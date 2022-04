Fast jeder zweite Hotel- und Gaststättenbetrieb hält offenbar auch nach dem Ende der staatlichen Vorgabe freiwillig an der Maskenpflicht für Mitarbeiter fest - von Kundinnen und Kunden verlangt dagegen nur noch eine Minderheit der Betriebe entsprechende Corona-Schutzmaßnahmen. "Laut unserer aktuellen Dehoga-Umfrage halten 16,2 Prozent der Betriebe an der Maskenpflicht für Gäste fest. Die 3G-Regelung wenden noch 12,1 Prozent der Betriebe an", sagt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge.

Ob auf das Tragen von Masken verzichtet werden kann, entscheide der Gastronom nach seinem betrieblichen Hygienekonzept und den jeweiligen Ansteckungsrisiken der Mitarbeiter. Das Ende der Beschränkungen begrüßte die Verbandsgeschäftsführerin. Es handele sich um "Maßnahmen, die ja in vielen anderen europäischen Ländern bereits seit Wochen nicht mehr gelten", so Hartges. "Viele Mitarbeiter sind zudem sehr froh darüber, nicht mehr kontrollieren zu müssen." (09.04.2022)

Lauterbach: Werden ein drittes Mal nicht optimal auf neue Welle vorbereitet sein

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bewertet das Scheitern der Impfpflicht als Rückschlag zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das erklärt er in einer gemeinsamen Konferenz mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Insbesondere für vulnerable Personengruppen und für diejenigen, die sich seit Ausbruch der Pandemie für Infizierte und Kranke einsetzen, sei dies eine schlechte Nachricht.

Mit dem Aus der vorsorgenden Corona-Impfpflicht sieht Lauterbach die Notwendigkeit wieder stärkerer Schutzmaßnahmen für den Herbst. "Es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, dass im Herbst keine erneute Corona-Welle auf uns zusteuert", erklärt der SPD-Politiker. Vermutlich werde man nach dem Sommer aber ein drittes Mal nicht optimal vorbereitet in eine neue Welle gehen. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass das Infektionsschutzgesetz dann noch einmal angepasst werden muss. Angesichts der nun weiter bestehenden Impflücke könne man etwa nicht ohne eine Maskenpflicht in die kalte Jahreszeit hineingehen. Das Gesetz müsse allerdings ohnehin angegangen werden, da es zum 23. September auslaufe, so Lauterbach weiter.

Das gestrige Verfahren sei zwar "eine klare und bittere Niederlage", es habe aber ein Ergebnis gezeigt, mit dem die Gesellschaft nun leben müsse. Es sei nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Lauterbach möchte mit einer "neuen und kreativen" Impfkampagne Ungeimpfte ansprechen, die die Immunisierung nicht grundsätzlich ablehnen - konkrete Details nennt er nicht.

Für weitere Lockerungen sieht der Gesundheitsminister mittelfristig keinen Spielraum. Schließlich gäbe es noch immer hohe Fallzahlen und Tote. Auch deshalb habe man sich dazu entschieden, die zuletzt angekündigte Isolationsverordnung zurückzuziehen. Diese hätte ein falsches Signal gesendet. Lauterbach appelliert außerdem an alle Menschen, sich vor Reisen über die Osterferien testen zu lassen. Urlaubspläne dürften nicht zu einer Unterbrechung der derzeit günstigen Entwicklung bei den Fallzahlen führen. (08.04.2022)

Scholz verzichtet auf zweiten Anlauf für Impfpflicht

Bundeskanzler Olaf Scholz will nicht noch einmal über eine Impfpflicht abstimmen lassen. "Ich finde die Entscheidung des Bundestages sehr eindeutig", sagt der SPD-Politiker. "Es gibt im Bundestag keine Gesetzgebungsmehrheit für eine Impfpflicht. Das ist die Realität, die wir jetzt als Ausgangspunkt für unser Handeln nehmen müssen."

