Bradley Cooper, 49, US-Schauspieler und Regisseur, hat vor den Augen von Jay-Z vergeblich um Beyoncé geworben. Er habe die Rolle der aufstrebenden Sängerin Ally in der Romanze "A Star is Born" (2018) zuallererst Beyoncé angeboten, erzählte Cooper in einem Interview. Vom Filmstudio habe er schon das Go bekommen, wenn die Sängern "es unter 25 Millionen US-Dollar" mache. "Ich ging zu Beyoncés Haus, und Jay-Z (Beyoncés Ehemann, Anm. d. Red.) schaute gerade 'Judge Judy' (eine Fernsehrichterin-Serie, Anm. d. Red.). Kein Scherz. Und ich bin fast wahnsinnig geworden vor Aufregung. Ich erinnere mich, dass ich diesen komischen Husten hatte, als ich ihr die Idee vorgestellt habe." Sowohl Beyoncé als auch Jay-Z seien "unglaublich" gewesen, man habe die Idee ein ganzes Jahr lang gemeinsam entwickelt, aber dann sei doch nichts draus geworden. Auch Adele habe die Rolle abgelehnt. Am Ende habe er mit Lady Gaga allerdings die perfekte Besetzung gefunden. Cooper führte in dem Film nicht nur Regie, sondern übernahm auch die Rolle der männlichen Hauptfigur.