Rückbau in Jahrzehnten: Blick in den Kontrollraum des 2021 abgeschalteten Kernkraftwerks Brokdorf an der Elbe.

Steigende Emissionen, steigende Strompreise, Nachteile im Wettbewerb: Was ist dran an den Sorgen rund um das Ende der Atomkraft?

Von Michael Bauchmüller und Thomas Hummel

Steigende Emissionen, steigende Strompreise, Nachteile im Wettbewerb: Die Sorgen rund um das Ende der letzten Atomkraftwerke sind groß. "Fahrlässig und unverantwortlich" nennt die CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner die Abschaltung der Reaktoren, "steigende Energiepreise und mehr klimaschädliches CO₂ inklusive." Was ist dran an den Sorgen - und was steht dem Land nach dem Ausstieg bevor? Ein Überblick.

Drohen Engpässe bei der Stromversorgung, wenn die AKWs abgeschaltet sind?

Die drei Atomkraftwerke, die nun abgeschaltet werden, deckten zuletzt noch fünf Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Ein Engpass droht nicht: Denn Deutschland erzeugt seit Jahren im Schnitt mehr Strom, als es selbst braucht. Im Februar etwa exportierte das Land doppelt so viel Strom, wie die Atomkraft erzeugte. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur wird man sich bis 2030 keine Sorgen um eine stabile Stromversorgung machen müssen. Am Strommarkt könne "in allen Stunden des Jahres die Last jederzeit gedeckt werden", heißt es in einem Bericht der Bonner Behörde. Auch ein "engpassfreier Netzbetrieb" sei gewährleistet.

Wird deutscher Atomstrom nun durch solchen aus Frankreich oder Tschechien ersetzt?

Der Stromfluss in Europas Netz kennt keine Grenzen, also landet auch Atomstrom aus den Nachbarländern in Deutschland. Vor allem, wen Windräder stillstehen und kein Sonnenstrahl die Solarzellen streift. Allerdings gehört das zur Normalität im europäischen Stromverbund - und kann tags darauf umgekehrt laufen. Deutschland erzielte 2022 nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme einen Stromexport-Überschuss von etwa 26 Terawattstunden. Das entspricht rund fünf Prozent der deutschen Erzeugung. Allerdings war Frankreich nach Österreich der zweitgrößte Importeur deutschen Stroms. Deutschland wiederum importierte vor allem aus Skandinavien Strom.

Produzieren wir künftig mehr CO₂?

Bei der Stromerzeugung sind die deutschen Emissionen zuletzt deutlich gestiegen - vor allem, weil Kohlekraftwerke ans Netz gingen. In Zeiten der Gaskrise sollte das Engpässe verhindern. Doch europaweit kann das nicht zu höheren Emissionen führen - dafür sorgt der sogenannte Emissionshandel. Er setzt eine Höchstgrenze für den klimaschädlichen Ausstoß von Kraftwerken und Fabriken fest, und das in Form handelbarer CO₂-Zertifikate. Wenn Kohlekraftwerke also mehr CO₂ ausstoßen, werden diese Zertifikate knapper, und ihr Preis steigt. Das wiederum macht klimafreundliche Alternativen attraktiver, etwa Ökostrom. Von Jahr zu Jahr verknappt die EU die Menge der Zertifikate - und damit die Emissionen.

Steigen die Strompreise?

Wie alle Märkte folgt auch der für Strom dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Mit dem Aus für die Atomkraftwerke wird das Angebot nun leicht verknappt, tendenziell lässt das die Preise steigen. Das gilt insbesondere dann, wenn durch die Knappheit die derzeit teuersten Anlagen ans Netz müssen, die Gaskraftwerke. Allerdings hat sich mit den Gaspreisen zuletzt auch der Strompreis stabilisiert, wenngleich auf deutlich höherem Niveau als noch vor zwei Jahren. Einen Teil der wegfallenden Strommenge dürften erneuerbare Energien ersetzen. Der Zubau von Wind- und Sonnenenergie zog zuletzt an. In den ersten drei Monaten 2023 ging laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viel Kapazität an Windenergie und zweieinhalb Mal mehr an Solarenergie an Netz. Die Situation dürfte sich weiter entspannen, sind erst die nötigen Stromleitungen fertig.

Gibt es Nachahmer des deutschen Ausstiegs?

Nein. Schweden etwa wollte ursprünglich mal bis 2010 ausgestiegen sein - nun erwägt die neue Regierung den Neubau von Atomkraftwerken. Auch die Niederlande planen den Bau zweier neuer Reaktoren, in Belgien wurden die Laufzeiten der beiden jüngsten Reaktoren bis 2035 verlängert. Die Nachbarn Polen und Tschechien planen ebenfalls Neubauten. Die häufig beschworene Renaissance der Kernenergie bleibt dennoch bisher aus: Von den 57 Reaktoren, die derzeit in Bau sind, finden sich die meisten in China, Indien und Russland. Die wenigen Projekte in Europa, etwa in Großbritannien, Frankreich und Finnland, kämpfen dagegen mit Verzögerungen und immensen Baukosten. Derweil altert der Rest: Im Schnitt sind die weltweit 412 Reaktoren älter als 31 Jahre. Das meiste Geld fließt global mittlerweile in erneuerbare Energien und ihre Infrastrukturen: Nach Zahlen der Internationalen Energie-Agentur machen sie 80 Prozent aller Strominvestitionen aus.

Was passiert jetzt in den deutschen Kraftwerken?

Laut Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung befinden sich aktuell 27 deutsche Atomkraftwerke im Rückbau, einige seit vielen Jahren. Der Rückbau ist, schon wegen der Kontamination, nicht weniger aufwendig als ein Neubau. Bei den drei Anlagen, die nun abgeschaltet werden, handelt es sich um Druckwasserreaktoren. Am stärksten ist hier der sogenannte Primärkreis kontaminiert - hier wurde per Kernspaltung jener Wasserdampf erzeugt, der letztlich, in einem zweiten Kreislauf, die Stromgeneratoren antrieb. Dieser Primärkreis muss mit Säure gespült werden, um ihn zu dekontaminieren. Erst dann können schrittweise die verstrahlten Bauteile demontiert werden. Experten rechnen mit zehn Jahren für den Rückbau eines Atomkraftwerks - freilich erst, wenn alle Genehmigungen dafür erteilt sind.

Was passiert mit dem Atommüll?

Verpackt in Castor-Behälter sollen die abgebrannten und abgekühlten Brennelemente in ein unterirdisches Endlager, nach dem in einem aufwendigen Verfahren gesucht wird. Eigentlich sollte der Ort dafür bis 2031 gefunden sein, doch die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung rechnet inzwischen nicht mehr vor 2046 mit einer Entscheidung für den Standort. Bis dahin muss der Atommüll zwischengelagert werden, in Hallen neben den Atomkraftwerken. Allerdings laufen auch deren Genehmigungen aus, die ersten 2034. Etwas besser sieht die Lage für Abfälle aus, die schwach- oder mittelradioaktiv sind, etwa kontaminierter Schutt der Atomkraftwerke. Seit vielen Jahren wird dafür das einstige Erzbergwerk Schacht Konrad bei Salzgitter ertüchtigt. 2027 soll es fertig sein - Stand jetzt.