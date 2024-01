Brad Pitt, 60, Schauspieler, gewinnt im Nichtduscherwettbewerb. Wie sein früherer Mitbewohner, der "Beverly Hills"-Schauspieler Jason Priestley, 54, sagte, führten sie in ihrer WG regelmäßig einen Wettstreit darum, wer am längsten ohne Dusche auskam. Gewonnen habe "immer Brad", so Priestley in der Talkshow "Live with Kelly and Mark". Die beiden Schauspieler wohnten kurzzeitig mit einem dritten Mitbewohner in einer Wohnung in einem "echt beschissenen Teil von L.A.", sagte Priestley.