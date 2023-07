Nach den Ausschreitungen an Silvester wurde die High-Deck-Siedlung in Neukölln zum Symbol für die Probleme im Bezirk.

Von Simon Sales Prado, Berlin

Am späten Nachmittag wird es voll am großen Spielplatz. Kinder sitzen auf den Schaukeln, auf dem Holzboot, ein paar Grundschülerinnen versammeln sich abseits im Sand. Um sie herum parken Kinderwägen. Hier, in der Hasenheide, beginnt Neukölln, bis zur Stadtgrenze mit Brandenburg im Süden zieht sich der Bezirk mit seinen Schulen, Parks und Spielplätzen.

Neukölln wird wie die gesamte Hauptstadt in den kommenden Jahren stärker sparen müssen. Das will der schwarz-rote Senat so. Und das ist, so heißt es aus mehreren Bezirksrathäusern, nur beim Personal oder bei freiwilligen sozialen Leistungen machbar - also bei Schulen, der Obdachlosenhilfe oder Spielplätzen wie dem in der Hasenheide. Spüren werden die Kürzungen also wohl vor allem Familien, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, Kinder und Jugendliche, die in Armut leben, aber auch Wohnungslose oder Suchtkranke.

Eine soziale und politische Bankrotterklärung?

Wie das konkret aussehen könnte, lässt sich in Neukölln erahnen. Dort beschrieb das Bezirksrathaus kürzlich die zu erwartenden Folgen, sollte es wirklich zu den Einsparungen in Millionenhöhe kommen: Geräte auf Spielplätzen würden nicht mehr repariert werden, die Tagesreinigung an Schulen würde entfallen. Freizeiteinrichtungen für Jugendliche müssten schließen und Grünflächen seltener gereinigt werden. Es würde Geld fehlen, um Ausflüge für Jugendliche zu finanzieren, die in Armut leben.

Auf sozialen Netzwerken wurde schnell Kritik laut, Sozialverbände sprachen in einem offenen Brief von einer sozialen und politischen Bankrotterklärung für Berlin, auch einige Bezirksbürgermeister beklagten sich öffentlich. Martin Hikel, der sozialdemokratische Bürgermeister von Neukölln, sagte: "Die Finanzplanungen des Senats werden auf viele Jahre die soziale Infrastruktur in Neukölln zerstören."

Hikel ist einer von mehreren Bezirksbürgermeistern, die einen Brief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verfasst haben, nachdem sich die Sparpläne der Regierungskoalition abzeichneten. Bezirke wie Neukölln, Treptow-Köpenick oder Friedrichshain-Kreuzberg kündigten jeweils einen Mehrbedarf von etwa 20 Millionen Euro an. Jörn Oltmann, der grüne Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, spricht von einer strukturellen Unterfinanzierung.

Mittlerweile hat die Landesregierung ihren Haushaltsentwurf korrigiert und etwa 100 zusätzliche Millionen pro Jahr angekündigt. Ohnehin sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das entschärft die Lage, für die zwölf Bezirke ist das jedoch zu wenig. Sie fordern insgesamt 250 Millionen Euro pro Jahr, um bisherige Leistungen aufrecht zu erhalten. Man wird also trotzdem kürzen müssen. Nach den Diskussionen um Fahrradwege und Enteignungen ist in Berlin damit - zusätzliche Millionen hin oder her - längst die nächste Debatte um die Politik des Senats entbrannt.

Die Sozialpolitik sei chronisch unterfinanziert, kritisiert Anwältin Hedayat

Neukölln, das ist nicht nur ein Bezirk, in dem überdurchschnittlich viele Kinder in Familien leben, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Neukölln ist auch der Bezirk, auf den die Politik gerne zeigt, wenn es um Probleme geht wie zuletzt an Silvester, als Polizei und später Rettungskräfte angegriffen wurden. Der Bezirk dient bis in die Bundespolitik als Projektionsfläche für Missstände, von denen sich viele abgrenzen wollen - offenbar auch Kai Wegner. Nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr beim Jahreswechsel wurde dem heutigen Bürgermeister von Berlin vorgeworfen, Menschen mit Migrationshintergrund rassistisch zu diskriminieren. Er hatte damals noch in seiner Rolle als CDU-Fraktionschef in einem Fragenkatalog nach den Vornamen der Tatverdächtigen gefragt.

Mit den Sparmaßnahmen trifft die schwarz-rote Regierung ausgerechnet die Kinder, Jugendliche und Familien, die am meisten auf ihre Unterstützung angewiesen sind - und denen man immer wieder geringe Achtung vor dem Staat oder mangelnde Bereitschaft zur Integration vorwirft.

Asha Hedayati ist Familienanwältin, ihre Kanzlei liegt in Neukölln, dort arbeitet sie seit mehr als zehn Jahren. Sie hat Einblicke in Jugendämter, aber auch engen Kontakt mit Familien, die von Armut betroffen sind, mit Alleinerziehenden, mit Kinder und Jugendlichen, die ohne Rückzugsmöglichkeiten auf engstem Raum leben - und die, so Hedayati, nun alleingelassen werden. Sie sagt: mal wieder.

Hedayati erzählt von Familien, in denen zwei Elternteile in Vollzeit arbeiten und nebenher Kinder betreuen, sich mit dem Gehalt aber kaum teuren Wohnraum leisten können und am Ende des Monats zur Tafel müssen. Mit der Pandemie und mit der Inflation habe sich die Lage für viele Menschen in Bezirken wie Neukölln verschärft. Aber die Sozialpolitik, so die Anwältin, sei hier generell chronisch unterfinanziert. Asha Hedayati sagt: "Brennpunkte entstehen nicht einfach, sie werden geschaffen."

Das sehen in Berlin offenbar auch einige Politikerinnen und Politiker im Abgeordnetenhaus ähnlich. Sie sind es, die als Gesetzgeber den Haushalt für 2023 und 2024 gegen Ende des Jahres beschließen werden. Bis dahin werden sie noch Gelegenheiten haben, den Entwurf des Senats zu diskutieren und Änderungen einzuarbeiten.