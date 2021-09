Haben die sich überhaupt noch was zu sagen in ihrer dritten TV-Debatte? Hatten sie. Über rot-grüne Eheanbahnungen, Mindestlohn und Moderatorinnen mit Unterstützung von Mickey Maus.

Von Nico Fried, Boris Herrmann und Henrike Roßbach, Berlin

Das geht ja gut los. Armin Laschet hat einen Frosch im Hals. Er hüstelt bei der Begrüßung, räuspert sich bei der Einstiegsfrage zur sozialen Gerechtigkeit und sucht zwischenzeitlich nach seiner Stimme, als er zum Angriff auf seine beiden Mitbewerber ansetzen will, die sich offenbar heimlich gegen ihn zusammengeschlossen haben: "Es geht nicht um uns. Man muss nicht immer nur an sich denken", hört man den CDU-Chef gerade noch sagen. Jetzt sollten die Organisatoren von ProSieben und Sat.1 aber mal dringend an Laschet denken: Kann ihm mal jemand eine Cola bringen, um die Stimme zu ölen?

Der Gastfreundschaft lässt bei den Privatsendern zunächst aber ohnehin zu wünschen übrig. Die Diskussionsteilnehmer, die sich ums Kanzleramt bewerben, müssen sich in einem Einspieler erst einmal anhören, dass sie alle drei es nicht wirklich können. Schöne Begrüßung. Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) gucken gleichermaßen bedröppelt in die Kameras. In diesem Augenblick wird klar: Sie sind eben nicht nur drei Gegner, sondern auch drei Leidensgenossen.

Vermutlich können sie selbst nicht mehr mitzählen, wie oft sie sich jetzt schon trielliert haben. Neben der Miniserie aus offiziellen Fernsehdebatten, die am Sonntagabend bei ProSieben und Sat.1 ihr Finale fand, sind sich Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) in den vergangenen Wochen ja auch in allerlei halboffiziellen Formaten begegnet. Sie diskutierten etwa auf der Münchner Sicherheitskonferenz, beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft oder beim WDR-Europaforum. Und auch mehrere Bundestagsdebatten liefen zuletzt wie verkappte Trielle ab, nämlich immer dann, wenn alle Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten vollzählig anwesend waren. Die erste Erkenntnis aus dem mutmaßlich letzten Triell vor der Bundestagswahl lautet also: Erstaunlich, dass sie sich immer noch was zu sagen haben.

Nach 90 Minuten gibt es noch eine Reihe weiterer Erkenntnisse:

Zwei gegen Einen

Fast wirkte es, als stünden Koalitionsverhandlungen nicht bevor, sondern seien schon beendet. So harmonisch wie in keinem Triell zuvor präsentierten sich zumindest in der ersten halben Stunde Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Immer wieder hoben beide hervor, dass SPD und Grüne Ähnliches forderten, beim Mindestlohn wie auch in der Steuerpolitik. Selbst in der Diskussion um die Zukunft von Hartz IV war Schmusen erste Kandidatenpflicht: Zweimal kritisierte Baerbock Äußerungen Laschets und verschonte Scholz, obwohl mit dem früheren SPD-Generalsekretär ja einer der Gründer der bei SPD und Grünen mittlerweile so ungeliebten Grundsicherung im Studio stand.

Zwei gegen einen, das war keine leichte Position für Armin Laschet. Der Eindruck der rot-grünen Eheanbahnung wurde auch durch Einblendungen verstärkt, in denen der Unions-Kandidat redete und die beiden Konkurrenten ihn wie ein distanziertes Duo anblickten. Laschet geriet dabei wiederholt in die undankbare Rolle, nicht einfach nur mehr Geld zu versprechen, sondern etwas grundsätzlicher zu argumentieren. Es war deshalb kein Wunder, dass der CDU-Chef alsbald mit Abstand den höchsten Redeaanteil aller drei Kandidaten hatte.

Erst beim Klimaschutz nahm die Einheit eine Pause. Hier wiederholte Baerbock, was ihr schon im letzten Triell bei ARD und ZDF Punkte gebracht hatte: Sie kritisierte, dass Scholz und Laschet, die Vertreter der Großen Koalition, lange genug Zeit gehabt, aber nur geredet hätten. Scholz allerdings war weiter bemüht, die Grünen nicht aus seiner Umarmung zu entlassen. Er erinnerte in einem sentimentalen Anflug an den einst von Rot-Grün gemeinsam beschlossenen Atomausstieg, den Angela Merkel dann zwischenzeitlich mit der FDP wieder zurückgenommen hatte, bis Fukushima auch der Kernkraft in Deutschland ein Ende bereitete. Doch da ließ Baerbock den anschmiegsamen Sozi abblitzen.

