regionen mit sehr hohen Inzidenzen keine Tabus geben."

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren in zahlreichen deutschen Städten

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in verschiedenen Städten gegen die Corona-Regeln demonstriert. In Hamburg hatten sich etwa 5000 sogenannte Querdenker und Impfskeptiker versammelt, sagte eine Polizeisprecherin. Angemeldet gewesen sei eine Teilnehmerzahl von 2000. Die inzwischen seit Wochen jeden Samstag stattfindende Demonstration sei friedlich verlaufen, allerdings habe es Schwierigkeiten mit dem Abstandhalten gegeben. In Berlin sprach die Polizei von einer Teilnehmerzahl im "unteren dreistelligen Bereich". Eine ursprünglich angemeldete Kundgebung mit 1000 geplanten Teilnehmern war am Freitag verboten worden. Die Demonstranten ignorierten das Verbot und zogen durch den Stadtteil Friedrichshain. Es kam zu mehreren Festnahmen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln und wegen Widerstands gegen die Beamten. Ein Journalist, der die Proteste per Handy filmte, sei von einem Teilnehmer angegriffen worden.

In Frankfurt löste die Polizei zwei Demonstrationen nach erheblichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen auf. Die Teilnehmer hätten die Abstandsregeln missachtet und keine Masken getragen, berichtete die Polizei auf Twitter. Jeweils hatten sich etwa 500 Gegner der Corona-Politik versammelt, hinzu kamen Gegendemonstranten. Aus Trier berichtete die Polizei von einer aufgeheizten Stimmung unter den insgesamt rund 400 Teilnehmern einer Demonstration und einer Gegenveranstaltung. Es sei dem zeitweise "sehr bestimmten" Vorgehen der Polizei zu verdanken, dass es nicht zu Übergriffen gekommen sei.

Ein weiterer Schwerpunkt der Proteste war Thüringen. Allein in Greiz, gelegen in Ostthüringen an der Landesgrenze zu Sachsen, kamen am Samstagabend nach ersten Schätzungen etwa 800 Menschen zusammen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Erfurt. In Eisenach berichtete die Polizei nach ersten Schätzungen von etwa 300 Teilnehmern, in der Kleinstadt Bad Liebenstein seien etwa 230 Teilnehmer gezählt worden. Thüringen ist nach Sachsen das Bundesland mit den derzeit bundesweit höchsten Sieben-Tages-Inzidenzen. Nach der Corona-Verordnung dort dürfen sich an einer Stelle im Freien nur 35 Menschen versammeln. In Potsdam nahm an einer Demonstration seiner Partei gegen die Corona-Maßnahmen auch AfD-Chef Tino Chrupalla teil. Proteste gab es auch in Hannover und München. (04.12.2021)

Strobl warnt vor Radikalisierung durch Impfpflicht

Thomas Strobl (CDU) warnt wegen der geplanten Impfpflicht vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste. Der Verfassungsschutz gehe davon aus, dass "eine Impfpflicht die aggressive Haltung der Querdenker-Bewegung noch verstärkt," sagt Strobl, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, der Funke Mediengruppe. "Die Querdenken-Bewegung ist gefährlich für unsere freiheitliche Demokratie, und sie wird noch gefährlicher", so Strobl. (04.12.2021)

NRW-Justizminister für 2G am Arbeitsplatz

Der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hält eine allgemeine Impfpflicht und die Ausweitung der 2G-Regel auf den Arbeitsplatz für geboten. Der Zugang zum öffentlichen Leben müsse für Ungeimpfte weiter beschränkt werden. Die Impflücke sei nicht mehr anders zu schließen, sagt er der Rheinischen Post. "Ich bin nahe dran zu sagen: Der Gesetzgeber ist in Ermangelung anderer, effektiver Möglichkeiten nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, eine Impfpflicht einzuführen." Ohne allgemeine Impfpflicht wäre ein vollständiger Lockdown künftig wohl verfassungswidrig. Bußgelder zur Durchsetzung einer allgemeinen Impfpflicht hält Biesenbach nicht für ausreichend. Es müsse Konsequenzen für die Lohnfortzahlung und das Arbeitsverhältnis geben. Die 2G-Regel würde bei der Kontrolle der Impfpflicht helfen.

In NRW wird auch eine Impfpflicht für Polizisten diskutiert. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, Michael Mertens, kann sich das vorstellen. "Auch wir werden in unseren Reihen Verweigerer haben," sagt Mertens der "Rheinischen Post". "Wenn der Innenminister eine Impfpflicht für die Polizei vorsehen würde, dann könnte ich das Argument gut nachvollziehen und wir als GdP könnten uns vorstellen, das zu unterstützen." Da die Polizei auch zur Überprüfung der 2G-Regeln eingesetzt werde und "eine systemrelevante Berufsgruppe ist, müssen wir auch eine Impfpflicht akzeptieren." (04.12.2021)

