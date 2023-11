Wenn ein Staat plötzlich mit weniger Geld auskommen muss, weil er sich nicht mehr verschulden kann, dann muss er eben Prioritäten setzen. So jedenfalls schwebt es Christian Lindner vor, dem Finanzminister von der FDP. Und deshalb hat er schon einmal eine erste staatliche Hilfe gestrichen: Die Strom- und Gaspreisbremsen sollen zum 31. Dezember auslaufen. "Die werden enden müssen." Der Staat, sagte Lindner am Wochenende im Deutschlandfunk, habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Also müssen Ausgaben wegfallen.