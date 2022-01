Von Petra Blum, Verena von Ondarza und Nils Wischmeyer, Köln

Die E-Mail, die seine Hoffnungen zerstört, kommt ausgerechnet an Silvester, zwei Stunden vor Mitternacht. Bis dahin dachte Andreas Hoepner, Professor und Experte für nachhaltige Finanzen, dass sie das mit der grünen Klassifizierung noch irgendwie hinbekommen in der EU. Doch nach Lektüre der E-Mail war er desillusioniert: Sowohl Investments in Gas als auch in Atomstrom sollen künftig das grüne Label der Europäischen Union bekommen. So steht es in dem Vorschlag, den die EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen in der Silvesternacht verschickte.