Die Inzidenz in Deutschland ist zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 67 186 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 302 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 66. 84 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt seit Wochen der Steigerungen zum zweiten Mal in Folge auf 442,9 von 452,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 446 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 101.790. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,9 Millionen Corona-Tests positiv aus.

RKI-Chef Wieler: Ausmaß der 4. Welle erst im Frühjahr einschätzbar

Das ganze Ausmaß der vierten Corona-Welle in Deutschland dürfte laut dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI) erst in einigen Monaten deutlich werden. "Wir werden erst im Frühjahr sehen, wie schlimm diese vierte Welle wirklich ausgegangen ist", sagte RKI-Chef Lothar Wieler der Deutschen Presse-Agentur. Bei Blutspende-Untersuchungen oder bevölkerungsrepräsentativen Stichproben werde sich zum Beispiel zeigen, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die bereits Antikörper gegen Corona gebildet haben - sei es durch Impfung oder durch Infektion. So lässt sich unter anderem das Ausmaß unerkannter Fälle besser einschätzen.

"Je höher der Anteil der Menschen mit Antikörpern im Frühjahr ist, desto besser sieht es aus für uns", sagte Wieler mit Blick auf den erhofften Aufbau einer Grundimmunität in der Bevölkerung. Ende 2020, als es mit dem Impfen noch nicht losgegangen war, hätten erst etwa zwei Prozent der Bevölkerung die entsprechenden Antikörper gehabt, sagte Wieler. "Das heißt, wir waren sehr erfolgreich bei der Eindämmung."

Mit dem mittlerweile großen Teil an Geimpften in der Bevölkerung sei viel erreicht. "Wir sind natürlich schon weit. Das ist jetzt die zweite Wintersaison. Wir kennen das von früheren Influenza-Pandemien, dass es in der Regel zwei bis drei sehr starke Erkrankungswellen gab, bevor sich das Geschehen einpendelte."

Allerdings könnten neue Varianten oder auch Veränderungen bei existierenden Varianten den weiteren Verlauf stark beeinflussen. Der globale Erfolg von Maßnahmen sei wichtig, "weil wir gerade wieder sehen, dass die Eindämmungsmaßnahmen uns lediglich etwas Zeit verschaffen können". Die Ausbreitung von neuen oder veränderten Varianten zu verhindern, sei indes extrem schwer.

Angesichts der noch bestehenden Impflücke in Deutschland hänge auch der Verlauf des nächsten Winters davon ab, was jetzt getan wird. "Wenn viele Menschen immer noch keine Grundimmunität haben, könnten wir nächsten Winter wieder eine große Welle haben. Das Beste wäre, wenn sich alle impfen lassen, die geimpft werden können. Dann haben wir zwar immer noch dieses Virus in unserem Land, aber der Anteil der schwer Erkrankten nächsten Winter wäre wesentlich geringer." (01.12.2021)

Kommentar: Die Ampelkoalition hat das Recht zu entscheiden - nicht, sich zu drücken (SZ Plus

Kommender Justizminister Buschmann will Impflicht an Bußgeld knüpfen

Der designierte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geht davon aus, dass die Verletzung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus, sollte der Bundestag sie demnächst beschließen, mit einem Bußgeld geahndet würde. "Käme es zu einer allgemeinen Impfpflicht, gibt es einen breiten Konsens unter Verfassungsrechtlern, dass es nicht zulässig wäre, Menschen zur Impfung zu zwingen", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch). "Vermutlich würde man die Verletzung der Impfpflicht wie eine Ordnungswidrigkeit behandeln und ein Bußgeld daran knüpfen." (01.12.2021)

Stadt Düsseldorf: erster Omikron-Fall bestätigt

In Düsseldorf ist nach Angaben der Stadt ein erster Fall der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt worden. Es handle sich um eine Person, die am 21. November aus Südafrika eingereist ist und dort Kontakt zu einem mittlerweile positiv getesteten Fall hatte, wie die Stadt am späten Dienstagabend mitteilte.

Wegen auftretender Symptome habe sich die eingereiste Person am 25. November testen lassen - das Ergebnis war positiv. Die Untersuchung auf Virusvarianten habe Auffälligkeiten gezeigt, die gegen eine Delta-Variante sprachen. "Eine Nachtestung wurde am 27. November durchgeführt und direkt in die Universitätsklinik zur Sequenzierung gebracht", hieß es. Die Sequenzierung sei aber wegen der zu geringen Viruslast nicht erfolgreich gewesen.

Daher sei am 29. November ein weiterer Test durchgeführt worden. "In diesem Abstrich war die Viruslast groß genug, um die Omikron-Variante mit einer Sequenzierung zweifelsfrei nachzuweisen", sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage der dpa. Die Virologen der Universitätsklinik hätten übermittelt: "Ja, es ist Omikron".

Oliver Keppler, Vorstand am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, geht davon aus, dass es in Deutschland bereits "einige Hundert Fälle" sein können, in denen Menschen sich mit der Omikron-Variante infiziert haben. Eine größere unentdeckte Omikron-Verbreitung in Deutschland hält er für unwahrscheinlich. (01.12.2021)

Künftig sollen auch Zahnärzte und Apotheker impfen

Bei einer Telefonkonferenz haben die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über die Corona-Lage beraten. Nun rückt eine allgemeine Impfpflicht näher. Eine Entscheidung zur Vorbereitung dieser Maßnahme solle am Donnerstag fallen, kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst an. Dann soll eine neue Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden.

Scholz und mehrere Ministerpräsidenten sprachen sich für die allgemeine Impfpflicht aus. Sie solle von Februar an gelten, sagte Scholz Berichten zufolge. Die Abstimmung im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden.

Um möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen, sollen künftig neben den Impfzentren und niedergelassenen Ärzten auch Apotheker und Zahnärzte an der Impfkampagne teilnehmen dürfen, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach den Gesprächen an. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nannte auch Tierärzte. Bund und Länder nehmen sich vor, bis Weihnachten 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich zu machen.

Die Spitzenpolitiker planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch die Einführung einer 2-G-Pflicht im Handel und eine generelle Maskenpflicht an Schulen könnten kommen. Details sollen in den nächsten Tagen ausgearbeitet werden.

In den Verhandlungen zeigte sich die SPD-Seite offenbar bereit, das kürzlich erst geänderte Infektionsschutzgesetz wieder zu verschärfen. Der Bund solle prüfen, was ergänzt werden muss, damit, die Hochinfektionsländer auch künftig einen angemessenen Instrumentenkasten zur Verfügung hätten. Auch nach dem 15. Dezember sollen die Maßnahmen möglich sein.

Auch die vollen Fußballstadien vom vergangenen Wochenende waren ein Thema in der Runde von Merkel, Scholz und den Ministerpräsidenten. Das wolle man diese Woche nicht wieder erleben, sagte Scholz Berichten zufolge. Söder kündigte an, man sei sich einig gewesen, habe aber noch keinen Beschluss dazu gefasst. Er kündigte jedoch an, dass es in Bayern bis Ende des Jahres keine Zuschauer in den Stadien geben sollte. Auch bundesweit drohen Geisterspiele. "Man kann davon ausgehen, dass die Bundesliga ohne Zuschauer weiterspielen soll", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Das ist eine richtige Entscheidung." (30.11.2021)