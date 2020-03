In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus, soweit bekannt, seinen Ausgang genommen hatte, sollen erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Wie die Lokalregierung von Hubei mitteilt, sollen Menschen die Provinz ab Mittwoch um Mitternacht wieder verlassen dürfen. Ausgenommen ist noch die Millionenmetropole Wuhan, die besonders schwer betroffen war. Dort soll es ab dem 8. April wieder möglich sein, die Stadt zu verlassen. Voraussetzung für die Reisefreiheit ist, dass die Menschen über einen "grünen Code" verfügen, dem zufolge sie als gesund eingestuft werden.

Rund 60 Millionen Menschen waren in der Provinz Hubei unter Zwangsquarantäne gestanden. Besonders streng waren die Regeln in Wuhan, wo Millionen Menschen über Wochen überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen durften. Zum ersten Mal seit dem Covid-19-Ausbruch hatte China vergangene Woche erstmals landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurde das Virus aber erneut bei 74 weiteren Menschen nachgewiesen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind. Nach offiziellen Angaben vom Dienstag stieg die Zahl der Todesopfer um sieben auf nun 3277. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81 171 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 73 000 wieder erholt haben.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Belgien zerstörte Millionen Schutzmasken - die jetzt fehlen

Wenige Monate vor Beginn der Corona-Krise hat die belgische Regierung sechs Millionen derzeit dringend benötigter Schutzmasken zerstören lassen - ohne für Nachschub zu sorgen. Die Masken waren 2009 für den Kampf gegen die Schweinegrippe angeschafft worden, wie das belgische Nachrichtenmagazin Le Vif unter Berufung auf das Protokoll eines Treffens der belgischen Risiko-Management-Gruppe berichtete. Im vergangenen Jahr seien sie dann wegen ihres abgelaufenen Haltbarkeitsdatums entsorgt worden. Aus Kostengründen habe Gesundheitsministerin Maggie De Block keinen Ersatz angeschafft. Dem Bericht zufolge handelte es sich bei den zerstörten Masken um den Typ FFP2 - dies seien die einzigen Masken, die eine Ansteckung mit dem Coronavirus verhinderten.

Auch Frankreich und Niederlande verschärfen Maßnahmen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergreifen neben der britischen auch die französische und die niederländische Regierung noch schärfere Maßnahmen. Frankreichs Premier Édouard Philippe kündigte im Fernsehen eine Verschärfung der Regeln an. Straßenmärkte würden weitgehend geschlossen sowie Sport und Spaziergänge mit Kindern weiter eingeschränkt. Die Ausgangsbeschränkungen könnten außerdem noch einige Wochen anhalten. Die Regeln gelten in ganz Frankreich seit vergangenem Dienstag und waren ursprünglich für 15 Tage angesetzt. Künftig würden Spaziergänge mit Kindern und Sport vor der Tür auf maximal eine Stunde und einen Radius von einem Kilometer um das Wohnhaus begrenzt - und zwar einmal pro Tag, sagte Philippe. Die Zahl der Infektionen lag am Montagabend bei 19 856 - ein Plus von mehr als 3000 im Vergleich zum Vortag. Auch die Niederlande verschärften die Maßnahmen und verboten Veranstaltungen und Zusammenkünfte bis zum 1. Juni. Bei Zuwiderhandlungen könne die Polizei eingreifen und hohe Geldstrafen verhängen, hieß es. Am Umgang der niederländischen Regierung mit der Krise hatte es heftige Kritik gegeben.

Großbritannien erlässt allgemeine Ausgangsbeschränkungen

Nun also auch Großbritannien: Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Die britische Regierung hatte sich bei der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ihrer Bevölkerung und der Erzwingung sozialer Isolation lange eher zögerlich gezeigt - noch vergangene Woche propagierte sie "Herdenimmunität", bei der eine möglichst schnelle Immunisierung der Bevölkerung durch einen Verzicht auf soziale Isolation erreicht werden sollte. Freitagabend hatte Johnson dann aber doch umgeschwenkt und alle Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Konzerthäuser und Fitnessclubs geschlossen.

Italiens mutmaßlich erster Coronavirus-Patient aus Krankenhaus entlassen

Der in Italien als erster Covid-19-Patient geltende Mann ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. "Man kann von dieser Krankheit geheilt werden", sagte der 38-Jährige in einer von den Behörden in der Region Lombardei vorgespielten Audio-Aufnahme. Der Mann, der unter seinem Vornamen Mattia bekannt ist, hatte 18 Tage auf der Intensivstation an einem Beatmungsgerät zugebracht. Danach habe er begonnen, "das einfachste und schönste" wieder selbst zu tun: "nämlich zu atmen".