53 Prozent der Deutschen für bundesweiten Lockdown

Angesichts der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen hält die Mehrheit der Deutschen einen bundesweiten Lockdown noch im Dezember für notwendig. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" im Auftrag der Welt am Sonntag hervor. Während 53 Prozent der Befragen Kontaktbeschränkungen für alle sowie ein weitgehendes Herunterfahren des öffentlichen Lebens befürworteten, lehnten 38 Prozent solche strikteren Maßnahmen ab. Acht Prozent wollten sich nicht festlegen. Eine deutliche Mehrheit der Befragten ist skeptisch, was die Aussichten auf eine Normalisierung angeht. 58 Prozent meinten demnach, Deutschland werde auch im kommenden Jahr die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen. Nur 28 Prozent zeigen sich zuversichtlich, dass dies doch gelingen könnte. (04.12.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 442,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 442,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 442,1 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64 510 Corona-Neuinfektionen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Auch dem RKI fällt die Beurteilung der Lage schwer. Der gebremste Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz könne "einerseits ein erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Dynamik im Transmissionsgeschehen aufgrund der deutlich intensivierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sein", hieß es im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend. Allerdings könnte die Entwicklung "regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst und die erschöpften Laborkapazitäten zurückzuführen sein". (04.12.2021)

Laschet hat Zweifel an allgemeiner Impfpflicht

CDU-Chef Armin Laschet hat Zweifel an einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Laschet sagte der Süddeutschen Zeitung: "Wir haben jetzt 20 Monate lang im Brustton der Überzeugung gesagt, es wird keine Impfpflicht geben - und plötzlich höre ich keinen mehr, der so einen Satz wiederholt." Dabei gebe "es in der ganzen Europäischen Union kein Land mit allgemeiner Impfpflicht". Auf die Frage, ob er im Bundestag für die Impfpflicht stimmen werde, antwortete Laschet: "Ich habe vor der Wahl versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Deshalb muss man diese Entscheidung sorgsam treffen."

Der CDU-Vorsitzende beklagte auch die Form der Debatte. "Es geht halt auch um den Ton", sagte Laschet. "Es gibt hierzulande eine Ächtungskultur: Alle, die sich mal anders äußern, erleben Shitstorms und Unterstellungen. Das hat gerade Ex-Innenminister Otto Schily erleben müssen, als er darauf hingewiesen hat, dass es nicht einmal in China eine Impfpflicht gibt." Selbst wenn man eine klare Meinung habe, gehöre aber "die Toleranz gegenüber der demokratischen Mindermeinung zur politischen Kultur, auch in einer Pandemie, auch in einer Krise". (04.12.2021)

Wieler: "Wir haben keine Zeit zu verlieren - keinen einzigen Tag"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagt, es sei zu früh, um aus den sich derzeit stabilisierenden Inzidenz-Zahlen eine Trendumkehr abzulesen. Mehr als ein Prozent der gesamten Bevölkerung sei derzeit infiziert, so Wieler auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Außerdem gehe das RKI von einer erheblichen Untererfassung aus; es könnten doppelt bis drei Mal so viele Menschen infiziert sein wie offiziell gemeldet. Bisher könne man die neue Omikronvariante noch nicht einschätzen. "Omikron könnte auch Geimpfte und Genesene leichter anstecken," so Wieler weiter. "Wir haben keine Zeit zu verlieren - keinen einzigen Tag.Wir brauchen eine hohe Impfquote und eine niedrige Inzidenz."

Auch Spahn sagte: "Impfen und Boostern ist das beste Mittel gegen diese Pandemie." Stand Freitag hätten bereits 12,2 Millionen der 55 Millionen geimpften Erwachsenen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung erhalten. Es gebe genug Impfstoff, um das gesteckte Impfziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende erreichen zu können. Es ist vermutlich die letzte gemeinsame Pressekonferenz von Spahn und Wieler. Nach den Plänen der zukünftigen Ampelkoalition soll die neue Regierung in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen. Wer das Amt des Gesundheitsministers von Spahn dann übernimmt, ist noch nicht klar. (03.12.2021)

Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen und führt Testpflicht für Geimpfte ein

Auch Geimpfte und Genesene müssen in Baden-Württemberg an Samstag an für den Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Gastronomie gelte künftig die Regel 2 G plus, zudem werden Großveranstaltungen untersagt. Für Fußballspiele oder Kultur- und Freizeitveranstaltungen gilt künftig eine "harte Obergrenze" von 750 Persone. Bei Veranstaltungen jeglicher Art sollen künftig nur noch maximal 50 Prozent der möglichen Besucher zugelassen sein. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag ein landesweites Verbot großer öffentlicher Veranstaltungen angekündigt. (03.12.2021)

RKI fordert sparsamen Umgang mit PCR-Tests

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der angespannten Situation in den Corona-Laboren einen zurückhaltenden Einsatz von PCR-Tests. "In einigen Regionen befinden sich Labore an den Grenzen ihrer Auslastung. Daher ist eine Priorisierung des Einsatzes von PCR-Tests gemäß der nationalen Teststrategie aktuell geboten", schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. So sollten PCR-Testungen "unter dem Aspekt der regional verfügbaren PCR-Kapazitäten entsprechend kritisch geprüft werden".

PCR-Tests, die für den sicheren Nachweis einer Infektion notwendig sind, sollten beispielsweise nur noch begrenzt dafür eingesetzt werden, die Quarantäne- und Isolationszeit bei Kontaktpersonen und Infizierten zu verkürzen. In diesen Fällen genügten "hochwertige Antigenschnelltests". Experten befürchten, dass überlastete Labore Infektionen nicht zeitnah melden können und dadurch die offizielle Statistik verzerrt wird. (03.12.2021)