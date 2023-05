Bundesrat und Bundestag sprechen an diesem Freitag über mehrere verbrauchernahe Themen. Eine Auswahl der wichtigsten Themen:

Heizungen

Die Länderkammer will über die umstrittenen Pläne zum Heizungstausch diskutieren. Nach einem Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Sinne des Klimaschutzes soll so der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Doch ob 2024 als Startdatum wirklich umgesetzt wird, ist unsicher. Zunehmend plädieren Politiker für ein späteres Datum. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigte sich dafür zuletzt offen.

Neben Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sprechen im Bundesrat mehrere Ministerpräsidenten über das Vorhaben. Einen Entschluss fasst die Kammer jedoch nicht. Parallel zu den Beratungen der Länderchefs debattiert der Bundestag auf Antrag der Union über eine "sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung".

Intelligente Stromzähler

Der Bundesrat will außerdem ein Gesetz für die raschere Verbreitung intelligenter Stromzähler verabschieden. Diese Smart Meter sind vernetzte Messgeräte für Wärme oder Strom, die den Verbrauch automatisch an die Anbieter übertragen und auch für Verbraucher sichtbar machen. Sie sollen ihre Stromnutzung damit und in Kombination mit variablen Stromtarifen, bei denen der Preis mit dem Angebot an Strom aus Wind und Sonne schwankt, stärker am Preis ausrichten können.

Linke will Recht auf Wohnungstausch

Auf Antrag der Linksfraktion debattiert der Bundestag am frühen Nachmittag über ein Recht auf Wohnungstausch. Nach dem Willen der Oppositionspartei sollen Mieterinnen und Mieter tauschen und aus zu großen in kleinere Wohnungen und umgekehrt ziehen dürfen. Die bestehenden Mietverträge sollen demnach ohne Mieterhöhung übernommen werden können. Im April hatte sich auch der Deutsche Mieterbund hinter die Idee einer solchen Tauschoption für Senioren und junge Familien gestellt. Ein Gesetz wird heute noch nicht beschlossen werden. Der Antrag der Linken dürfte an die Ausschüsse überwiesen werden.

Hessen will neuen Gedenktag

Das Land Hessen setzt sich für einen neuen nationalen Gedenktag ein. Dieser soll an die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland erinnern, wie aus einem Antrag hervorgeht, den das Land im Bundesrat vorstellen will. Hessen begründet den Vorstoß damit, dass die revolutionären Proteste zum Jahresbeginn 1848 bis hin zur Märzrevolution den Ausgangspunkt für die demokratische und bundesstaatliche Entwicklung in Deutschland bildeten. Schließlich sei am 18. Mai 1848 die Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt zusammengekommen.

Der bevorstehende 175. Jahrestag dieses Ereignisses sei ein guter Anlass, um Bewegung in eine Debatte zu bringen, hieß es. Der Bundesrat solle die Bundesregierung bitten, im Einvernehmen mit den Ländern eine unabhängige Historikerkommission einzusetzen, die ein geeignetes Datum für den Gedenktag vorschlage.

Detailansicht öffnen Der Bundesrat in Berlin: Die Länderkammer berät mehrere menschennahe Themen. (Foto: IMAGO/Christian Spicker/IMAGO/Christian Spicker)

Wahlrechtsreform

Der Bundesrat hat die umstrittene Wahlrechtsreform passieren lassen. In der Länderkammer gab es keine Mehrheit für den Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit kann das im Bundesrat nicht zustimmungspflichtige Vorhaben in Kraft treten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte aber eine Klage des Freistaats dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht an.

Zu den weiteren Themen der Länderkammer gehört die vom Bundestag verabschiedete Reform des Wahlrechts. So soll die Zahl der Sitze im Bundestag bei 630 gedeckelt werden. Es gibt deshalb keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Entscheidend für die Stärke einer Partei im Parlament wird allein ihr Zweitstimmenergebnis sein.

Auch die Grundmandatsklausel fällt weg. Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein, wenn sie unter fünf Prozent lagen, aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Jede Partei, die in den Bundestag will, muss künftig bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen. Parteien nationaler Minderheiten bleiben aber davon befreit.

Kompromiss beim Whistleblower-Gesetz

Der Bundesrat hat einem Whistleblower-Gesetz zugestimmt, das der Bundestag am Donnerstag nach monatelangem Tauziehen verabschiedet hatte. Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken, sollen durch das am Donnerstag beschlossene Maßnahmenpaket vor Entlassung und Repressalien bewahrt werden. Zudem müssen spezielle Anlaufstellen geschaffen werden, wo Meldungen zu Betrügereien, Korruption oder Umweltschutzverstößen entgegengenommen werden.

Kurz vor Weihnachten hatte der Bundestag schon einmal ein solches Gesetz beschlossen, doch damals stoppte der Bundesrat das Vorhaben, weil die unionsregierten Länder eine übermäßige finanzielle Belastung von kleineren Unternehmen befürchteten. Deshalb war im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss erarbeitet worden.