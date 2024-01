Und dann waren am Ende gar nicht genug Tiere da. Die Menschen standen selbst Stunden in der Kälte an, um einen Hund mit in die warme Wohnung zu nehmen. Erst in Polen, dann über Polen hinaus wurde über die tierlieben Krakauer berichtet. Andere Tierheime schlossen sich weise an - auch in Gniezno (Gnesen) etwa, so berichtet die Lokalpresse, funktionierte der Aufruf.

Nun kommen die Hunde nicht mehr zurück. Viele Besitzer auf Zeit wollen die Durchgangsgäste behalten. Erstens ist es ja immer noch kalt und zweitens haben sich die meisten offenbar gut ins Familienleben eingefügt. So ganz verwunderlich ist der Andrang vor den Tierheimen ja nicht. Wer in Polen nicht selbst einen Hund hat, der hat einen Nachbarn mit Hund. Natürlich gab es ein paar Mahner und Nörgler, die erklärten, dass bei echter Haustierliebe doch gar kein Hund im Heim landen solle und wenn, dann müsse dieses ordentlich ausgerüstet sein. Aber wo es keinen großen Plan gibt, muss man improvisieren. Und daraus entstehen oft die besten Geschichten - oder eine Freundschaft fürs Leben.

