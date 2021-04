Es gab lang eine spirituelle Verbindung zwischen Makaken und Menschen, daraus wurde irgendwann eine Geschäftsbeziehung. Im Phra Prang Sam Yot Tempel in Lopburi waren die Makaken schon immer, nur werden sie jetzt von vielen als Bedrohung gesehen.

Als noch Touristen in Thailand waren, haben sie in Lopburi gut verdient mit den Affen. Aber seit nur noch die Affen da sind, wird es schwierig. Von Menschen, Tieren, Schopenhauer und der Gier.

Von David Pfeifer

Im Kino spielen sie das Ende der Menschheit. Die Affen toben durch die Ränge, hangeln an den Dachstreben zum Projektor-Raum, laufen donnernd auf dem Blech der Belüftungsanlage nach vorne, dorthin, wo mal die Leinwand hing. Menschen trauen sich nicht mehr in das Malai-Rama-Kino. Die Makaken haben den Laden übernommen, es läuft stinkend und in voller Lautstärke: "Planet der Affen", rund um die Uhr.