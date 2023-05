Von Markus Balser, Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger, Nicolas Richter und Mike Szymanski, Berlin

Am Ende des Tages ist der Kanzler zufrieden. "Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben - jetzt ist der Abend, also können wir ihn loben", sagt Olaf Scholz nach dem Flüchtlingsgipfel mit den Ministerpräsidenten. Nur ein paar Fragen muss er noch beantworten, dann ist Feierabend. Seltsam, dass jetzt alles so friedlich und sogar zügig endet, wo sich doch Bund und Länder eine Woche lang mit Forderungen und Vorwürfen überzogen haben.

Warum also nicht gleich so, wird der Kanzler gefragt. Scholz antwortet aufreizend abgeklärt: "Wenn man mich heute Morgen gefragt hätte, wie es ausgeht, dann hätte ich gesagt: So. Insofern bin ich natürlich besonders zufrieden." Scholz spielt seine Lieblingsrolle: Er hat es natürlich schon vorher gewusst. Während alle abgelenkt waren vom Schlachtenlärm, ist sein Plan voll aufgegangen. Allein: Was war eigentlich der Plan?

Alte Regel: Jedes Treffen mit den Ländern kostet den Bund eine Milliarde

Der Kanzler stand vor dem Problem, zwei Ziele miteinander verbinden. Zum einen musste er zeigen, wie ernst er das Thema Migration nimmt. Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen und überlasteter Kommunen war der Druck zuletzt erheblich gewachsen, die Sache als Regierungschef selbst in die Hand zu nehmen. Zum anderen wollte Scholz vermeiden, mitten im ungelösten Streit ums Budget für 2024 auch noch im großen Stil Geld an die Länder zu verteilen.

Sein Finanzziel hat der Kanzler weitgehend erreicht. Zwar bewahrheitete sich wieder einmal der alte Spruch, wonach jedes Treffen mit den Ländern den Bund eine Milliarde koste: Die hat der Bund nun für das Jahr 2023 "mobilisiert", wie Scholz sagt, um den Gemeinden bei der Versorgung der Flüchtlinge zu helfen. Nach seinem Willen soll das Geld vor allem dazu dienen, die Ausländerbehörden zu digitalisieren.

Gemessen an dem, was der Bund schon in anderen Runden mit den Ländern zugesagt hat, ist Scholz damit aber günstig davongekommen, und auch der gestrenge Finanzminister Christian Lindner hält die Milliarde für "verkraftbar". Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten Länder hatten zwar in den Verhandlungen keine spezifische Forderungen gestellt, doch war ihre Ausgangsvorstellung eher gewesen, dass der Bund den bisher zugesagten Betrag von insgesamt 2,75 Milliarden Euro verdoppelt.

So wird Politik gemacht (von li.): Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt schreibt auf, was sich NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst, Kanzler Olaf Scholz, Wüsts Staatskanzleichef Nathanael Liminski und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwochabend ausdenken.

Erreicht hat Scholz sein Ziel auch dadurch, dass er den Ländern von Anfang signalisiert hat: Bei mir ist nichts zu holen. Die Kassenlage des Bundes ist unbestritten dramatisch. Und Scholz machte den Länderchefs deutlich, dass jeder nun zusammengekratzte Euro anderswo fehlen wird - womöglich auch zum Schaden der Länder. Schon eine Woche vor dem Gipfel verbreitete das Kanzleramt die Botschaft, wonach der Bund schon jetzt sehr viel zahle, obwohl er es laut Verfassung gar nicht müsste. Auch ließ man in Regierungskreisen anklingen, dass der Kanzler ja selbst mal (Hamburger) Bürgermeister gewesen sei und die Gegebenheiten kenne. Botschaft zwischen den Zeilen: Dem Kanzler könnt ihr nichts vormachen.

Scholz hat sich ein bisschen Zeit erkauft

Ganz so sicher scheint Scholz sich seiner Sache aber nicht gewesen zu sein. Am Dienstag reiste er nach einem Auftritt vor dem Europäischen Parlament in Straßburg vorzeitig nach Berlin zurück, um in der SPD-Bundestagsfraktion zu werben. Danach traf er sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD-regierten Bundesländer. Dem Vernehmen nach legte er da schon die Milliarde Euro auf den Verhandlungstisch. Diese landete dann am Mittwoch nach eher kurzen Beratungen im Beschlusspapier. Etwa zeitgleich servierte das Kanzleramt seinen Gästen Bouletten.

Erkauft hat sich Scholz so jedenfalls ein bisschen Zeit. Bis zum Herbst sollen Experten aus Bund und Ländern nun darüber beraten, wie die Hilfe für Flüchtlinge langfristig finanziert wird - und von wem. Dabei ist allen Seiten klar: Steigen die Zahlen noch einmal dramatisch, steigt auch wieder der Druck auf Scholz. Und die Zahl der Überfahrten über das Mittelmeer nimmt erfahrungsgemäß mit der ruhigen See in den Sommermonaten deutlich zu.

