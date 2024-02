Was geschah am grünen Aschermittwoch?

Von Max Ferstl, Christoph Koopmann und Roland Muschel

In der Stadthalle von Biberach ist es still am Mittwochvormittag, ein bisschen wie in einer belagerten Burg. Durch die Fenster kann man die Demonstranten draußen sehen, es sind viele. Und sie sind wütend. Auf dem Gehsteig vor der Halle liegt ein Misthaufen, stinkend, aber harmlos. Doch in der Menge ist eben auch ein Mann, der mit einer Kettensäge herumfuchtelt, wie mehrere Augenzeugen berichten. Und ein großes Plakat mit den Köpfen von Robert Habeck, Annalena Baerbock und Winfried Kretschmann. Jemand hat die Gesichter auf Blumen montiert, um deren Stil sich kräftige Hände legen wie um einen Hals. Dazu der Satz: "WIR PACKEN DAS ÜBEL AN DER WURZEL."