Skurrile Begebenheit dann beim Thema Innere Sicherheit: Nachdem Laschet und Baerbock sich geäußert hatten, kam Scholz nicht zu Wort. Die Moderatorinnen gingen schon zum nächsten Thema über. Ob sie sich dachten, der sagt eh das Gleiche wie Baerbock?

Bei der unvermeidlichen Koalitionsfrage rundeten Baerbock und Scholz ihren rot-grünen Abend schließlich ab: Beide wünschten die Union in die Opposition, was Laschet mit der Warnung vor Rot-Rot-Grün konterte.

Lieblingsthema des Abends

Die erste Steilvorlage für Scholz war, dass er gleich zu Beginn "in einem Satz" sagen sollte, was er denn als Kanzler unbedingt durchsetzen wolle - möglichst wenig Worte zu machen, ist ja so etwas wie seine Spezialdisziplin. Zweieinhalb Sätze später aber war Scholz schon wieder ganz in seinem Element: Für den SPD-Kandidaten fügte es sich aufs Allerschönste, dass die erste halbe Stunde des Triells komplett der sozialen Gerechtigkeit gewidmet war. Schließlich hatte er just via Bild am Sonntag seine Prioritäten als Kanzler verkündet: "Ich verspreche den Bürgern: Der Mindestlohn wird mit mir als Kanzler im nächsten Jahr auf 12 Euro angehoben."

Und so konnte Scholz nach dem Einspieler über eine alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs erstens sagen, dass er "unbedingt" nachfühlen könne, wie es solchen Menschen ergehe, und zweitens seine Mindestlohnforderung wiederholen. "Zehn Millionen Menschen würden davon profitieren", so Scholz, eine "große Verbesserung" für deren "mühseliges Leben". Ja, vor ein bisschen Extra-Pathos fürchtete der Sozialdemokrat sich am Sonntagabend erkennbar nicht. Auch Baerbock sagte: "Wir brauchen einen Mindestlohn von zwölf Euro" und forderte außerdem eine Kindergrundsicherung, weil Kinder im Hartz-IV-System nichts zu suchen hätten. Laschet war also in einer ziemlich ungemütlichen Lage. Weil er das aber aus seinem Wahlkampf schon kennt, tat er, was er seit Monaten tut: Augen zu und durch.

Zunächst sprach er über seine eigene Kindheit, er kenne das Sich-nach-der-Decke-strecken-Müssen ("Vier Kinder, ein Einkommen, mein Vater war Bergmann"). Dann erinnerte er Scholz daran, dass der Mindestlohn in Deutschland in die Hände der Tarifpartner und deren Mindestlohnkommission gelegt worden sei, damit er eben nicht zum Lockmittel der Parteien im Wahlkampf werde. Damit hatte Laschet zwar nicht nur Recht, sondern auch einen Punkt. Es ist allerdings fraglich, ob das Hochhalten der Tarifautonomie und die Forderung, nach mehr Tarifbindung für höhere Löhne die Zuschauer auf dem Sofa begeistert beben ließ. Schon eher geeignet dafür waren solche Scholz-Sätze: "Mir geht es um die Würde der Bürgerinnen und Bürger - das ist es vielleicht, was uns unterscheidet." Allerdings schaffte Laschet es, seinem Kontrahenten zumindest einen halben Treffer mitzugeben. Als der nämlich sinngemäß sagte, man könne nach den zwölf Euro ja wieder zu der Mindestlohnkommission zurückkehren, was doch ziemlich nach "Einmal ist Keinmal" klang, entgegnete Lascht: "Wer soll Ihnen das denn glauben?" Und außerdem könne Scholz seine zwölf Euro ohnehin nur mit Rot-Grün-Rot durchsetzen, sonst habe er dafür keinen Partner.

In der Defensive bliebt Laschet beim Sozialen dennoch. Auch, als die Sprache auf Hartz IV kam. Grüne und SPD wollen eine Kindergrundsicherung, die Grünen höhere Hartz-IV-Sätze und die SPD gelockerte Hartz-IV-Regeln. Und Laschet? Sprach davon, dass der beste Schutz vor Armut sei, wenn Eltern Arbeit und Kinder gute Bildungschancen hätten, dass er Alleinerziehende und Familien mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten wolle. Dagegen ist wenig zu sagen, ein Saalfeger aber ist es nicht. Und dann kam natürlich wieder diese Sache mit der Entlastung der Spitzenverdiener zur Sprache, die SPD und Grüne Laschet vorwerfen (Baerbock: "Sie wollen den Reichsten was geben") und womit sie vorrangig die Abschaffung des Solidaritätszuschlags meinen. Weil Scholz und Baerbock gerne betonen, dass Menschen mit so hohen Einkommen wie sie als Abgeordnete und Minister ruhig etwas mehr Steuern zahlen könnten, versuchte Laschet es dieses Mal damit, deren Ich-Erzählung ein wenig umdeuten. Es gehe nämlich gerade nicht um diese beiden, sagte er, sondern zum Beispiel um den Bäckermeister und den Installateur, die keine AG seien und deren Einnahmen eben auch unter die Einkommensteuer fielen.

