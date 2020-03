Wahlhelferinnen in Israel am Montag schützen sich mit Anzügen und Desinfekztionsmittel, bevor sie sich an die Stimmauszählung machen.

Aus Sorge vor der Ausbreitung des neuen Coronavirus hat Israel neue Einreisebestimmungen verhängt. Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien dürften nicht mehr einreisen, berichtete der israelische Rundfunk. Israelische Rückkehrer müssten sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Reisenden aus Italien wurde schon in der Vorwoche die Einreise verweigert und Flüge abgesagt. Für Reisende aus China, Südkorea und Thailand gelten schon seit zwei Wochen Einreisebeschränkungen.

Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern müssen abgesagt werden. Das israelische Gesundheitsministerium wiederholte seine Aufforderung an alle Bürger, generell Flugreisen zu vermeiden. Netanjahu rief dazu auf, Händeschütteln zu unterlassen. Gegenwärtig gelten in Israel 15 Personen als infiziert. Mehr als 5000 Israelis stehen nach Rückreisen aus als Risikoländer eingestuften Gebieten oder dem potenziellen Kontakt mit Infizierten unter Quarantäne.

in Italien erwägt die Regierung, wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus die Schulen im ganzen Land zu schließen. Sie sollten von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Schulministerin Lucia Azzolina erklärte jedoch, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Dies solle "in den kommenden Stunden" geschehen.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Dienstag zählten die Behörden 79 Tote. Insgesamt haben sich mehr als 2500 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen. Bisher waren vor allem die Schulen im stark betroffenen Norden des Landes geschlossen. Die Regierung in Rom hat ein Hilfsprogramm über 3,6 Milliarden Euro aufgelegt, das die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs abfedern soll.

Fußball ohne Publikum

Alle Fußballspiele der ersten Liga, der Serie A, könnten in den kommenden Wochen ohne Publikum ausgetragen werden. Er gehe davon aus, dass die Regierung diese Maßnahme beschließen werde, sagte Sportminister Vincenzo Spadafora am Mittwoch. Bereits zuvor waren zehn Serie-A-Spiele und zwei Pokal-Halbfinalpartien verschoben worden.

Facebook will Fakenews über Corona löschen

Facebook will keine Verbreitung von falschen Informationen und Verschwörungstheorien über die Coronavirus-Epidemie zulassen. Das Online-Netzwerk werde sie entfernen und dabei den Einschätzungen globaler Gesundheitsorganisationen folgen, kündigte Gründer und Chef Mark Zuckerberg an. Zudem werde keine Werbung zugelassen, mit der die Krise ausgenutzt werden solle - zum Beispiel mit der Behauptung, bestimmte Produkte könnten die durch den Erreger ausgelösten Krankheiten heilen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bekomme unterdessen so viel kostenlosen Anzeigenplatz bei Facebook wie benötigt.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 90 000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, etwa 80 000 davon in China, wo der Ausbruch seinen Ursprung hatte. Mittlerweile sind in China 2981 Todesfälle zu beklagen. Knapp 50 000 Menschen gelten als geheilt. In Südkorea, dem am zweitschwersten betroffenen Land, stieg die Zahl der Infizierten erneut um mehr als 500 auf nun 5300.

Chinesen befürchten Einschleppung aus dem Ausland

Bei dem ersten Erkrankten aus Polen handelt es sich um einen Mann der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Der Patient werde im Krankenhaus in Zielona Gora behandelt, er sei mittleren Alters und habe keine schweren Vorerkrankungen. Laut Medienberichten soll der Mann zuvor eine Karnevalsveranstaltung in Nordrhein-Westfalen besucht haben.

Die Schweizer Großbank UBS führt wegen der Ausbreitung des Coronavirus für ihre Mitarbeiter ein weltweites Verbot von Geschäftsreisen ein. Angestellte, die auf ihren Reisen in China, Südkorea, Italien oder Iran gewesen seien, würden aufgefordert, nach ihrer Rückkehr 14 Tage lang von zu Hause aus zu arbeiten. In einigen Gegenden der Region Asien-Pazifik habe das Institut Mitarbeiter auf verschiedene Standorte verteilt, um den Betrieb bei Krankheitsfällen aufrechterhalten zu können.

Aus Sorge vor der Ausbreitung hat Saudi-Arabien nun auch den eigenen Landsleuten sowie Einwohnern mit ausländischer Staatsbürgerschaft Wallfahrten nach Mekka sowie Besuche in Medina untersagt. Es handle sich um eine vorbeugende Maßnahme der Regierung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Mittwoch.

Erleichterung gibt es hingegen bei Paris-Besuchern: Der Louvre ist wieder geöffnet. Das riesige Museum im Herzen der französischen Hauptstadt hatte am Sonntag und Montag nicht geöffnet, weil Mitarbeiter aus Sorge um die Covid-19-Epidemie ihre Arbeit niederlegten. Dienstags ist die Touristenattraktion stets geschlossen. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sagte nun, Arbeitsniederlegungen dieser Art seien wegen der aktuellen Gesundheitslage im Land nicht gerechtfertigt.

Mit der Ausbreitung des Virus in anderen Ländern wächst auch in China die Angst vor einer Einschleppung durch Reisende aus dem Ausland. Acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, wurden dem Wirtschaftsmagazin Caixin zufolge in der Region Qingtian in Ostchina positiv getestet.

Die Chinesen seien zurückgekehrt, weil das von ihnen betriebene Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief. Etwa 100 000 Chinesen aus Qingtian lebten nach Einschätzung der örtlichen Regierung in Italien. Die Behörden versuchten, sie trotz der Epidemie in Italien von einer Heimkehr abzubringen. Mehrere chinesische Städte und Regionen wie Peking, Shanghai oder die südliche Provinz Guangdong verlangen von Reisenden aus schwer betroffenen Ländern wie Italien, Südkorea, Iran oder Japan, nach der Landung 14 Tage in Quarantäne entweder überwacht zu Hause, in einem besonderen Hotel oder in speziellen Zentren zu verbringen.