Insgesamt war er einen Monat im Krankenhaus. Der Mann erwartet die Geburt seines Kindes innerhalb der nächsten Tage. In der vergangenen Woche hatten italienische Medien vom Tod seines Vaters berichtet, der in einer der Gemeinden in der Lombardei wohnte, die im Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien stehen.

Ob der 38-Jährige wirklich der allererste Infizierte in Italien ist, ist unklar. Italienischen Ärzten zufolge könnte das Coronavirus bereits vor der Erkrankung von Mattia in Italien kursiert sein. Einige Patienten, die im vergangenen Herbst an Lungenentzündung starben, könnten demnach auch das neuartige Coronavirus gehabt haben.

UN-Generalsekretär fordert weltweiten Waffenstillstand

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der Corona-Pandemie einen weltweiten Stopp aller Kampfhandlungen gefordert. "Beendet die Seuche namens Krieg und bekämpft die Krankheit, die unsere Welt verwüstet", sagte Guterres am Montag in New York. Überall müssten Konfliktparteien ihre Kämpfe einstellen und ihr Misstrauen voreinander überwinden. "Bringt die Waffen zum Schweigen, stoppt die Artillerie, beendet die Luftangriffe."

Die UN-Vermittler würden sich mit den Konfliktgruppen in den Krisenländern der Welt in Verbindung setzen, um Feuerpausen auszuhandeln. Guterres sagte, er habe auch eine Botschaft an die Anführer der Industrienationen der G20 geschrieben. Wenn die Kriege auf der Welt, die viele Kapazitäten in den einzelnen Ländern binden würden, nicht aufhörten, könne sich das nur negativ auf die Coronakrise auswirken.

Zuletzt hatte Guterres zu einem gemeinsamen Vorgehen der größten Wirtschaftsmächte in der Krise aufgerufen. Man müsse wegkommen von nationalen Strategien und hin zu einer globalen, koordinierten Antwort, um auch die schwächeren Länder bei der Bekämpfung des Coronavirus zu unterstützen. Ansonsten könnten Millionen Menschen sterben. Eine globale Rezession sei "nahezu sicher". Guterres kündigte für Mittwoch einen Aufruf an die Mitgliedsländer für humanitäre Hilfsgelder an. Die Vereinten Nationen brauchen demnach zwei Milliarden Dollar (1,77 Milliarden Euro) für die Unterstützung schwächerer Länder.

Ausgangsbeschränkungen für 100 Millionen US-Amerikaner

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben nun auch die US-Bundesstaaten Ohio und Louisiana eine weitgehende Ausgangssperre angeordnet. Damit sind nun etwa 100 Millionen Amerikaner von Ausgangsbeschränkungen verschiedener Bundesstaaten betroffen. Der Erlass tritt am Montagabend in Kraft und gilt zunächst bis 6. April. Ausgenommen seien nur wichtige Dienstleistungen wie Supermärkte und der Gesundheitssektor. In Ohio gab es bis Sonntagmittag 350 bestätigte Infektionen; in Louisana gab es am Sonntag sogar bereits mehr als 800 bekannte Infektionen.

Zuvor hatten bereits die Bundesstaaten Kalifornien, New York, New Jersey, Connecticut und Illinois weitgehende Ausgangsbeschränkungen angeordnet. US-Präsident Donald Trump ordnete die Entsendung von Notlazaretten in die besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen Bundesstaaten New York, Washington und Kalifornien an. Eine landesweite Beschränkung lehnt seine Regierung bislang allerdings ab.

Die US-Behörden haben unterdessen einen ersten Schnelltest zur Erkennung einer Coronavirus-Infektion zugelassen. Der Test des US-Unternehmens Cepheid soll binnen 45 Minuten ein Ergebnis liefern. Bislang musste darauf zum Teil Tage gewartet werden. Cepheid erklärt, der Test solle vor allem in Notaufnahmen und Kliniken eingesetzt werden.

Südafrikas Präsident beschließt Ausgangssperre

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa eine landesweite Ausgangssperre verkündet. Diese solle ab Mitternacht am Donnerstag für 21 Tage gelten, verkündete Ramaphosa am Montagabend. Alle Südafrikaner müssten Zuhause bleiben und dürften dies nur verlassen, um etwa Lebensmittel einzukaufen oder medizinische Hilfe aufzusuchen. Mitarbeiter im Gesundheitswesen, der Sicherheitsdienste sowie diejenigen, die in wichtigen Produktionsketten arbeiteten, seien davon ausgenommen. Läden und Unternehmen - abgesehen unter anderem von Apotheken, Banken, Supermärkten und Tankstellen - werden demnach geschlossen. In dem Land mit etwa 58 Millionen Einwohnern ist die Zahl der Covid-19-Fälle in weniger als drei Wochen auf mehr als 400 gestiegen. In Afrika haben mehr als 40 Länder insgesamt über 1000 Fälle bestätigt.