Mickey Mouse statt Außenpolitik

Die beiden Moderatorinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch hatten sich vorgenommen, möglichst "alltagsnahe" Fragen zu stellen. Tatsächlich klappte das zunächst gut. Sie führten angenehm schnörkellos in die Debatte hinein. Von Brauchitsch sagte gleich zu Beginn, dass sie kein "Blabla" gestatte. Zervakis sorgte für den schönsten Moment des Abends, als sie ein Mickey-Mouse-Heft aus dem Jahr 1993 unter dem Pult hervorzog, in dem es bereits um die Zerstörung der Regenwälder ging. Sie fragte Laschet, ob die Mickey Mouse die Dringlichkeit des Klimawandels früher verstanden habe als die CDU. Laschet verkniff sich ein Lächeln, er hat inzwischen gelernt, wie das geht. Dann setzte er zu einem Konter an, der saß. "Als ihr Mickey-Mouse-Heft erschienen ist", sagte er zu Zervakis, habe der CDU-Umweltminister Klaus Töpfer bereits in Rio den Prozess angestoßen, dass die Klimafrage global gelöst werden müsse. Wenn Laschet nächste Woche scheitert, dann zumindest nicht an Walt Disney.

Eine weitere nette Idee der Moderatorinnen war die Rubrik: Politiker fragen Politiker. Baerbock entschied sich dafür, Scholz nach der Geldwäsche zu fragen, während sich Laschet dafür entschied, Baerbock danach zu fragen, was sie in dieser Frage von Scholz erwarte. Eine zumindest interessante Wahl, bisschen kompliziert vielleicht. Scholz wollte von Laschet noch wissen, weshalb das bereits vereinbarte Vorhaben, die erhöhten Heizkosten durch die CO2-Bepreisung auf Mieter und Vermieter aufzuteilen, an der Union gescheitert sei. "Das war etwas holterdiepolter in den letzten Wochen", gestand Laschet.

Etwas holterdiepolter verlief auch der zweite Teil der Debatte. Die Moderatorinnen hatten sich so viele schöne Ideen ausgedacht, dass für die zentralen Themen kaum Zeit blieb. Erst hetzte die Runde durch die Corona-Politik, dann wählten die Moderatorinnen eine Abkürzung bei der inneren Sicherheit, streiften wie im Vorbeigehen noch die Digitalisierung. Die Außenpolitik kam wieder einmal gar nicht zu Sprache.

Und der Gewinner ist ...?

Das finale Triell. Wer würde das eigentlich noch sehen wollen nach 180 Minuten? Die Sendung auf Sat.1 und ProSieben lag zwar am nächsten zur Wahl, aber viele Bürger haben sich an den vielen Wahlsendungen der vergangenen Wochen womöglich schon satt gesehen. Zumindest die erste Hälfte dieses Triells allerdings war wahrscheinlich der beste Teil aller drei Streitgespräche. Damit standen die veranstaltenden Sender schon mal als Überraschungssieger des Abends fest.

Erstmals stand schlicht die Frage im Vordergrund: Was haben Wählerinnen und Wähler davon, die eine oder die andere Partei zu wählen? Klingt einfach, ging aber in den anderen Sendungen gerne mal in Koalitionsfragen, dem Streit um angebliche oder echte Skandale oder auch sonstigen gegenseitigen Beschuldigungen unter. Diesmal kam, souverän gelenkt von den beiden Moderatorinnen, Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis, sogar eine wohltemperierte Diskussion zustande. Später allerdings ereilte auch diese Sendung wieder der Zeitdruck, sodass andere Themen eher ausfransten.

Das politische Ergebnis schließlich blieb mehr oder weniger das Gleiche wie nach den ersten Sendungen. Obwohl Laschet diesmal weniger attackierte, konnte er den Rückstand nicht aufholen. Scholz (42 Prozent) lag in einer Umfrage der Sender mit deutlichem Abstand vor Laschet (27), der nur knapp vor Baerbock blieb (25). Ein eindeutigeres Ergebnis hätte an diesem Abend wohl nur noch die Frage erzielt, ob noch Bedarf nach einem vierten Triell besteht. Die wurde aber nicht gestellt.