Die Lösung der eigentlichen, grundsätzlichen Fragen aber ist vertagt worden. Es bleibt unklar, wie sich Bund und Länder auf Dauer die Kosten teilen. Es bleibt unklar, wie die Bundesregierung den Zustrom an Flüchtlingen bremsen könnte - zumal etliches davon nur auf europäischer Ebene vereinbart werden kann. Anderes ist zwar vielleicht nicht zwischen Bund und Ländern strittig, wohl aber in der Berliner Ampelkoalition.

Für Grüne ist die rote Linie überschritten

Die Grünen jedenfalls sind verstimmt. Von regelrechtem "Aufruhr" bei einem Teil der Bundestagsabgeordneten war am Donnerstag in der Fraktion die Rede. "Das Ergebnis aus der MPK überschreitet alle roten Linien, die ich mir als grüne Abgeordnete vorstellen kann", sagt etwa Karoline Otte. Der Beschluss ziele darauf ab, "die Rechte Geflüchteter massiv zu beschneiden". Von "Ablenkung aus Angst vor Rechts" spricht Fraktionskollege Julian Pahlke. "Abschottung und Abschreckung tragen nicht dazu bei, die Integration von Geflüchteten voranzubringen", kritisierte die Migrationsexpertin der Partei, Filiz Polat.

Der Hebel der Grünen: Einige Verschärfungen müsste der Bundestag beschließen. "Gesetzgeber ist und bleibt das Parlament", sagt Polat. Auf Widerstand stößt etwa die geplante Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten auf Georgien und Moldau. Bislang hatten sich die Grünen dagegen ausgesprochen. Manchen Abgeordneten tritt die eigene Fraktionsspitze da zu leise auf.

Die Länder dagegen sind mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden, auch wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Beschluss als "große Enttäuschung" geißelt und mehr Geld vom Bund fordert. Die zusätzliche Milliarde nehmen sie durchaus gerne mit, aber ihr eigentliches strategisches Ziel war es, mit dem Bund in Gespräche zu kommen über das Vier-Säulen-Modell zur Flüchtlingsfinanzierung. Dieses Modell besagt im Kern, dass der Bund automatisch mehr zahlt, wenn mehr Flüchtlinge kommen; er übernimmt eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale, die Kosten für Unterkunft und Heizung, die Integrationskosten und Kosten für unbegleitete Minderjährige.

Bei den Städten ist die Laune nicht so gut

Dieser Prozess beginnt nun in den Gesprächen zwischen Experten aus Bund und Ländern. Er soll bis November abgeschlossen sein, im Sommer soll es erste Zwischenergebnisse geben. Allerdings nimmt der Bund für sich in Anspruch, dass die derzeitige Pauschal-Regelung auch schon atme - sich also den Gegebenheiten anpasse. Wollten die Länder zurück zum alten System, müsse man das auch exakt abrechnen und habe damit erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, heißt es aus der Bundesregierung.

Wie aber kommen die Beschlüsse bei den Kommunen an, denen ja alle Beteiligten der Beratungen am Abend nach eigenem Bekunden helfen wollten? SPD-Chefin Saskia Esken ist am Donnerstagmorgen mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, einem Parteikollegen, in einer neuen Flüchtlingsunterkunft am Rande der Stadt verabredet. Fahrland heißt der Ortsteil. Neben einer Grundschule hat die Stadt ein Containerdorf für 80 Personen errichten lassen. Alles ist neu: die Küchen, die Waschmaschinen, der Sandkasten. Schubert könnte sich freuen, weil alles tiptop aussieht. Aber seine Laune ist nicht wirklich gut.

Esken fragt, was er von den Ergebnissen der Bund-Länder-Gespräche hält. "Ich warte noch auf Ergebnisse!", sagt Schubert. In wichtigen Fragen, wie einer anderen Verteilung der Kosten, habe es ja nur die Verabredung gegeben, bis November weiter zu verhandeln. Geld für die Digitalisierung der Asylbehörden helfe ihm gerade herzlich wenig, sagt Schubert. Er frage sich, wie er neuen Containerbauten und andere Unterkünfte bezahlt bekommt. Die Anlage in Fahrland habe zwei Millionen Euro gekostet. Eine weitere sei in Planung für bis zu 500 Leute.

Für die Finanzierung müsse die Stadt Kredite aufnehmen und Rücklagen aufbrauchen. Und ob die Integration der Geflüchteten funktioniere, merkten die Bürger schnell daran, wenn die Kinder der Geflüchteten in die Kitas und Schulen kämen. Nur, an ausreichend Plätze in Kitas und Schulen habe bislang kaum jemand gedacht, geschweige denn daran, wie das alles finanziert werden soll. Auf dem Spiel stehe das Vertrauen in den Staat.