Er bedauert ebenso wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), dass das Parlament eine Impfpflicht abgelehnt hat. Auch Wüst sieht keine Chance für einen zweiten Versuch einer Verabschiedung. Man müsse nun andere Wege finden, die Zahl der Geimpften zu erhöhen. Als einzige der drei Parteien der Ampelkoalition hat die FDP nahezu geschlossen gegen eine allgemeine Impfpflicht gestimmt. Laut dem Abstimmungsprotokoll des Bundestages kamen aus der FDP-Fraktion 79 Nein- und fünf Jastimmen. Bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne war das Verhältnis umgekehrt.

Kritik am Scheitern der Impfpflicht äußerten unter anderem die Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Hessen, der evangelische Wohlfahrtsverband Diakonie - und die Wirtschaft: "Das ist kein guter Tag für die Pandemiebekämpfung", erklärt der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, Rainer Dulger. "Impfen bleibt ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Pandemie." Er fügt hinzu: "Impfungen helfen - auch mit Blick auf Spätherbst und Winter - einschneidende Beschränkungen von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Leben zu vermeiden."(07.04.2022)

Inzidenz sinkt weiter, RKI sieht Gipfel der Corona-Welle überschritten

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1181,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1251,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1586,4 (Vormonat: 1293,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 175 263 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 252 530 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 334 Todesfälle verzeichnet.

Den Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle sieht das RKI als überwunden: "Der Gipfel der aktuellen Welle ist jetzt klar überschritten", hat das das Institut zuvor in seinem Wochenbericht mitgeteilt. In der vergangenen Ausgabe hatte das RKI es noch als nur wahrscheinlich bezeichnet, dass der Gipfel erreicht oder möglicherweise bereits überschritten sei. Die aktuelle Einschätzung wird unter anderem mit dem Absinken der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz um 19 Prozent im Wochenvergleich begründet. Auch gingen die Zahlen laut Bericht in allen Altersgruppen sowie in fast allen Bundesländern zurück.

Die Infektionszahlen haben derzeit nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (08.04.2022)

WHO: Viel mehr Infektionen in Afrika als berichtet

In Afrika mit seinen 1,3 Milliarden Menschen liegt die Dunkelziffer bei der Zahl der Corona-Infektionen nach jüngsten WHO-Erkenntnissen weitaus höher als bisher berichtet. "Neue WHO-Analysen zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung nach einem Kontakt mit dem Coronavirus bereits einen gewissen Grad an Immunität erworben haben könnten", sagte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika, Matshidiso Moeti. Unter Hinweis auf eine noch unveröffentlichte WHO-Studie sagte sie, die offiziellen Zahlen kratzten nur an der Oberfläche: Die wahren Infektionszahlen könnten 97-mal höher liegen als die Zahl der registrierten Fälle.

Offiziell hat Afrika bisher gut 11,5 Millionen Infektionen registriert, davon verliefen 250 000 tödlich. Viele Infektionen wurden wohl allein schon wegen der im Mittel sehr jungen Bevölkerungen nicht erfasst: Gerade Jüngere haben oft keine oder kaum Symptome. Zudem mangelt es vielfach an Test- und Erfassungsmöglichkeiten. (07.04.2022)

Krankenhäuser: Einrichtungsbezogene Impfpflicht überprüfen

Nach dem Scheitern einer allgemeinen Impfpflicht ist aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) auch die seit Mitte März geltende Impfpflicht für Personal in Einrichtungen im Gesundheitswesen und in der Pflege kaum mehr haltbar. "Dass die Gesundheitsämter jetzt noch Arbeitsverbote für ungeimpfte Personen im Gesundheitswesen aussprechen, halte ich für nicht vorstellbar", sagt DKG-Vorstandschef Gerald Gaß der Rheinischen Post. "Für uns war die allgemeine Impfpflicht immer eine nachfolgende Notwendigkeit, um die einrichtungsbezogene Impfpflicht aufrechtzuerhalten." Er bedauerte das Scheitern der Impfpflicht. Bund und Länder müssten sich jetzt auf den Herbst vorbereiten. Dann sei wieder mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen. (07.04.2022)